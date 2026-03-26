Γιατί-ο-κατώτατος-μισθός-δεν-αλλάζει-το-ύψος-του-Δώρου-Πάσχα-2026

Παρότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι άμεσα στο Δώρο Πάσχα 2026.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών τη 15η ημέρα πριν το Πάσχα, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ.

Αφού φέτος το Πάσχα πέφτει 12 Απριλίου, ο υπολογισμός θα γίνει με τον μισθό του Μαρτίου 2026. Συνεπώς δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού.

Δώρο Πάσχα 2026: O υπολογισμός

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που κατάβαλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.