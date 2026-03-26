Για-κίνδυνο-«έκρηξης»-στις-αγορές-ιδιωτικών-κεφαλαίων-προειδοποιεί-ο-πρώην-ceo-της-goldman-sachs

Ο πρώην επικεφαλής της Wall Street έκανε τα σχόλιά του καθώς η αναστάτωση που προκαλείται από το ΑΙ και οι θύλακες φερόμενης απάτης έχουν ταράξει τις ιδιωτικές αγορές.

Η συσσώρευση απούλητων ιδιωτικών assets στους ισολογισμούς των επενδυτών αποτελεί προειδοποίηση ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι υπερτιμημένα – και μια σπίθα στην αγορά θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια εκτεταμένη πτώση, σύμφωνα με τον Lloyd Blankfein, πρώην CEO της Goldman Sachs Group Inc.

«Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που οι επενδυτές θα πρέπει να δουν την πραγματική αξία των ισολογισμών τους», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη του - Television με την Francine Lacqua.

Ο πρώην επικεφαλής της κορυφαίας επενδυτικής τράπεζας στην Wall Street, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως trader προτού αναλάβει την ηγεσία της Goldman Sachs κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έκανε τα σχόλιά του καθώς οι ανησυχίες για ύπαρξη φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη καθώς και οι αναφορές για φερόμενες απάτες στην αγορά έχουν προκαλέσει αναταραχή στο χρηματιστήριο.

Ο Blankfein προειδοποίησε ότι η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης έκρηξης έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου σε σχέση με τις προηγούμενες κρίσεις.

Έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αύξηση της ιδιωτικής πίστης στα χαρτοφυλάκια μεμονωμένων επενδυτών. «Όταν χάνεις χρήματα για τους μεμονωμένους καταναλωτές – δηλαδή τους φορολογούμενους και τους πολίτες – οι άνθρωποι στην κυβέρνηση αναστατώνονται πολύ, πολύ», δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.