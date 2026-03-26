Η Ευρώπη αποκτά δόντια στο μεταναστευτικό: 389 ψήφοι που άλλαξαν τα πάντα

Με 389 ψήφους υπέρ, η Ευρώπη έστειλε σήμερα ένα μήνυμα που εκατομμύρια πολίτες περίμεναν επί χρόνια: η παράνομη είσοδος δεν οδηγεί αυτομάτως σε παραμονή. Ο Κανονισμός Επιστροφής δεν είναι εγκατάλειψη αξιών — είναι επιστροφή στο κράτος δικαίου.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2026 — Μέσα σε μια αίθουσα που γέμισε με όρθιο χειροκρότημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγραψε σήμερα μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Με 389 ψήφους υπέρ, 206 κατά και 32 αποχές, ενέκρινε τον Κανονισμό Επιστροφής — το νομοθετικό εργαλείο που για πρώτη φορά δίνει στην Ευρώπη αληθινές «δόντια» απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

Το αποτέλεσμα χαιρετίστηκε με όρθιο χειροκρότημα από ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Δεν ήταν η αντίδραση ανθρώπων που επέλεξαν το μίσος — ήταν η ανακούφιση εκπροσώπων που βλέπουν επιτέλους να λαμβάνεται μια απόφαση που η κοινή γνώμη ζητούσε επίμονα εδώ και χρόνια.

Η λογική του νόμου: απλή και δίκαιη

Το επίδικο ζήτημα δεν είναι περίπλοκο. Σύμφωνα με την πρόταση, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να εκδίδουν απόφαση επιστροφής για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει παράνομα σε κράτος-μέλος, υποχρεώνοντάς τον να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ. Μια αρχή απλή και κατανοητή για κάθε πολίτη: όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής, επιστρέφουν. Αυτό δεν είναι σκληρότητα — είναι η θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου.

Για χρόνια, το ευρωπαϊκό σύστημα βρισκόταν σε παράδοξη κατάσταση: οι αποφάσεις απέλασης εκδίδονταν, αλλά δεν εκτελούνταν. Δεκάδες χιλιάδες άτομα με αρνητική απόφαση ασύλου παρέμεναν εντός ΕΕ, εκμεταλλευόμενα γραφειοκρατικά κενά και ατέρμονες νομικές διαδικασίες. Ο νέος κανονισμός έρχεται να κλείσει αυτό το χάσμα μεταξύ λόγων και πράξεων.

Οι «κόμβοι επιστροφής»: πρακτική λύση, όχι τιμωρία

Το πιο συζητημένο στοιχείο της νέας νομοθεσίας είναι τα λεγόμενα «return hubs» — κέντρα εκτός ΕΕ όπου θα διαμένουν προσωρινά οι απελαυνόμενοι. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις κυρίως με αφρικανικές κυβερνήσεις για τη φιλοξενία τέτοιων κέντρων.

Η ιδέα δεν είναι νέα — ούτε εξτρεμιστική. Το Ηνωμένο Βασίλειο δοκίμασε ανάλογο μοντέλο με τη Ρουάντα. Η Ιταλία έχει ήδη ανοίξει κέντρα στην Αλβανία. Η λογική είναι αποτρεπτική: όταν ο παράνομος μετανάστης γνωρίζει ότι δεν θα καταλήξει στο Βερολίνο ή τη Στοκχόλμη αλλά σε κέντρο επιστροφής, ο ίδιος ο αποτρεπτικός παράγοντας μειώνει τις ροές. Και λιγότερες ροές σημαίνει λιγότερους θανάτους στη Μεσόγειο.

Η «ακροδεξιά» συνεργασία που δεν είναι τόσο σκανδαλώδης

Οι επικριτές της ψηφοφορίας επέλεξαν να εστιάσουν στο ποιος ψήφισε υπέρ, αντί σε αυτό που ψηφίστηκε. Το ΕΛΚ συντάχθηκε με ακροδεξιά κόμματα για να περάσει το νομοσχέδιο. Μα η ερώτηση δεν είναι «με ποιον ψήφισες» — είναι «τι ψήφισες». Σε δημοκρατία, οι νόμοι δεν κρίνονται από τη σύνθεση της πλειοψηφίας που τους εγκρίνει, αλλά από το περιεχόμενό τους. Και το περιεχόμενο εδώ είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

«Θα επιβάλουμε μια απλή αρχή: όποιος έρχεται στην Ευρώπη παράνομα δεν μπορεί να παραμείνει», δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελαμί, εισηγητής του κειμένου. Δύσκολο να βρει κανείς σε αυτή τη φράση κάτι το εξτρεμιστικό — είναι η ίδια αρχή που διέπει κάθε κράτος δικαίου στον κόσμο.

