bloomberg:-Το-ΔΝΤ-εξετάζει-σενάρια-για-το-ποιες-χώρες-ενδέχεται-να-χρειαστούν-βοήθεια-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επεξεργάζεται σενάρια για τις χώρες για να αξιολογήσει ποιες οικονομίες θα μπορούσαν να χρειαστούν νέα χρηματοδότηση εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, ανέφερε το - News την Τετάρτη, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το ΔΝΤ ζήτησε από τα γραφεία χωρών στο ΔΝΤ να μοιραστούν την ανάλυσή τους σε τομείς από την κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έως τις πιθανές ανάγκες χρηματοδότησης, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε χώρες με ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης.

Με πληροφορίες από Reuters

