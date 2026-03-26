Κώτσηρας:-Ένδειξη-αξιοπιστίας-και-στήριξη-του-εισοδήματος-η-αύξηση-του-κατώτατου-μισθού

Για συνεχή προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και διευκόλυνσης της καθημερινότητάς τους έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στο «ERTNEWS».

Για συνεχή προσπάθεια στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και διευκόλυνσης της καθημερινότητάς τους έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στο «ERTNEWS».

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που αποτελεί «ένδειξη αξιοπιστίας» και συνέπειας της κυβέρνησης έναντι των προεκλογικών της δεσμεύσεων, με πρακτικό όφελος για το εισόδημα των πολιτών.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι μειώσεις φόρων καθώς και οι έκτακτες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες, όπως στην τρέχουσα περίοδο, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία είναι εδώ για να στηρίξει κάθε Έλληνα πολίτη και ειδικότερα αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης και διασφάλισης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, επίσης, στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, που είναι σε εξέλιξη, επισημαίνοντας τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για μεγάλη μερίδα πολιτών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης, καθώς και τη βελτίωση της όλης διαδικασίας. Όπως σημείωσε, έχει μπει μια τάξη, η οποία βοηθάει κυρίως τον πολίτη, με ένα πιο εύκολο, ψηφιακό περιβάλλον, αλλά και τη διοίκηση. Στόχος είναι να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. «Οι καλύτερες υπηρεσίες για τον Έλληνα πολίτη, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνδυάζονται και με μειωμένους φόρους. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Κώτσηρας.