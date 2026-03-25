Γερμανικοί δορυφόροι: Το πρώτο βήμα αποδέσμευσης από την ΕΕ;

Σε μια εποχή που η Ευρώπη αγωνίζεται να μιλά με μία φωνή για την άμυνα, τη γεωπολιτική και την τεχνολογία, η Γερμανία έκανε μια κίνηση που λίγοι πρόσεξαν στην πραγματική της διάσταση: ανακοίνωσε το σχεδιασμό εθνικού στρατιωτικού δορυφορικού δικτύου, ανεξάρτητου από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, με κόστος 10 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία με τρεις κολοσσούς της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας — τη Rheinmetall, την OHB και την Airbus — για την εκτόξευση 100 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO), αποκλειστικά για στρατιωτικές επικοινωνίες. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί παράλληλα — και πρακτικά ανεξάρτητα — από το ευρωπαϊκό σύστημα IRIS², το οποίο έχει κόστος 10,6 δισ. ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη 290 δορυφόρων ως το 2029 και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Το Βερολίνο δεν αποχωρεί από το IRIS². Δεν αμφισβητεί ανοιχτά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν κάνει τίποτα ηχηρό. Κάνει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή συνοχή: ενεργεί μονομερώς, σιωπηλά και με επιχειρήματα που ηχούν λογικά.

Η τεχνική διάσταση: τι σημαίνει ένα εθνικό στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο

Για να κατανοήσουμε το εύρος της γερμανικής κίνησης, χρειάζεται να δούμε τι αντιπροσωπεύει τεχνολογικά ένα τέτοιο σύστημα.

Τα δίκτυα δορυφόρων LEO έχουν αλλάξει ριζικά τη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων. Στην Ουκρανία, το Starshield της SpaceX — η στρατιωτική εκδοχή του Starlink — αποδείχθηκε κρίσιμης σημασίας για τις επικοινωνίες του Κιέβου στο πεδίο της μάχης. Προσφέρει ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικές επιθέσεις, κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, εντοπισμό θέσης σε πραγματικό χρόνο και κατανεμημένη αρχιτεκτονική που δυσκολεύει την εξουδετέρωση.

Ο γερμανικός σχεδιασμός αντιγράφει αυτήν ακριβώς τη λογική. Σύμφωνα με αναλυτές, η τεχνολογία που εξετάζει το Βερολίνο μοιάζει αρκετά με το πρότυπο Starshield. Η διαφορά είναι ότι οι Γερμανοί θέλουν αποκλειστικό εθνικό έλεγχο — χωρίς εξάρτηση από εμπορικές συμφωνίες, ιδιωτικές εταιρείες ή ευρωπαϊκές γραφειοκρατίες.

Η θέση του διευθύνοντος συμβούλου της OHB, Μάρκο Φουξ, συνοψίζει αυτή τη λογική με αφοπλιστική ειλικρίνεια: δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε ενοικιαζόμενες ιδιωτικές υποδομές για κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει πραγματική στρατιωτική ανάγκη, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μια αγορά υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά.

Το IRIS², από την άλλη, έχει σχεδιαστεί να εξυπηρετεί και εμπορική κίνηση δεδομένων — κάτι που, κατά το Βερολίνο, το καθιστά ακατάλληλο για αμιγώς στρατιωτικές εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις απόδοσης και ασφάλειας.

Η πολιτική διάσταση: ρήγματα στην ευρωπαϊκή θωράκιση

Στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η γερμανική κίνηση ανοίγει ρήγματα που δύσκολα θα κλείσουν.

Η Μαρί-Αγνές Στρακ-Τσίμερμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διατύπωσε τον κίνδυνο με σαφήνεια: εάν η Γερμανία κατασκευάσει μια αμιγώς εθνική αρχιτεκτονική που δεν ενσωματώνεται στο IRIS², διακινδυνεύει να αποδυναμωθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των αμυντικών δομών — διπλά συστήματα, κατακερματισμένα πρότυπα και λιγότερος στρατηγικός αντίκτυπος για περισσότερα χρήματα.

Ο Γάλλος Ευρωβουλευτής Κριστόφ Γκρυντλέ, ειδικός σε θέματα διαστήματος και άμυνας, προειδοποιεί για αναποτελεσματικότητα: ένας μικρότερος, απομονωμένος αστερισμός θα έχει περιορισμούς κάλυψης και κλιμάκωσης. Και το βασικό επιχείρημα: ο κατακερματισμός σπάνια είναι η πιο αποτελεσματική χρήση δημοσίων πόρων.

Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί επιχειρήματα που ακούγονται αμυντικά και λελογισμένα. Το σύστημά της, λένε οι εκπρόσωποι του Βερολίνου, έχει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από το IRIS² — άλλες παραμέτρους απόδοσης, άλλες δυνατότητες, άλλες ανάγκες κυριαρχίας. Παρακολουθούν το IRIS² και είναι ανοικτοί στη συμπληρωματικότητα. Απλώς κάνουν και κάτι δικό τους.

