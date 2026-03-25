reuters:-Σε-αναστολή-το-40%-της-εξαγωγικής-ικανότητας-πετρελαίου-της-Ρωσίας

Τουλάχιστον το 40% της εξαγωγικής ικανότητας πετρελαίου της Ρωσίας έχει τεθεί σε αναστολή, μετά από επιθέσεις ουκρανικών drones, μια αμφισβητούμενη επίθεση σε έναν μεγάλο αγωγό και την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς.

Η διακοπή αυτή αποτελεί τη σοβαρότερη αναστάτωση στην προσφορά πετρελαίου στη σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας, της δεύτερης μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας πετρελαίου παγκοσμίως, και πλήττει τη Μόσχα σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας είναι μία από τις κύριες πηγές εσόδων για τον εθνικό προϋπολογισμό και είναι κεντρικής σημασίας για την οικονομία των 2,6 τρισ. δολαρίων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις

Αυτό το μήνα, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone σε υποδομές πετρελαίου και καυσίμων της Ρωσίας πλήττοντας τρία από τα κυριότερα δυτικά λιμάνια εξαγωγών συμπεριλαμβανομένου του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και των Πριμόρσκ και Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, περίπου το 40% των δυνατοτήτων εξαγωγής αργού πετρελαίου της Ρωσίας, περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τέθηκαν εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη μετά την πιο πρόσφατη επίθεση.

Αυτό περιλαμβάνει το Πριμόρσκ και το Ουστ-Λούγκα, καθώς και τον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει την Ουκρανία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Το Κίεβο στοχοθέτησε επίσης σταθμούς άντλησης πετρελαίου και διυλιστήρια στοχεύοντας να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να αποδυναμώσει τη στρατιωτική της ισχύ.

Η Ρωσία λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις είναι τρομοκρατικές επιθέσεις και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στις 11 ζώνες ώρας της.

Λιμάνια, αγωγοί και δεξαμενόπλοια

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μέρος του αγωγού Ντρούζμπα υπέστη ζημιές από ρωσικές επιθέσεις στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία απαίτησαν από το Κίεβο να επανεκκινήσει αμέσως τις προμήθειες.

Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου του Νοβοροσίσκ, ο οποίος μπορεί να χειριστεί έως και 700.000 βαρέλια την ημέρα, φορτώνει πετρέλαιο χαμηλότερα από το σχεδιασμό από τότε που υπέστη ζημιές από μια σφοδρή επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις αρχές αυτού του μήνα.

Επιπλέον, οι συχνές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που σχετίζονται με τη Ρωσία στην Ευρώπη έχουν διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Αρκτικής κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα που προέρχονται από το λιμάνι του Μούρμανσκ, σύμφωνα με επενδυτές.

Πρόσθεσαν πως, με τις δυτικές οδούς εξαγωγής της να δέχονται πυρά, η Μόσχα πρέπει να βασίζεται στις εξαγωγές πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές, αλλά αυτές οι οδοί είναι περιορισμένες λόγω χωρητικότητας.

Η Ρωσία συνεχίζει τις αδιάλειπτες προμήθειες μέσω αγωγών προς την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των οδών Σκοβοροντίνο-Μόχε και Ατάσου-Αλασάνκου, καθώς και τις εξαγωγές ESPO Blend δια θαλάσσης μέσω του λιμανιού Κοζμίνο. Μαζί, οι τρεις οδοί αντιπροσωπεύουν περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Η Ρωσία συνεχίζει επίσης να φορτώνει πετρέλαιο από τα δύο έργα της στην Άπω Ανατολή, Σαχαλίνη, μεταφέροντας περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως. Οι επενδυτές λένε επίσης ότι η Ρωσία προμηθεύει τα διυλιστήρια στη γειτονική Λευκορωσία με περίπου 300.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.