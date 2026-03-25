Όταν όλοι βλέπουν κρίση, η αγορά ετοιμάζει ράλι

Υπάρχει μια λεπτομέρεια που η αγορά επιμένει να αγνοεί κάθε φορά που ανεβαίνει η ένταση γύρω από τις ΗΠΑ: ο τρόπος που τελειώνουν αυτές οι ιστορίες.

Το έργο έχει παιχτεί ήδη αρκετές φορές μέσα σε διάστημα περίπου 13 μηνών. Η αρχή είναι γνώριμη – ένταση, σκληρή ρητορική, κινήσεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο. Οι αγορές αντιδρούν μηχανικά: ενέργεια απομόχλευσης προς τα πάνω, μετοχές σε υποχώρηση, χρήμα σε άμυνα. Το positioning γέρνει προς το “χειρότερο σενάριο”.

Κάπου εκεί αρχίζει το λάθος.

Γιατί την ώρα που το πλήθος κλειδώνει τον φόβο στις θέσεις του, κάτω από την επιφάνεια ξεκινά κάτι άλλο. Οι πιθανότητες για συμφωνία αρχίζουν να ανεβαίνουν. Όχι μπροστά στις κάμερες. Στο παρασκήνιο.

Αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει επαναληφθεί σε εμπορικά μέτωπα, σε εταιρικές αντιπαραθέσεις, σε γεωπολιτικές εντάσεις. Η μέθοδος παραμένει ίδια: πίεση μέχρι να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού και μετά deal.

Η ουσία δεν βρίσκεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Βρίσκεται στη διαδρομή μέχρι εκεί.

Η αγορά, σε αυτές τις φάσεις, δεν τιμολογεί το πιθανό. Τιμολογεί το ακραίο. Και όταν το ακραίο απομακρύνεται, η κίνηση δεν είναι ποτέ ομαλή. Είναι βίαιη.

Το έχουμε δει ξανά. Άνοιξη με τα “Liberation Day tariffs”, καλοκαίρι, φθινόπωρο του 2025, αρχές 2026. Κάθε φορά το ίδιο setup: αυξημένο risk premium, αμυντική τοποθέτηση, νευρικότητα. Και μετά — απότομη αναστροφή.

Όχι επειδή όλα λύθηκαν με μιάς αλλά επειδή έφυγε το χειρότερο σενάριο από το τραπέζι.

Σήμερα, το ίδιο σχεδόν pattern στήνεται ξανά με το Ιράν.

Το πετρέλαιο έχει ήδη ενσωματώσει φόβο, οι μετοχές έχουν διορθώσει σημαντικά από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά και τα κεφάλαια έχουν κινηθεί προς την άμυνα. Το βάρος όμως δεν βρίσκεται εκεί. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στα σημεία που συνήθως περνούν στα “ψιλά”.

Το ασήμι καταγράφει από την αρχή της γεωπολιτικής έντασης πτώση έως και -36%, με τον χρυσό να ακολουθεί κοντά στο -24%. Αυτό δεν “κουμπώνει” με σενάριο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Σε τέτοιες φάσεις, τα ασφαλή τραβάνε σημαντικές ροές — δεν ρευστοποιούνται.

Εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Η αύξηση της μεταβλητότητας ανεβάζει τις απαιτήσεις σε margin, η ρευστότητα σφίγγει και το leverage αναγκαστικά μειώνεται. Οι επενδυτές δεν πουλάνε αυτό που θέλουν, αλλά αυτό που μπορούν. Και τα πολύτιμα μέταλλα είναι από τα πρώτα που δίνουν άμεση έξοδο. Ταυτόχρονα, το ισχυρότερο δολάριο και οι υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις ανεβάζουν το κόστος διακράτησης, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Το αποτέλεσμα είναι μια βίαιη εκκαθάριση θέσεων και αναδιάταξη χαρτοφυλακίων. Πίεση στο παρόν, όχι απαραίτητα αλλαγή στο τελικό σενάριο. Σε πραγματική ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, η αγορά δεν θα ψάχνει ρευστότητα — θα ψάχνει καταφύγιο. Και τότε τα “ασφαλή” θα κινούνται ανοδικά, απορροφώντας κεφάλαια.

Αυτό είναι το σημείο που αρχίζει να αποκτά σημασία η επόμενη κίνηση. Γιατί ιστορικά, τέτοιες φάσεις εκτόνωσης θέσεων προηγούνται της στιγμής που η διαπραγμάτευση αρχίζει να αποκτά βάθος.

Αν δεν υπάρξει άμεση κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος —ένα σενάριο που παραμένει “δύσκολο” στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα— τότε η κατεύθυνση γίνεται πιο συγκεκριμένη: επιστροφή στο τραπέζι.

Η μορφή μπορεί να αλλάξει. Πυρηνικές παραχωρήσεις, περιφερειακές ισορροπίες, ρυθμίσεις κυρώσεων κτλ. Όμως το περιτύλιγμα δεν είναι το ζητούμενο. Το timing είναι.

Γιατί τη στιγμή που θα υπάρξει ένα πλαίσιο συμφωνίας, η αγορά δεν θα περιμένει να διαβάσει τις λεπτομέρειες. Θα κινηθεί. Και θα κινηθεί γρήγορα.

Οι θέσεις που έχουν χτιστεί πάνω στον φόβο θα κλείσουν απότομα. Η ενέργεια θα χάσει το premium της, τα equities θα επανατιμηθούν και η μεταβλητότητα θα συμπιεστεί με ταχύτητα που συνήθως πιάνει την πλειοψηφία εκτός θέσης.

Εδώ ακριβώς κρίνεται το παιχνίδι.

Όχι στην κορύφωση της έντασης. Στη μετάβαση.

Όσοι περιμένουν την “επιβεβαίωση” συνήθως ακολουθούν την κίνηση. Όσοι διαβάζουν το positioning… προηγούνται.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία του μοτίβου που πολλοί συνεχίζουν να μη το βλέπουν.

Από την ορκωμοσία του μέχρι σήμερα, κάθε μεγάλη σύγκρουση που συνδέθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία. Με διαφορετικούς όρους κάθε φορά, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα.

Ο λόγος είναι απλός.

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που κάνει συμφωνίες.

Και οι αγορές, όσο κι αν αντιδρούν αρχικά με φόβο, στο τέλος προσαρμόζονται σε αυτό.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 25, 2026