Ένοχος-για-σεξουαλική-κακοποίηση-σερβιτόρας-το-1972-ο-Μπιλ-Κόσμπι,-θα-καταβάλει-60-εκατ.-δολάρια-αποζημίωση

Ένοχο έκρινε τον διάσημο ηθοποιό Μπιλ Κόσμπι δικαστήριο στην Καλιφόρνια για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας το 1972, επιδικάζοντάς της συνολική αποζημίωση υψους σχεδόν 60 εκατ. δολαρίων, μετά από δύο εβδομάδες που διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, ο 88χρονος σήμερα Κόσμπι είχε ναρκώσει και στη δυνέχεια βιάσει την Ντόνα Μότσινγκερ

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε στο θύμα 17,5 εκατ. δολάρια για ζημίες που υπέστη στο παρελθόν και 1,75 εκατομμύρια δολάρια για μελλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν «ψυχικό πόνο, απώλεια της απόλαυσης της ζωής, ταλαιπωρία, θλίψη, άγχος, ταπείνωση και συναισθηματική δυσφορία».

Σε δεύτερη φάση της διαδικασίας το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι ένορκοι επιδίκασαν επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση.

Απογοητευμένος ο Κόσμπι από την απόφαση, θα ασκήσει έφεση

Η συνήγορος υπεράσπισης του Κόσμπι, Τζένιφερ Μπονζιάν, ανέφερε με γραπτή της δήλωση μετά την αρχική απόφαση ότι ο Μπιλ Κόσμπι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την απόφαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Σημειώνεται ότι οι διαβουλεύσεις των ενόρκων που πήραν την τελική απόφαση διήρκεσαν περίπου δύο ημέρες.

Ο πρώην σταρ της stand-up κωμωδίας και της τηλεόρασης, που είχε γίνει ευρέως γνωστός ως «ο μπαμπάς της Αμερικής», αποτέλεσε έναν από τους πρώτους διάσημους που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν κατά την περίοδο του κινήματος #MeToo, για αρκετές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης και κακοποίησης σε βάρος γυναικών.

Η απόφαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αποφυλάκιση του Κόσμπι από φυλακή στην Πενσιλβάνια, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ανέτρεψε ποινική καταδίκη που βασιζόταν σε παρόμοιες κατηγορίες. Ο Κόσμπι έχει προχωρήσει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε ορισμένες παρόμοιες υποθέσεις, ενώ σε άλλες έχει υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημιώσεις, ωστόσο το ποσό που επιδικάστηκε τη Δευτέρα θεωρείται πιθανότατα το υψηλότερο που έχει κληθεί να πληρώσει.

«Κουβαλάω αυτό το βάρος για 50 χρόνια»

«Αυτή η ετυμηγορία δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά το ότι επιτέλους ακούστηκε η φωνή μου και ότι ο κύριος Κόσμπι λογοδότησε», ανέφερε η Μότσινγκερ σε ανακοίνωσή της. «Κουβαλώ το βάρος αυτού που μου συνέβη για περισσότερα από 50 χρόνια. Δεν φεύγει ποτέ. Σήμερα, ένα σώμα ενόρκων είδε την αλήθεια και τον έκρινε υπεύθυνο. Αυτό σημαίνει τα πάντα. Ελπίζω αυτό να δώσει δύναμη και σε άλλους επιζώντες που περιμένουν ακόμη τη δική τους στιγμή να ακουστούν».

Η Μότσινγκερ εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο στο Σοσαλίτο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, και υποστήριξε στην αγωγή της, που κατατέθηκε το 2023, ότι ο Κόσμπι την είχε προσκαλέσει σε παράσταση stand-up comedy σε θέατρο στο κοντινό Σαν Κάρλος. Και οι δύο βρίσκονταν τότε στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Κόσμπι της έδωσε κρασί και δύο χάπια που πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, ενώ η ίδια ανέφερε ότι λιποθύμησε επανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον, καθώς δύο άνδρες την τοποθετούσαν σε λιμουζίνα.

«Ξύπνησε στο σπίτι της με όλα της τα ρούχα αφαιρεμένα, εκτός από τα εσώρουχα, χωρίς μπλούζα, χωρίς σουτιέν και χωρίς παντελόνι», αναφέρεται στην αγωγή. «Κατάλαβε ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον Μπιλ Κόσμπι».

Σε δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι του Κόσμπι υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε εικασίες και υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι η Μότσινγκερ «παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη».