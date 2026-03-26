Δρ. Τραν Ντου Λιχ: Η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες ακόμη και πριν ξεσπάσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο πρώτο Οικονομικό Φόρουμ του Βιετνάμ 2026, με θέμα «Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν παγκόσμια γεωπολιτικά σοκ: Πώς να αντιδράσουμε;», που διοργάνωσε η εφημερίδα Nguoi Lao Dong το πρωί της 26ης Μαρτίου, ο Δρ. Tran Du Lich, πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου της πόλης Χο Τσι Μινχ, υποστήριξε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία δεν προέκυψαν απαραίτητα από το ξέσπασμα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι προβλέψεις από την αρχή του έτους έδειχναν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη την περίοδο 2023-2026 θα επιβραδυνόταν, συνοδευόμενη από αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά είναι επίσης ασταθής, όπως αποδεικνύεται από τις πιέσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον πληθωρισμό και τον ανταγωνισμό μεταξύ νομισμάτων, παράγοντες που έχουν αναδυθεί νωρίς.

Σε εγχώριο επίπεδο, η οικονομία αντιμετωπίζει επίσης πολλές προκλήσεις. Η ύφεση της αγοράς έχει οδηγήσει σε μια τάση για βραχυπρόθεσμες, μικρής κλίμακας παραγγελίες, προκαλώντας δυσκολίες στις επιχειρήσεις από την αρχή του έτους.

Οι υπάρχουσες πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το κόστος χρηματοδότησης και τις αυξανόμενες τιμές εισαγωγών είναι επίσης παρούσες. Η ενεργειακή αστάθεια έχει επιδεινώσει περαιτέρω το κόστος εφοδιαστικής, το οποίο το Βιετνάμ έχει ήδη από τα υψηλότερα κόστη εφοδιαστικής στην περιοχή.

Επιπλέον, η αγορά ακινήτων, ένας τομέας με σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη μακροοικονομική σταθερότητα, εξακολουθεί να διανύει μια περίοδο προσαρμογής.

Δεδομένων αυτών των παραγόντων, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει αναπτύξει προληπτικά σενάρια αντίδρασης για έναν μήνα και τρεις μήνες, ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης.

Από επιχειρηματικής άποψης, η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για αυστηρή διαχείριση της ταμειακής ροής, έλεγχο των αποθεμάτων και διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας.

«Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε τους πελάτες, να διαφυλάξουμε την αλυσίδα εφοδιασμού και να μην εγκαταλείψουμε τις παραγγελίες, ακόμη και τις μικρές. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν τα θεμέλια και το εργατικό δυναμικό τους θα είναι σε θέση να ανακάμψουν ταχύτερα όταν βελτιωθεί η αγορά», τόνισε ο Δρ. Tran Du Lich.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να μειωθεί προληπτικά το κόστος και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πολιτικές στήριξης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η άρση των φορολογικών και τελών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί η μακροοικονομική σταθερότητα, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τη ρευστότητα.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Pham Quang Vinh, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρέσβης του Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επεσήμανε ότι το χειρότερο σενάριο εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, εάν προκύψει εμπόδιο στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια οδό μεταφοράς ενέργειας, οι συνέπειες θα είναι εκτεταμένες, επηρεάζοντας τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, τις μεταφορές και την εφοδιαστική. Ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας είναι η διάρκεια της διαταραχής στο Στενό του Ορμούζ και η έκταση των επιπτώσεών της στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κίνδυνος διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Οι τιμές των βασικών προϊόντων τείνουν να αυξάνονται, οι συμβάσεις διαταράσσονται και πολλά βασικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις.

Οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα επηρεαστούν σοβαρότερα.

Βραχυπρόθεσμα, τις επόμενες εβδομάδες, παρά την περίπλοκη κατάσταση, προβλέπεται ότι τα μέρη ενδέχεται να φτάσουν σε ένα επίπεδο ανοχής και να αποκαταστήσουν σταδιακά τις εμπορικές δραστηριότητες. Ωστόσο, το αποτέλεσμα παραμένει απρόβλεπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προετοιμάζεται και για τα δύο σενάρια, αλλά τείνει να αποφεύγει να βαλτώνει και δίνει προτεραιότητα στον πρόωρο τερματισμό της σύγκρουσης, εάν μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Ωστόσο, οι ενεργειακές ελλείψεις και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.

Αντιμέτωπες με τη «νέα κανονικότητα» και τις πολλές αβεβαιότητές της, οι χώρες και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προσαρμοστούν προληπτικά.

Η βασική λύση είναι η ενίσχυση της ικανότητας διασφάλισης εφοδιασμού, η ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων, ιδίως για ενεργειακές πηγές όπως το πετρέλαιο.

Η γενική αρχή είναι η διατήρηση των συνεργασιών με ταυτόχρονη διαχείριση των κινδύνων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε αβέβαιες καταστάσεις.