Γαλλία:-Η-οικονομική-εμπιστοσύνη-υποχωρεί-και-οι-φόβοι-για-τον-πληθωρισμό-εντείνονται

Οι δείκτες εμπιστοσύνης στη γαλλική οικονομία κινήθηκαν πτωτικά τόσο από πλευράς βιομηχανίας όσο και κατανάλωσης, ενώ οι προβλέψεις των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν μετά την έκρηξη του πολέμου στο Ιράν.

Η μηνιαία έρευνα του Insee για τον μεταποιητικό τομέα υποχώρησε κατά τρεις μονάδες στις 99 τον Μάρτιο, επιστρέφοντας κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 100 για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε κατά δύο μονάδες στις 89, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Εν τω μεταξύ, η έρευνα στα νοικοκυριά έδειξε ότι οι προβλέψεις για τις μελλοντικές τιμές αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχουν πλήξει τις οικονομικές προοπτικές των ευρωπαϊκών οικονομιών, αναζωπυρώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβραδύνοντας τις προοπτικές για αύξηση του ΑΕΠ.

Η Τράπεζα της Γαλλίας αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό την Τετάρτη. Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι δύσκολο να προβλεφθεί, παρουσίασε επίσης πιο απαισιόδοξα σενάρια με μεγαλύτερη επιβράδυνση της ανάπτυξης και ταχύτερη αύξηση των τιμών.

Οι έρευνες του Insee έδειξαν ότι οι επιχειρηματίες του βιομηχανικού τομέα ήταν λιγότερο αισιόδοξοι όσον αφορά την παραγωγή και το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών τους, ενώ τα νοικοκυριά ήταν πιο απαισιόδοξα για το οικονομικό τους μέλλον. Η στατιστική υπηρεσία διεξήγαγε τις έρευνες σε διάστημα περίπου τριών εβδομάδων αρχής, περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αποτελούν πηγή ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί αν η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια ήδη από την επόμενη συνεδρίασή της προκειμένου να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αποφάσεις θα επηρεαστούν από τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων λόγω του κόστους της ενέργειας. «Προφανώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για την τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Villeroy σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Les Echos. «Ωστόσο, καθήκον μας είναι να διατηρήσουμε σταθερές τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, προκειμένου να αποφευχθεί το σπιράλ αύξησης μισθών-τιμών».