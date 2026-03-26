ΒΕΑ:-«Ναι»-στην-αύξηση-εισοδήματος,-αλλά-ταυτόχρονη-στήριξη-στις-ΜμΕ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τάσσεται υπέρ της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, καθώς ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και στηρίζει την αγοραστική δύναμη, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση των κατώτερων αποδοχών, αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής, την ενεργειακή επιβάρυνση και το νέο κύμα ανατιμήσεων, που προκαλεί η γεωπολιτική αστάθεια και ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επισημαίνει ότι, για ακόμη μία φορά, η προσαρμογή αυτή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί στον ίδιο βαθμό τα αναγκαία μέτρα στήριξης που θα εξισορροπήσουν το αυξημένο μισθολογικό κόστος.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούνται να απορροφήσουν μια νέα αύξηση δαπανών σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκή άνοδο του ενεργειακού κόστους, ακριβότερες πρώτες ύλες και περιορισμένη κατανάλωση. Η συσσώρευση αυτών των πιέσεων δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τη βιωσιμότητά τους, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση και το αυξημένο μη μισθολογικό κόστος εξακολουθούν να λειτουργούν ως «τροχοπέδη» για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ενώ η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εντείνει περαιτέρω τις πιέσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν το κύμα ακρίβειας, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος για τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα διογκώνοντας το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας υπογραμμίζει, ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικά και άμεσα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά την επίσπευση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δεν μπορεί να μετατίθεται για το 2027, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, προκειμένου να αντισταθμιστεί το αυξημένο μισθολογικό κόστος και να ενισχυθεί η απασχόληση.

Ταυτόχρονα, επαναφέρει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η επανεξέταση του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η ενεργοποίηση νέας ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις, ώστε να δοθεί πραγματική «ανάσα» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, «Η αύξηση του κατώτατου μισθού, κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όμως δεν μπορεί να είναι μονομερής. Χωρίς άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων, ο κίνδυνος να περιοριστεί η απασχόληση και να ενταθούν οι πιέσεις στην αγορά, είναι υπαρκτός».

Το ΒΕΑ τονίζει ότι η τρέχουσα συγκυρία, με τη διεθνή αβεβαιότητα να εντείνεται και την ακρίβεια να παραμένει, επιβάλλει άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις, ώστε η αύξηση των μισθών να μεταφραστεί σε πραγματική ενίσχυση της οικονομίας και όχι σε περαιτέρω επιβάρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας.