wsj:-Σαουδική-Αραβία-και-ΗΑΕ-πλησιάζουν-σταδιακά-σε-συμμετοχή-στον-πόλεμο-με-το-Ιράν

Πιο κοντά στην πιο ενεργό συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν φαίνεται ότι βρίσκονται Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα κράτη του Κόλπου «πλησιάζουν» σε έναν πιο ενεργό ρόλο, μετά την απόφαση του Ριάντ να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν αεροπορική βάση εντός της επικράτειάς του.

Οι δύο ισχυροί σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, μετά τις συνεχείς επιθέσεις που έχουν πλήξει τις οικονομίες τους, αλλά και τους φόβους ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να έχει μακροπρόθεσμο έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Οι πρόσφατες κινήσεις ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αεροπορικές επιδρομές και να ανοίξουν νέο μέτωπο κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε ανοιχτή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, που αποτελεί όριο που μέχρι πρόσφατα ήθελαν να μην ξεπεράσουν. Παρ’ όλα αυτά, η πίεση αυξάνεται, καθώς το Ιράν εντείνει τις απειλές και την επιρροή του στην ενεργειακά κρίσιμη περιοχή.

Η βάση King Fahd

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση της αεροπορικής βάσης King Fahd, που βρίσκεται στα δυτικά της Αραβικής Χερσονήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την κλιμάκωση των συγκρούσεων, το Ριάντ είχε διαμηνύσει πως δεν θα διαθέσει τις υποδομές ή τον εναέριο χώρο του για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη στάση άλλαξε μετά τις πυραυλικές και με drones επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, αλλά και στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος φέρεται αποφασισμένος να ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας του, εξετάζοντας σοβαρά και το ενδεχόμενο συμμετοχής στις επιθέσεις. Οι πηγές εκτιμούν ότι η είσοδος της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

«Δεν είναι απεριόριστη η υπομονή μας»

Ο υπουργός Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, μετά το κύμα επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο διαμήνυσε ότι «η υπομονή της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις δεν είναι απεριόριστη», προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε πεποίθηση ότι οι χώρες του Κόλπου δεν μπορούν να αντιδράσουν αποτελεί σοβαρή λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης».

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται να περνούν σε πιο επιθετική γραμμή, με αυστηρά μέτρα κατά ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι κινήσεις αυτές απειλούν άμεσα μία από τις βασικές οικονομικές «ανάσες» του Ιράν, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πιθανότητα αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων, όπως και η άσκηση πιέσεων εναντίον μιας εκεχειρίας που θα αφήνει ανέπαφο ένα μέρος της στρατιωτικής ισχύος της Τεχεράνης.

Ενδεικτικό της αλλαγής στάσης είναι το πρόσφατο κλείσιμο του Ιρανικού Νοσοκομείου και του Ιρανικού Ομίλου στο Ντουμπάι, σύμφωνα - πηγές με γνώση όσων συμβαίνουν. Τη Δευτέρα, το νοσοκομείο εμφανιζόταν εκτός λειτουργίας. Τα τηλέφωνα, το WhatsApp και η ιστοσελίδα του δεν ανταποκρίνονται, ενώ οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η μονάδα δεν λειτουργεί πλέον.

Λουκέτο σε φορείς με σύνδεση με το Ιράν

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση των ΗΑΕ ανέφερε ότι «ορισμένοι φορείς που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα κλείσουν στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων», υπογραμμίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά για σκοπούς που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για χρόνια αποτελούσαν βασικό χρηματοοικονομικό κόμβο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Πλέον διαμηνύουν ότι ενδέχεται να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει καίρια την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και στα διεθνή εμπορικά δίκτυα, τη στιγμή που η ιρανική οικονομία δοκιμάζεται από υψηλό πληθωρισμό και διεθνείς κυρώσεις.

Παρότι οι χώρες του Κόλπου επιμένουν επισήμως ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν ούτε θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους, οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι η πραγματικότητα στο παρασκήνιο είναι πολύ πιο σύνθετη και ρευστή.

Εκτοξεύσεις πυραύλων από Μπαχρέιν

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τη Storyful, θυγατρική της News Corp (μητρική της The Wall Street Journal), δείχνουν ότι κάποιες εκτοξεύσεις πυραύλων εδάφους για επιθέσεις κατά του Ιράν φέρονται να προήλθαν από το Μπαχρέιν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές στο έδαφος, μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Prince Sultan, στη Σαουδική Αραβία. Ο αμερικανικός στρατός απέφυγε να διευκρινίσει αν αραβικές χώρες συμμετέχουν ενεργά, τονίζοντας ότι οι ίδιες θα πρέπει να τοποθετηθούν.

Ωστόσο, τα πρόσφατα βήματα των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας δείχνουν πως οι αραβικές μοναρχίες εμπλέκονται ολοένα και πιο βαθιά στην αμερικανική και ισραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν.

Η «επόμενη ημέρα»

Τυχόν άμεση στρατιωτική εμπλοκή κατά του Ιράν θα μετέτρεπε τις χώρες του Κόλπου σε ανοιχτούς αντιπάλους ενός ισχυρού γείτονα, με τον οποίο τις χωρίζει μόνο ένα στενό πέρασμα. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για τυχόν αιφνιδιαστικό τερματισμό του πολέμου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι χώρες του Κόλπου θα πρέπει να διαχειριστούν μια τεταμένη σχέση με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η όποια συμμετοχή τους θα είναι κυρίως συμβολική και δύσκολα θα επηρεάσει την έκβαση των συγκρούσεων.

Ωστόσο, το Ιράν τους πιέζει να πάρουν θέση. Ενώ έχει κλείσει το πέρασμα στο Στενό του Ορμούς σε πλοία που το διασχίζουν, έχει επιτρέψει τη διέλευση σε ορισμένα προνομιούχα πλοία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή διοδίων, στα πρότυπα της Διώρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο.

Μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones

Η απειλή αυτή έρχεται μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά αραβικών στόχων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν πολυτελή ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων. Μόνο τα ΗΑΕ φέρονται να απέκρουσαν περισσότερες από 2.000 επιθέσεις.

Στο παρασκήνιο, οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου, και κυρίως των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, φέρονται να πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνεχών τηλεφωνικών επικοινωνιών να ολοκληρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξουδετερώνοντας τις δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε άλλες προτεραιότητες.

Η επικείμενη απόφαση για περαιτέρω στρατιωτική δράση αναδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, μετά από μια σύγκρουση που ανέτρεψε ισορροπίες ετών και δεν αφήνει εύκολες επιλογές.

«Έχουν παγιδευτεί σε αυτό το δομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πάντα οι ασθενέστερες πλευρές σε μια συμμαχία με μια ισχυρότερη πλευρά», δήλωσε ο Γκρέγκορι Γκάους, αναλυτής των σχέσεων ΗΠΑ-Κόλπου στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον. «Εάν η ισχυρότερη πλευρά υιοθετεί πολεμικές θέσεις, ανησυχούν ότι θα παρασυρθούν σε έναν πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν», συμπλήρωσε.