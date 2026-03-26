Από-το-Ιράν-στην-Αλάσκα:-Ο-πόλεμος,-ένα-βότσαλο-στην-λίμνη-του-φυσικού-αέριου

Η αναστάτωση του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να μειώσει τα εμπόδια για την κατασκευή ενός προγραμματισμένου εδώ και καιρό αγωγού φυσικού αερίου στην Αλάσκα και ενός εξαγωγικού προγράμματος που επιθυμεί ο Λευκός Οίκος.

«Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό έργο ενεργειακής υποδομής της κυβέρνησης», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στο CERAWeek την Τρίτη.

Η Alaska LNG σχεδιάζει έναν αγωγό 800 μιλίων που θα μεταφέρει αέριο προς τον νότο από τα κοιτάσματα της

North Slope της Αλάσκας( περιοχή στο βορειότερο άκρο της Αλάσκας, ανάμεσα στα όρη Brooks και τον Αρκτικό Ωκεανό)

Η υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο εκτιμάται σε 44 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί εδώ και καιρό μια δύσκολη υπόθεση εν μέσω της αύξησης των εξαγωγών από τον Κόλπο, του υψηλού αρχικού κόστους και της περίπλοκης υλικοτεχνικής υποδομής.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες – που έχουν προσφύγει δικαστικά την αποκαλούν «βόμβα άνθρακα».

Αλλά η σύγκρουση με το Ιράν αναδεικνύει τους κινδύνους για τις προμήθειες που διέρχονται από ασταθείς περιοχές. Το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ προκαλούν εκτίναξη των τιμών στην Ασία και την Ευρώπη.

Οι αναλυτές βλέπουν νέα δυναμική για ενεργειακά έργα από αξιόπιστους προμηθευτές όπως οι ΗΠΑ – ήδη ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο – και ο Καναδάς.

Η κρίση στο Ιράν σημαίνει ότι «φορτία και συμβόλαια από χώρες με χαμηλούς πολιτικούς και ναυτιλιακούς κινδύνους γίνονται πιο ελκυστικά», αναφέρουν οι ερευνητές της Wood Mackenzie σε σημείωμά τους.

«Το αμερικανικό LNG έχει γίνει ένα πολύ πιο ισχυρό εμπορικό όπλο από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα και η προθυμία και η ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσπάσει κεφάλαια από πιθανούς αγοραστές της Ασίας για LNG πρόκειται να πάρει τα πάνω της», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Ira Joseph, αναλυτής της αγοράς φυσικού αερίου στο ενεργειακό think tank του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Για το έργο στην Αλάσκα, το οποίο προβλέπει εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα αρχίσουν το 2031, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική επενδυτική συμφωνία.