Το ιστορικό προηγούμενο: όταν η «συμπληρωματικότητα» γίνεται διάσπαση

Η ευρωπαϊκή ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα όπου εθνικές «συμπληρωματικές» πρωτοβουλίες κατέληξαν να υπονομεύουν τον κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Στη βιομηχανία αμυντικού εξοπλισμού, η Ευρώπη παράγει δεκάδες διαφορετικά τύπους αρμάτων μάχης, αεροσκαφών και πλοίων, τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν χρησιμοποιούν κοινά ανταλλακτικά και δυσκολεύουν κάθε κοινή επιχειρησιακή χρήση. Το κόστος αυτής της «κυριαρχίας» είναι τεράστιο — εκτιμάται ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αποκτά την ίδια αμυντική ισχύ με 30-40% λιγότερα χρήματα αν υιοθετούσε κοινά πρότυπα.

Στην ενέργεια, εθνικές αποφάσεις όπως η γερμανική απόφαση να αποσυρθεί από την πυρηνική ενέργεια το 2011 δημιούργησαν ετεροβαρείς εξαρτήσεις που αποδείχθηκαν θανατηφόρες όταν η Ρωσία έκοψε τη ροή του φυσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στην ψηφιακή υποδομή, κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχτισε τα δικά της εθνικά σύννεφα (cloud), τις δικές της πλατφόρμες ταυτότητας, τους δικούς της κανόνες προστασίας δεδομένων — αφήνοντας την Ευρώπη να υστερεί δραματικά έναντι ΗΠΑ και Κίνας σε ψηφιακή κλίμακα.

Ο γερμανικός στρατιωτικός δορυφορικός αστερισμός ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Αρχίζει ως «εθνική συμπλήρωση», αποκτά ορμή, γίνεται αυτόνομο σύστημα, και τελικά δημιουργεί ισχυρά συμφέροντα — βιομηχανικά, στρατιωτικά, πολιτικά — που αντιστέκονται σε κάθε ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Η γερμανική στροφή: από ευρωπαϊκός πυλώνας σε εθνικός δρώντας

Για να καταλάβουμε γιατί αυτή η κίνηση είναι σημαντικότερη από όσο φαίνεται, πρέπει να εντάξουμε τη γερμανική στρατηγική επιλογή στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής Trump.

Η αμερικανική αποδέσμευση από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δεσμεύσεις — ρητορική και πρακτική — έχει δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ασάφεια: η ΕΕ θέλει κοινή αμυντική αυτονομία, αλλά κάθε χώρα θέλει παράλληλα να εξασφαλίσει ότι η δική της ασφάλεια δεν εξαρτάται από τις αδυναμίες των άλλων.

Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της ΕΕ, νιώθει ότι το κενό ασφαλείας δεν μπορεί να το γεμίσει μόνη της η Ευρώπη εάν περιμένει κοινές αποφάσεις 27 χωρών. Και έτσι δρα. Χωρίς να ζητά άδεια, χωρίς να αποχωρεί επίσημα από τίποτα, αλλά με αποτέλεσμα να δομεί ανεξάρτητες ικανότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία μελετά επίσης εθνικό δορυφορικό δίκτυο LEO με στρατιωτικές και πολιτικές χρήσεις, αν και βρίσκεται σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Εάν τελικά και η Ιταλία υλοποιήσει κάτι αντίστοιχο, η ευρωπαϊκή στρατιωτική διαστημική αρχιτεκτονική θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον αλληλεπικαλυπτόμενα εθνικά συστήματα και ένα κοινό που κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο.

Η οικονομική διάσταση: ποιος πληρώνει τελικά;

Ένα στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλεφθεί είναι το οικονομικό κόστος της ευρωπαϊκής αμυντικής αποσύνθεσης.

Το IRIS² κοστίζει 10,6 δισ. ευρώ. Το γερμανικό σύστημα θα κοστίσει 10 δισ. ευρώ. Μαζί, τα δύο συστήματα αντιπροσωπεύουν δαπάνη 20 δισ. ευρώ για λιγότερους από 400 δορυφόρους — ένα κλάσμα του μεγέθους του Starlink, που λειτουργεί με περίπου 10.000 δορυφόρους.

Η Γερμανίδα βουλευτής Τζεν Ντίλσνάιντερ του Κόμματος των Πρασίνων το είπε χωρίς περιστροφές: τον λογαριασμό θα τον πληρώσει τελικά ο φορολογούμενος. Και έχει δίκιο. Παράλληλα συστήματα, παράλληλες υποδομές, παράλληλες αλυσίδες εφοδιασμού σημαίνουν διπλαστιασμό του κόστους για μισή αποτελεσματικότητα.

Από γεωπολιτική άποψη, ο ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων δεν κρίνεται με μεμονωμένα εθνικά δίκτυα δορυφόρων. Η Κίνα αναπτύσσει το Guowang με 13.000 δορυφόρους. Οι ΗΠΑ έχουν το Starlink με 10.000+. Ακόμα και ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα 290 δορυφόρων παραμένει ένα μικρό κλάσμα αυτής της ισχύος. Δύο ή τρία χωριστά ευρωπαϊκά συστήματα 100-200 δορυφόρων το καθένα δεν αλλάζουν την εξίσωση — μάλλον την κάνουν χειρότερη.

