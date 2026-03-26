Βρετανία-και-Γαλλία-ηγούνται-συνασπισμού-30-χωρών-για-επαναλειτουργία-των-Στενών-του-Ορμούζ

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ολλανδία δήλωσαν την προηγούμενη εβδομάδα έτοιμες «να συμβάλουν σε κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», με ακόμη 24 χώρες να προσυπογράφουν τη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο Άμυνας, «η προσδοκία είναι ότι θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας νέα συνάντηση σε στρατιωτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων του ευρύτερου σχήματος χωρών που έχουν πλέον υπογράψει».

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίτσαρντ Νάιτον, προήδρευσε την Κυριακή (22/3) σε συνάντηση των αρχικών έξι χωρών μαζί με τον Καναδά, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι εξετάζεται η πρόσκληση και άλλων χωρών στη διαδικασία. «Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε στη συγκρότηση αυτής της συμμαχίας και στη διαμόρφωση σχεδίου, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ το ταχύτερο δυνατό», σημείωσε.

Ο Νάιτον συνεργάζεται «πολύ στενά» με τον Φαμπιέν Μαντόν, αρχηγό του γενικού επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτείνει να φιλοξενήσει μεταγενέστερη σύνοδο κορυφής είτε στο ναυτικό λιμάνι του Πόρτσμουθ είτε στο Λονδίνο, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία, ώστε η θαλάσσια οδός να επαναλειτουργήσει «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονη άνοδο στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διεθνής σύνοδος θα μπορούσε να εξετάσει και το ζήτημα της αποναρκοθέτησης, καθώς αρκετές χώρες κατηγορούν την Τεχεράνη ότι τοποθέτησε θαλάσσιες νάρκες στη θαλάσσια περιοχή.

Σε περιόδους ειρήνης, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει δηλώσει, σύμφωνα με ανακοίνωση προς τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοϊας, ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά εφόσον τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε την Τρίτη (24/3) από τον IMO υπογραμμίζει ότι «πλοία, εξοπλισμός και κάθε μέσο που ανήκει σε επιτιθέμενα μέρη – δηλαδή τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς – καθώς και άλλους συμμετέχοντες στην επίθεση, δεν δικαιούνται αβλαβή ή μη εχθρική διέλευση».