Με 115 εκατ. υποστηρίζει η Κομισιόν τις αμυντικές ΜμΕ – Τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα ΑGILE

Με ένα νέο αμυντικό πρόγραμμα εμπλουτίζει τη φαρέτρα της η Ευρώπη.

Πρόκειται για το AGILE που παρουσίασε χθες η Κομισιόν διά του αρμόδιου Επιτρόπου Άμυνας Αndrius Kubilius και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του 2027 για να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη νέων ρηξικέλευθων τεχνολογιών από ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για λογαριασμό των ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων. Το νέο πρόγραμμα ύψους 115 εκατ. ευρώ στοχεύει στη στήριξη των μικρομεσαίων αμυντικών επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να συμβάλουν άμεσα στην ασφάλεια της Ευρώπης προωθώντας με διαδικασίες Fast Track καινοτόμα αμυντική τεχνολογία και προϊόντα, συνδέοντας τον τεχνολογικό και τον αμυντικό τομέα και τεστάροντας νέους τρόπους υποστήριξης της αμυντικής καινοτομίας.

Ο Επίτροπος Άμυνας κάνει λόγο για αλλαγές που αναδιαμορφώνουν τη δυναμική του πεδίου της μάχης, όπου η προστιθέμενη αξία των μικρών παικτών είναι σαφής. Και όπως τονίζει «μπορούν να φέρουν καινοτομία, ευελιξία και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, μαζί με νέες επιχειρησιακές ιδέες. Επομένως, είναι σημαντικό να δοκιμάσουμε, να επικυρώσουμε και να ενσωματώσουμε γρήγορα αυτές τις τεχνολογίες στις αμυντικές μας δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης μπορεί να συμβαδίζει με την ταχέως μεταβαλλόμενη φύση του σύγχρονου πολέμου». Σύμφωνα με την Κομισιόν το AGILE στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η αμυντική καινοτομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ταχύτερη και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση, με το χρόνο επιχορήγησης σε μόλις τέσσερις μήνες για την υποστήριξη της καινοτομίας υψηλού κινδύνου αλλά και υψηλού αντίκτυπου. Το AGILE θα υποστηρίξει 20 έως 30 έργα, με χρηματοδότηση από 1 έως 5 εκατ.ευρώ το κάθε έργο, παρέχοντας έως και 100% χρηματοδότηση για όλα τα επιλέξιμα έξοδα. Θα περιλαμβάνει επίσης μια αναδρομική ρήτρα ώστε οι εταιρείες να διεκδικούν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν έως και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η καινοτομία. Το πρόγραμμα εργασίας θα καλύπτει δύο κύριους τύπους δραστηριοτήτων: την ανάπτυξη πρωτοποριακών αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών με γνώμονα την αποστολή και την προώθηση στην αγορά, βοηθώντας τις αμυντικές λύσεις να φτάσουν στις πραγματικές αγορές. Το AGILE θα στοχεύσει οι τεχνολογίες να φτάσουν στις ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις σε 1-3 χρόνια.

Περιοδεία Kubilius – “Missile Tour”- Ευρωπαϊκή παραγωγή πυραύλων

Να σημειωθεί πως ο Αndrius Kubilius έχει ξεκινήσει περιοδεία ανά την Ευρώπη. Όπως επεσήμανε σε πρόσφατη ομιλία του (16/3/2025) πρόκειται για “Missile Tour” «Περιοδεία Πυραύλων», «επειδή», όπως είπε, «οι πύραυλοι για την αεράμυνα, οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι, αποτελούν τώρα το μεγαλύτερο έλλειμμα». Και έδωσε ορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, «το 2025 η Ουκρανία αντιμετώπισε 2.000 ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, 900 από αυτές – βαλλιστικοί. Για να τις καταστρέψει η Ουκρανία χρειάζεται περίπου 2.000 αντιβαλλιστικούς πυραύλους ετησίως. Κυρίως πυραύλους Patriot».

Συμπλήρωσε ακόμη πως θα υπάρξει έλλειψη προμηθειών αντιβαλλιστικών πυραύλων στην Ουκρανία, στις χώρες του Κόλπου και στην Ευρώπη. Για αυτό και χρειαζόμαστε ανεξάρτητη παραγωγή πυραύλων στην Ευρώπη. Παράλληλα επεσήμανε πως «η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει από 7 έως 9 εκατομμύρια drones το 2026». Σύμφωνα με τον κ. Kubilius είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής, τονίζοντας πως «οι αμυντικές επενδύσεις είναι πάντα ακριβές, αλλά οι μη επενδύσεις θα κοστίζουν πάντα πολύ περισσότερο».