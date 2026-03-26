Η-Παγκόσμια-Τράπεζα-θα-παράσχει-οικονομική-βοήθεια-στις-χώρες-που-επλήγησαν-από-τον-πόλεμο-στη-Μέση-Ανατολή

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε την Πέμπτη ότι θα υποστηρίξει τις κυβερνήσεις-πελάτες καθώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών αυξήσεων στο κόστος ενέργειας, αξιοποιώντας εργαλεία χρηματοδότησης πολιτικής ταχείας εκταμίευσης.

Ο αναπτυξιακός δανειστής δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε μεγάλη κλίμακα με άμεση οικονομική βοήθεια, πολιτική εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στις πληγείσες χώρες.

- Reuters

