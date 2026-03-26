Γιατί-ο-πόλεμος-στον-Κόλπο-έχει-δημιουργήσει-ένα-βουνό-ρευστότητας-117-τρισ.-δολαρίων

Για πρώτη φορά, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν τεράστιες ζημιές σε διυλιστήρια φυσικού αερίου στο Ιράν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Τεράστια χημικά εργοστάσια έχουν προφανώς υποστεί σοβαρές ζημιές, με ορισμένα τμήματα να έχουν ενδεχομένως καταστραφεί ανεπανόρθωτα και να απαιτούν ανακατασκευή.

Το Ιράν μοιράζεται βέβαια με το Κατάρ το ίδιο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στη μέση του Περσικού Κόλπου, γνωστό ως «South Pars-North Dome».

Από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Κατάρ απαγορεύεται βέβαια να δημοσιευτούν εικόνες μετά τις Ιρανικές επιδρομές, για να φανεί το μέγεθος της καταστροφής. Οι μόνες διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι στιγμής προέρχονται από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Το κοίτασμα South Pars-North Dome αντιπροσωπεύει περίπου το 10% ης παγκόσμιας προμήθειας φυσικού αερίου και περίπου το 80 % των κρατικών εσόδων του Κατάρ.

Η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη για το Ιράν, καθώς η χώρα ουσιαστικά δεν έχει πρόσβαση σε εταιρείες αποκατάστασης των ζημιών στη Δύση ,λόγω των κυρώσεων.

Κλονίζεται η παγκόσμια οικονομία

Οι καταστροφές στις εγκαταστάσεις στον Κόλπο θα μπορούσαν να κλονίσουν την παγκόσμια οικονομία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμα και στο Κατάρ, αυτές οι επισκευές διαρκούν χρόνια, επειδή οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται γενικά κατά παραγγελία. Κάθε διυλιστήριο είναι διαφορετικό. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός και μόνο για μια γραμμή παραγωγής που χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό ανακατασκευή διαρκεί περίπου 18 μήνες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ένα εργοστάσιο που κατασκευάστηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια επισκευάζεται σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα, όχι με αυτά της εποχής. Τα περισσότερα μεταλλικά εξαρτήματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά παραγγελία και να εισάγονται από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ ή την Κίνα. Οι χρόνοι παράδοσης για αυτά τα εξαρτήματα κυμαίνονται επίσης από μήνες έως χρόνια.

«Οι ζημιές στο κοίτασμα South Pars καθιστούν σαφές πώς μια κλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία μακροπρόθεσμα, ειδικά εάν επηρεαστούν οι ενεργειακές υποδομές», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Στο Ισραήλ, ωστόσο, υπάρχει σημαντική πολιτική πίεση να στοχοποιηθούν όχι μόνο στρατιωτικοί και πολιτικοί στόχοι, αλλά και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράν, προκειμένου να παρεμποδιστεί η χρηματοδότηση του καθεστώτος. Οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση, ωστόσο, πιθανότατα θα προκαλούσε αντίποινα από το Ιράν εναντίον εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ.

«Εάν η κατάσταση κλιμακωθεί και προκληθεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στις ενεργειακές υποδομές, σχεδόν σίγουρα θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση», προειδοποιούν οι ίδιες πηγές.

Ο φόβος για κλιμάκωση του πολέμου

Ο φόβος για κλιμάκωση του πολέμου δημιουργεί ένα βουνό ρευστότητας: Οι επενδυτές αφήνουν τα χρήματά τους στο περιθώριο και εγκαταλείπουν τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για επενδύσεις παγκοσμίως, ξεπερνούν τα 117 τρισεκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στις συνεισφορές από τις ΗΠΑ, τις χώρες της ευρωζώνης, την Ιαπωνία και την Κίνα, λένε παράγοντες της αγοράς.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπερβαίνουν τα 22,6 τρισεκατομμύρια δολάρια , σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 20% του παγκόσμιου συνόλου

«Η ρευστότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά», προσθέτουν οι ίδιες πηγές στη «Ν» και εξηγούν: «Η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς χρήματος συμπίπτει με τη στροφή της αγοράς προς τη ρευστότητα ως απάντηση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει όλα τα είδη περιουσιακών στοιχείων. «Λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει την επίθεση στο Ιράν, τα χρήματα που ήταν διαθέσιμα για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει παρατηρηθεί από το 2021»..

«Με την πρώτη ματιά, η αυξημένη ρευστότητα στο σύστημα αποτελεί θετικό σημάδι για την αγορά. Ένα τεράστιο απόθεμα ρευστότητας λειτουργεί ως ασφάλιστρο για τα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. « Κατά γενικό κανόνα, ο κίνδυνος που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές, μέχρι σήμερα για τον πόλεμο στον Κόλπο, υπερτερεί των οφελών μιας φθηνότερης χρηματιστηριακής αγοράς ή ομολόγων με καλύτερες αποδόσεις», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Εναλλαγή στην κατανομή κεφαλαίων

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, ο δείκτης MSCI World έχει μειωθεί κατά 6,2%,η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου έχει αυξηθεί κατά 26 μονάδες βάσης και η τιμή του χρυσού έχει μειωθεί κατά 13,5%. Τα συνήθη ασφαλή καταφύγια της αγοράς δεν παρέχουν την απαραίτητη προστασία.

Το αμερικανικό δολάριο έχει αυξηθεί κατά 2% έναντι ενός καλαθιού σημαντικών νομισμάτων και το Brent έχει εκτοξευτεί κατά 38%.

Η τελευταία έρευνα διαχειριστών κεφαλαίων που διεξήγαγε η Bank of America έδειξε ήδη ότι οι συνέπειες του πολέμου προκαλούν εναλλαγή στην κατανομή κεφαλαίων. Οι προσδοκίες για χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερο παγκόσμιο πληθωρισμό οδηγούν όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση τρισεκατομμυρίων δολαρίων να ξεφορτωθούν τα πιο επικίνδυνα περιουσιακά τους στοιχεία.

LIVE: «Θέλουν συμφωνία, αλλά φοβούνται» λέει ο Τραμπ, διαψεύδει το Ιράν – Χειρουργικά χτυπήματα στο έδαφος ετοιμάζουν οι ΗΠΑ #Ιραν #ΗΠΑ #Τραμπ #πολεμος https://t.co/P4MqCk3R65 — – (@naftemporikigr) March 26, 2026

Ακόμα κι έτσι, οι ειδικοί προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, καθώς ανησυχούν επίσης για μια πιθανή κρίση στον ιδιωτικό πιστωτικό τομέα, είτε πρόκειται για συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή είτε όχι.