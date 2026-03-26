Η-Σαουδική-Αραβία-προειδοποιεί-ότι-ο-πόλεμος-κατά-του-Ιράν-απειλεί-κρίσιμες-εφοδιαστικές-αλυσίδες

Ο Σαουδάραβας υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ αλ-Τζαντάαν δήλωσε ότι αν ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δεν επιλυθεί γρήγορα, οι μεγάλες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο, θα μπορούσαν να επιδεινωθούν δραματικά.

«Πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε ότι θα επιλύσουμε τη σύγκρουση πολύ γρήγορα και να συνεργαστούμε για να το κάνουμε αυτό, ώστε η παγκόσμια οικονομία να μην επηρεαστεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο αλ-Τζαντάαν στη Σύνοδο Κορυφής FII PRIORITY στο Μαϊάμι την Πέμπτη.

«Αυτό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ένας αντίκτυπος πέρα ​​από αυτόν που έχουμε δει ακόμη και μετά την COVID όσον αφορά τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και αν αυτό συνεχιστεί, νομίζω ότι θα δούμε ακόμη πιο σοβαρό αντίκτυπο», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

