ΕΝΦΙΑ: Πάνω από 782 δισ. ευρώ η αντικειμενική αξία των ακινήτων της χώρας – 2,3 δισ. ο λογαριασμός

Ξεπερνά τα 782 δισ. ευρώ η αξία της ακίνητης περιουσίας που κατέχουν περισσότεροι από 6 εκατ. φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ λίγο μεγαλύτερο από 2,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2,09 δισ. ευρώ αφορούν τα φυσικά πρόσωπα.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, για ακόμα μία χρονιά, το μεγαλύτερο μέρος του φετινού ΕΝΦΙΑ, 1,23 δισ. ευρώ θα προέλθει από τα ακίνητα που βρίσκονται στην Αττική. Πόσο λίγο υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, που ανέρχονταν σε 1,21 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την αξία των ακινήτων, το 2026 φτάνει στα 412,6 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι που ήταν στα 410,9 δισ. ευρώ.

Ανοδική πορεία ακολούθησε η ακίνητη περιουσία και σε άλλες περιφέρειες της χώρας όπως στη Δυτική Ελλάδα όπου η αξία των ακινήτων αυξήθηκε από 29,15 δισ. ευρώ σε 29,29 δισ. ευρώ. Αντίθετα ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε από 84,8 εκατ. ευρώ σε 82,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, στην Ήπειρο, η αξία αυξήθηκε στα 17,9 δισ. ευρώ από 17,8 δις. ευρώ όμως ο ΕΝΦΙΑ υποχώρησε στα 42,6 εκατ. ευρώ από 44,4 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η άνοδος των τιμών οδήγησε και σε μικρή αύξηση του φόρου. Για παράδειγμα η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου όπου η αξία των ακινήτων αυξήθηκε από 25,8 δισ. ευρώ σε 26,09 δισ. ευρώ και ο φόρος από 79,9 εκατ. ευρώ σε 80,2 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το 2026 εκδόθηκαν 7.155.186 εκκαθαριστικά, εκ των οποίων τα 7.067.937 αφορούν φυσικά πρόσωπα και τα 87.249 νομικά πρόσωπα. Χρεωστικό εκκαθαριστικό έλαβαν 6.171.359 φορολογούμενοι, γεγονός που δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών είτε μηδενίζει είτε περιορίζει τον φόρο λόγω απαλλαγών και εκπτώσεων.

Από τα 2,29 δισ. ευρώ που προβλέπονται να εισπραχθούν φέτος από τον ΕΝΦΙΑ, 1,71 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τα φυσικά πρόσωπα, και 585,7 εκατ. ευρώ από τα νομικά πρόσωπα. Οι εκπτώσεις ανέρχονται συνολικά σε 385 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 428.147 φορολογούμενοι έλαβαν έκπτωση καθώς έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών και 579.224 ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από εκπτώσεις καθώς η κύρια κατοικία βρίσκεται σε μικρούς οικισμούς (47,5 εκατ. ευρώ).

Πάνω από 2.500.000 δικαιούχοι ολικών ή μερικών απαλλαγών

Ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που απαλλάχθηκαν ολικώς ή μερικώς από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είτε λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών που διαγράφηκαν, είτε λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, είτε λόγω διαμονής σε μικρούς οικισμούς, είτε λόγω ασφάλισης κατοικιών αγγίζει τα 2.000.000 (1.978.439). Αν προστεθούν σ’ αυτούς και όσοι απαλλάσσονται μερικώς λόγω χαμηλών εισοδημάτων, ο αριθμός του συνόλου των ολικώς ή μερικώς απαλλασσομένων φορολογουμένων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 2.500.000. Πιο συγκεκριμένα:

* Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω βεβαίωσης πενιχρών ποσών κάτω του 1 ευρώ τα οποία διαγράφηκαν ή λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, ανέρχονται σε 971.068.

* Οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την κύρια κατοικία τους, επειδή διαμένουν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή με πληθυσμό μέχρι 1.700 κατοίκους ειδικά στους νομούς της Ηπείρου και της Βορείου Ελλάδος, που εφάπτονται των συνόρων της χώρας) ανήλθαν σε 579.224. Οι φορολογούμενοι αυτοί κατέχουν 583.724 δικαιώματα. Το συνολικό ποσό του φόρου που γλίτωσαν ανήλθε σε 47,52 εκατ. ευρώ.

* Οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα που καλούνται να πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20% λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους ανήλθαν σε 428.147 (68.713 περισσότεροι σε σύγκριση με πέρυσι). Το συνολικό ποσό της έκπτωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω ασφάλισης κατοικιών αυξήθηκε φέτος κατά ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό της έκπτωσης ανήλθε φέτος σε 26 εκατ. ευρώ και αφορούσε 427.147 φορολογούμενους με 609.219 δικαιώματα, οι οποίοι κάλυπταν το κριτήριο της τριπλής ασφάλισης για φωτιά, σεισμό και πλημμύρες. To 2025, το συνολικό ποσό της έκπτωσης είχε ανέλθει σε 21 εκατ. ευρώ και αφορούσε 359.434 φορολογούμενους με 502.597 δικαιώματα.

* Στα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε. δεν καταγράφονται ωστόσο οι φορολογούμενοι που απαλλάχθηκαν μερικώς (κατά 50%) από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω χαμηλών εισοδημάτων και μικρής αξίας ακίνητης περιουσίας. Ο αριθμός τους, με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, υπολογίζεται ότι υπερβαινει τις 800.000. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι εν τέλει, οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που έτυχαν μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. με βάση κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 2.500.000 (πολλοί εξ αυτών που είχαν έκπτωση 50% λόγω χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνονται και σε αυτούς που έτυχαν έκπτωσης 50% επειδή κατοικούν σε μικρούς οικισμούς της χώρας).

* Σημειώνεται, εξάλλου ότι 12.759 νομικά πρόσωπα απαλλάχθηκαν επίσης πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2026, λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών ή άλλων ειδικών απαλλαγών που ίσχυσαν.

Οι επιβαρύνσεις ανά Περιφέρεια

Όσον αφορά τις επιβαρύνσεις με βάση γεωγραφικά κριτήρια, ο «χάρτης» της ακίνητης περιουσίας και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., με βάση τα εκκαθαριστικά του φόρου για το 2026, έχει ως εξής:

– Στην Περιφέρεια Αττικής, η αξία των ακινήτων που κατέχουν 2.238.711 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ανέρχεται σε 412,63 δισ. ευρώ και ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν φθάνει το 1,231 δισ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1.066.777 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 102,73 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 295,687 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 331.005 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξίας 24,1 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 72,61 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 126.661 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 11,572 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των περίπου 32,37 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 354.144 φορολογούμενοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία 29,3 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 82,32 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 158.876 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητη περιουσία αξίας 10,35 δισ. ευρώ, με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 33 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 184.064 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία ύψους 17,9 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 396.982 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 33,328 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 96,166 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 141.909 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας 16,844 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 48,44 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Κρήτης, 366.797 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας 42,657 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 122,453 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 178.978 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία αξίας 26,098 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 80,24 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 345.073 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,937 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 90,48 εκατ. ευρώ.

– Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 282.307 φορολογούμενοι κατέχουν ακίνητη περιουσία αξίας 23,09 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 69,05 εκατ. ευρώ.