Το μεγάλο ερώτημα: πρώτο βήμα διάλυσης ή απαραίτητη προσαρμογή;

Εδώ είναι που η ανάλυση πρέπει να γίνει πιο τολμηρή.

Η ΕΕ δεν θα «διαλυθεί» εξαιτίας δορυφόρων. Αλλά η ευρωπαϊκή ιστορία δείχνει ότι η αποσύνθεση της ενοποίησης δεν γίνεται ποτέ με μια δραματική σκηνή — γίνεται με δεκάδες «λογικές» εθνικές επιλογές που συσσωρεύονται αθόρυβα.

Σκεφτείτε τη σύγκλιση: τη δεκαετία του 1990, η ευρωπαϊκή ενοποίηση εθεωρείτο μονόδρομος. Σήμερα, μετά από το Brexit, μετά από πολλαπλές κρίσεις ευρωζώνης, μετά από το αμφισβητούμενο μέλλον του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία και Πολωνία, η πρόταση της ενότητας έχει χάσει μέρος της αίγλης της.

Το γερμανικό εθνικό δορυφορικό δίκτυο δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο σήμα αυτής της τάσης. Είναι ένα ακόμη τεκμήριο μιας βαθύτερης μεταβολής: οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και η Γερμανία που υπήρξε ιστορικά ο πιο πιστός σύμμαχος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αρχίζουν να σκέφτονται «τι κάνουμε εμείς αν η ΕΕ αποτύχει;».

Αυτό το ερώτημα είναι αθόρυβα καταστροφικό. Διότι μόλις αρχίσεις να χτίζεις ανεξάρτητες ικανότητες ως ασφαλιστική δικλείδα, σταδιακά δημιουργείς τις συνθήκες που καθιστούν το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο περιττό.

Τι σηματοδοτεί αυτό για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας

Υπάρχουν τρία σενάρια για τα επόμενα χρόνια.

Στο πρώτο, η Γερμανία και η ΕΕ βρίσκουν τρόπο να ενσωματώσουν το εθνικό σύστημα στο IRIS², επιτυγχάνοντας διαλειτουργικότητα και μοιρασμένους πόρους. Αυτό απαιτεί πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές και είναι το βέλτιστο σενάριο — αλλά και το λιγότερο πιθανό, δεδομένης της διαφορετικής αρχιτεκτονικής των δύο συστημάτων.

Στο δεύτερο, η Γερμανία ολοκληρώνει το εθνικό της σύστημα, το IRIS² προχωρά με καθυστερήσεις και μειωμένη πολιτική ορμή, και η Ευρώπη καταλήγει με δύο ή περισσότερα ασύμβατα στρατιωτικά δίκτυα. Στο σενάριο αυτό, η ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική θα αντανακλά την ίδια κατακερματισμένη λογική που πάντα χαρακτήριζε την ηπειρωτική μας αδυναμία.

Στο τρίτο και πιο ακραίο σενάριο, η Γερμανία αποτελεί πρότυπο. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Πολωνία και άλλες χώρες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Κάθε μεγάλη χώρα αποκτά τις δικές της στρατιωτικές διαστημικές υποδομές, τα δικά της αμυντικά πρωτόκολλα, τις δικές της αλυσίδες εφοδιασμού. Το IRIS² μαραζώνει και εγκαταλείπεται — ή υποβαθμίζεται σε εμπορικό δίκτυο χωρίς στρατηγική σημασία. Η Ευρώπη της άμυνας παραμένει ένα σύνολο εθνικών κρατών με κοινό νόμισμα — και λίγα άλλα.

Συμπέρασμα: η ησυχία των μεγάλων επιλογών

Τα μεγάλα ιστορικά σχίσματα δεν ξεκινούν πάντα με ηχηρές διακηρύξεις. Συχνά ξεκινούν με «πρακτικές» αποφάσεις που φαίνονται τεχνικής φύσης, δικαιολογούνται με ευλογοφανή επιχειρήματα και πραγματοποιούνται χωρίς δράμα.

Το γερμανικό στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο είναι μια τέτοια απόφαση. Δεν σηματοδοτεί από μόνο του το τέλος της ΕΕ. Αλλά ανήκει σε μια κατηγορία κινήσεων που, εάν επαναληφθούν και συσσωρευτούν αρκετά, θα αλλάξουν αμετάκλητα τη φύση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί δεν είναι αν η Γερμανία έχει «δικαίωμα» να κάνει αυτή την επιλογή. Βεβαίως και έχει. Το ερώτημα είναι τι κόστος θέλουμε να πληρώσουμε — ως Ευρωπαίοι — για μια ήπειρο που μπορεί να χτίσει 27 ξεχωριστά εθνικά αμυντικά δίκτυα, αλλά αδυνατεί να χτίσει ένα ενιαίο που να ισοδυναμεί με τις υπερδυνάμεις.

Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα τώρα, οι δορυφόροι θα απαντήσουν για εμάς — τον καθένα σε διαφορετική τροχιά.