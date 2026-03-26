Επίσημη παραδοχή από το Πακιστάν: Πραγματοποιούνται συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μέσω διαβιβασμένων μηνυμάτων

Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με επίσημη επιβεβαίωση του υπουργού Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, ενώ, παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με το Ισλαμαμπάντ να λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Νταρ, ο οποίος κατέχει και τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, χαρακτήρισε «περιττές» τις όποιες εικασίες γίνονται περί ειρηνευτικών συνομιλιών, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει επικοινωνία και πραγματοποιείται μέσω διαβιβασμένων μηνυμάτων.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

«Στην πραγματικότητα, διεξάγονται έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν μέσω μηνυμάτων που μεταφέρονται από το Πακιστάν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ έχουν διαβιβάσει 15 σημεία προς εξέταση από την ιρανική πλευρά, ενώ «αδελφικές χώρες», όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος συνδράμουν επίσης στην πρωτοβουλία.

Οι δηλώσεις του Νταρ αποτελούν την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση από το Ισλαμαμπάντ ότι το Πακιστάν διαδραματίζει ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο χωρών.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν ήδη αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το αμερικανικό σχέδιο «μεταφέρθηκε στο Ιράν μέσω του Πακιστάν», ζητώντας ωστόσο να διατηρηθεί η ανωνυμία τους καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις.

Το Πακιστάν θεωρείται κατάλληλος διαμεσολαβητής λόγω των διαχρονικών σχέσεών του τόσο με το γειτονικό Ιράν όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και των επαφών που διατηρεί με χώρες της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο Ισάκ Νταρ βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης, αλλά και με συμμάχους τους στον Περσικό Κόλπο, κυρίως τη Σαουδική Αραβία.

Στις διπλωματικές προσπάθειες φέρεται να συμμετέχει και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος σύμφωνα με αξιωματούχους είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Κυριακή.

«Ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω φιλικών χωρών», λέει ο Αραγτσί

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αρνήθηκε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον, παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω «φιλικών χωρών».

«Η πολιτική μας προς το παρόν είναι η συνέχιση της αντίστασης», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. «Δεν σκοπεύουμε να διαπραγματευτούμε – μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις».