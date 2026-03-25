Kοινωνικό Leasing: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση για ηλεκτρικό ΙΧ

Έρχεται το Κοινωνικό Leasing , το οποίο στοχεύει στην πρόσβαση σε σύγχρονα, καθαρά οχήματα χωρίς το δυσβάσταχτο κόστος της αγοράς, με την εφαρμογή του να τοποθετείται στο επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την ανακοίνωση της πλαρφόρμας των αιτήσεων. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 174 εκατ. ευρώ και σχεδιάστηκε για να προσφέρει λύσεις μετακίνησης σε 12.000, σε επίπεδο μεταφοράς, ευάλωτα νοικοκυριά.

Τι είναι το Κοινωνικό Leasing

Στα βασικά σημεία της εν λόγω δράσης που ανακοινώθηκε πρόσφατα περιλαμβάνονται:

Χαμηλό μίσθωμα: Η μηνιαία δόση δεν θα ξεπερνά τα 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επιδότηση: Προβλέπεται μέση ενίσχυση 13.000€ ανά δικαιούχο για 4ετή μίσθωση.

Επιπλέον προνόμια: Προσαύξηση 2.000€ για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και 500€ για την αγορά οικιακού φορτιστή.

Λίστα οχημάτων: Οι δικαιούχοι θα επιλέγουν από μια δημόσια λίστα με τα πιο προσιτά οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς.

Παράδειγμα: Για ένα αυτοκίνητο με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000€ για τέσσερα χρόνια, ο πολίτης θα πληρώσει τελικά μόνο 7.000€, δηλαδή περίπου 145€ το μήνα, καθώς τα υπόλοιπα 13.000€ καλύπτονται από την επιδότηση.

Τύποι νοικοκυριών και εισοδηματικά κριτήρια

Τα, δε, εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξει νοικοκυριών στο Κοινωνικό Leasing είναι τα ακόλουθα:

Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 10.500

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία: 13.650

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία: 16.650

Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία: 20.800

Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία: 27.100

Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 30.100

Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400

Επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα

Εν τω μεταξύ μέσω ενός άλλου προγράμματος επιχειρείται να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να δοθεί ώθηση στις μικρές επιχειρήσεις. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ύψους 289 εκατ. ευρώ και αφορά σε περίπου 14.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 1.000 εταιρείες logistics που επιθυμούν να ανανεώσουν τον στόλο τους με ηλεκτρικά οχήματα.

Τα ποσοστά επιδότησης διαμόρφώνονται ως εξής:

40% επιδότηση για την αγορά ή μίσθωση ΙΧ οχημάτων, ελαφρών van και μεσαίων van (άνω των 9 θέσεων).

30% επιδότηση για βαρέα οχήματα, όπως φορτηγά και λεωφορεία.

Κάλυψη φορτιστών: Επιδοτείται πλήρως η εγκατάσταση υποδομών φόρτισης για ιδιωτική χρήση στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, μια εταιρεία που επιθυμεί να αποκτήσει ένα ΙΧ (30.000€) και ένα ελαφρύ van (50.000€), θα λάβει συνολική ενίσχυση 32.000€, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος της επένδυσης.