Η Ελλάδα κερδίζει — επιτέλους

Για την Ελλάδα, η σημερινή ψηφοφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η χώρα έχει επί δεκαετίες επωμιστεί δυσανάλογα το βάρος των μεταναστευτικών πιέσεων ως χώρα πρώτης γραμμής. Νησιά της Αιγαιοπελαγίτικης γαλάζιας ήρεμης ζωής μετατράπηκαν σε hotspots υπερπλήρωσης. Τοπικές κοινωνίες βρέθηκαν υπό ασφυκτική πίεση. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη — ελάχιστη.

Τώρα, για πρώτη φορά, η Ευρώπη δεν αρκείται σε λόγια. Το Συμβούλιο έχει καθιερώσει την πρώτη Δεξαμενή Αλληλεγγύης για το 2026, ενώ το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (EES) που τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2025 αναβαθμίζει τον έλεγχο συνόρων παρακολουθώντας ποιος παραβιάζει το επιτρεπόμενο διάστημα παραμονής. Αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη: όχι να μοιράζεσαι μόνο την ευθύνη υποδοχής, αλλά να μοιράζεσαι και την ευθύνη επιστροφής.

Τι λένε όσοι αντιτίθενται — και γιατί δεν πείθουν

Οι επικριτές του νόμου επικαλούνται δικαιώματα, ανθρωπιστικές αρχές, ιατρική δεοντολογία. Πάνω από 1.100 επαγγελματίες υγείας έστειλαν επιστολή στους ευρωβουλευτές, εκφράζοντας ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Τα επιχειρήματά τους αξίζουν σεβασμό — αλλά παραβλέπουν ένα θεμελιώδες γεγονός: ένα σύστημα που δεν εκτελεί τις αποφάσεις του δεν προστατεύει κανέναν. Ούτε τους πρόσφυγες που πραγματικά χρειάζονται προστασία, ούτε τους πολίτες που υφίστανται τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης.

Η διάκριση μεταξύ πρόσφυγα και παράνομου μετανάστη δεν είναι ρατσιστική κατηγορία — είναι η αρχή πάνω στην οποία στηρίχτηκε η Σύμβαση της Γενεύης. Αυτή ακριβώς τη διάκριση επαναφέρει ουσιαστικά ο νέος κανονισμός. Η Ευρώπη δεν λέει «δεν δεχόμαστε πρόσφυγες». Λέει: «δεν αποδεχόμαστε παρανομία».

Μια ψηφοφορία — ένα μήνυμα προς τις διακινητικές οργανώσεις

Η πιο σημαντική πτυχή της σημερινής απόφασης δεν είναι νομική, αλλά στρατηγική. Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Και ο κύριος αποδέκτης αυτού του μηνύματος δεν είναι ο απελπισμένος οικογενειάρχης στη Δυτική Αφρική — είναι τα δίκτυα διακινητών που βγάζουν δισεκατομμύρια εκμεταλλευόμενα ανθρώπινη αθλιότητα, χρεώνοντας έως 10.000 ευρώ ανά «επιβάτη» για επικίνδυνα σκάφη στη Μεσόγειο.

Η ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για την οριστικοποίηση του νόμου. Η τελική μορφή του θα κριθεί στο τραπέζι αυτό. Αλλά το σήμα έχει σταλεί — και το έλαβαν όλοι.

Επίλογος: η Ευρώπη δεν εγκαταλείπει τις αξίες της — τις υπερασπίζεται

Υπάρχει μια ειρωνεία στον τρόπο που οι αντίπαλοι του νόμου διαβάζουν τη σημερινή απόφαση. Κατηγορούν την Ευρώπη ότι εγκαταλείπει τις αξίες της. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο. Η αξία του ασύλου προστατεύεται όταν το σύστημα λειτουργεί αξιόπιστα. Όταν οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση και να παραμείνει για χρόνια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, το ίδιο το δικαίωμα του ασύλου κενώνεται από νόημα.

Η Ευρώπη που ψήφισε σήμερα δεν είναι σκληρότερη. Είναι πιο σοβαρή. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η σοβαρότητα αυτή — αν συνοδευτεί από ανθρωπισμό στην εφαρμογή — μπορεί να αποδειχθεί η πιο υπεύθυνη επιλογή.