ΕΣΕΕ για κατώτατο μισθό: Στη σωστή κατεύθυνση η αύξηση στα 920 ευρώ – Οι επιχειρήσεις αναμένουν ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών

«Η κυβερνητική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς καλύπτει πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και μέρος της αναμένεται να κατευθυνθεί στην εγχώρια κατανάλωση» σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρος Καφούνης, αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης» πρόσθεσε ο κ. Καφούνης.

«Αναπτυξιακά κίνητρα για παραγωγική οικονομία με καλά αμειβόμενους εργαζόμενους»

Ο κ. Καφούνης συμπλήρωσε ότι «στόχος της ΕΣΕΕ και σταθερή επιδίωξη του εμπορικού κόσμου είναι ένα πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για μια ισχυρή, παραγωγική οικονομία που θα μπορεί να αμείβει σωστά τους εργαζόμενους της και να δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας».