reuters:-Τουλάχιστον-το-40%-της-εξαγωγικής-ικανότητας-πετρελαίου-της-Ρωσίας-έχει-σταματήσει

Τουλάχιστον το 40% της ικανότητας εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας έχει σταματήσει μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μια αμφισβητούμενη επίθεση σε έναν σημαντικό αγωγό και την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς.

Το κλείσιμο της αγοράς αποτελεί τη σοβαρότερη αναταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας, του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, και έπληξε τη Μόσχα ακριβώς τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας είναι μία από τις κύριες πηγές εσόδων για τον εθνικό προϋπολογισμό και είναι κεντρικής σημασίας για την οικονομία των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της

Η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις υποδομές εξαγωγής πετρελαίου και καυσίμων της Ρωσίας αυτόν τον μήνα, πλήττοντας και τα τρία μεγάλα δυτικά λιμάνια εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και του Πριμόρσκ και του Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, περίπου το 40% των δυνατοτήτων εξαγωγής αργού πετρελαίου της Ρωσίας – ή περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έκλεισαν από την Τετάρτη μετά την πιο πρόσφατη επίθεση.

Αυτό περιλαμβάνει το Πριμόρσκ και το Ουστ-Λούγκα, καθώς και τον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει την Ουκρανία προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Το Κίεβο έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο σταθμούς άντλησης πετρελαίου και διυλιστήρια. Το Κίεβο λέει ότι στοχεύει να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού της Ρωσίας, και να αποδυναμώσει τη στρατιωτική της ισχύ.

Η Ρωσία λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις είναι τρομοκρατικές επιθέσεις και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στις 11 ζώνες ώρας της.

Λιμάνια, αγωγοί και δεξαμενόπλοια

Η Ουκρανία δήλωσε ότι μέρος του αγωγού Ντρούζμπα υπέστη ζημιές από ρωσικές επιθέσεις στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία απαίτησαν από το Κίεβο να επανεκκινήσει αμέσως τις προμήθειες.

Ο τερματικός σταθμός πετρελαίου του Νοβοροσίσκ, ο οποίος μπορεί να χειριστεί έως και 700.000 βαρέλια την ημέρα, φορτώνει πετρέλαιο κάτω από το σχέδιο από τότε που υπέστη ζημιές από μια σφοδρή επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις αρχές αυτού του μήνα.

Επιπλέον, οι συχνές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που σχετίζονται με τη Ρωσία στην Ευρώπη έχουν διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Αρκτικής κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα που προέρχονται από το λιμάνι του Μούρμανσκ, ανέφεραν έμποροι.

Με τις δυτικές οδούς εξαγωγής της να δέχονται πυρά, η Μόσχα πρέπει να βασίζεται στις εξαγωγές πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές, αλλά αυτές οι οδοί είναι περιορισμένες λόγω χωρητικότητας, ανέφεραν οι traders.

Η Ρωσία συνεχίζει τις αδιάλειπτες προμήθειες μέσω αγωγών προς την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των οδών Σκοβοροντίνο-Μόχε και Ατάσου-Αλασάνκου, καθώς και τις εξαγωγές ESPO Blend δια θαλάσσης μέσω του λιμανιού Κοζμίνο.

Μαζί, οι τρεις οδοί αντιπροσωπεύουν περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Η Ρωσία συνεχίζει επίσης να φορτώνει πετρέλαιο από τα δύο έργα της στην Άπω Ανατολή, Σαχαλίνη, μεταφέροντας περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως από το νησί.

Οι επενδυτές λένε επίσης ότι η Ρωσία προμηθεύει τα διυλιστήρια στη γειτονική Λευκορωσία με περίπου 300.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.