Ηχηρές-απώλειες-στη-wall-street-με-φόντο-το-ράλι-στο-πετρέλαιο-και-τις-απειλές-Τραμπ

Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη (26/3), επηρεασμένοι από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε πτωτικά κατά 1,01% στις 45.959,43 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,72% στις 6.478,41 μονάδες και ο Nasdaq βυθίστηκε κατά 2,38% στις 21.408,08 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη (26/3), ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Τα συμβόλαια Brent κατέγραψαν άνοδο 4,29%, στα 101,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια West Texas Intermediate ενισχύθηκαν επίσης κατά 4,12%, πάνω από τα 94,44 δολάρια.

Καθώς οι μετοχές υποχωρούσαν και το πετρέλαιο ενισχυόταν, οι αποδόσεις των 10ετών και 2ετών αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η άνοδος, καθώς και οι πιέσεις στην ευρύτερη αγορά, δεν είναι τόσο σοβαρές όσο ανέμενε. «Όλα θα επιστρέψουν εκεί που ήταν και πιθανώς χαμηλότερα», είπε σχετικά με το πετρέλαιο.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν αυτό συμβεί, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι όμορφο». Χαρακτήρισε επίσης τους Ιρανούς διαπραγματευτές «πολύ διαφορετικούς» και «περίεργους», υποστηρίζοντας ότι «ικετεύουν» τις ΗΠΑ για συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί ήδη τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό έρχεται μετά από δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε την Τετάρτη ότι η ηγεσία της χώρας εξετάζει αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, χώρες του Κόλπου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη, καταδικάζοντας τις «εγκληματικές» επιθέσεις του Ιράν από ιρακινό έδαφος σε ενεργειακές υποδομές τους. Τόνισαν επίσης ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στο εξής.

«Παρότι εκτιμούμε τις αδελφικές μας σχέσεις με τη Δημοκρατία του Ιράκ, καλούμε την ιρακινή κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις προς γειτονικές χώρες», ανέφερε η ανακοίνωση.