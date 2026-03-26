Μητσοτάκης:-Στα-920-ευρώ-ο-κατώτατος-μισθός-από-1η-Απριλίου

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, την 6η κατά σειρά αύξηση, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι, που αντιστοιχεί σε σχεδόν μισό μισθό ετησίως, ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά και 41,5% σωρευτική πρόοδο από το 2019.

«Η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον κατώτατο μισθό, αλλά επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και τα επιδόματα. Στόχος της κυβέρνησης για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 950 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες», τόνισε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματίσει αναλυτική συνέντευξη Τύπου στις 15:00, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες και παραδείγματα εφαρμογής των νέων μέτρων.

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.