Ν. Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού – Παραδείγματα

Τις λεπτομέρειες για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός μίλησε για τη «χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων ετών στο 7,7%, ενώ πρόσθεσε πως 8 στους 10 Έλληνες εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.

Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους ο μέσος μισθός ξεπερνά τις 2.000€, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και υπερωρίες.

Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12 η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κατώτατο μισθό.

ΥΠΕΚΑ Παρουσίαση Κατώτατος Μισθός Μάρτιος 2026 (1)

Συνιστώσες που λήφθηκαν υπόψη για την αύξηση του κατώτατου μισθού

1. Ανάπτυξη ΑΕΠ 2025

● Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

● Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%.

● Οι προβλέψεις για το 2026 παραμένουν θετικότερες σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ, αν και οι γεωπολιτικές

εξελίξεις καθιστούν τις υφιστάμενες μακροοικονομικές προβλέψεις αβέβαιες.

2. Κύρια Συνιστώσα Ανάπτυξης

● Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8,9% το 2025 ξεπερνώντας την πρόβλεψη του προϋπολογισμού (5,7%).

● Αναμένεται ότι θα αυξηθούν σημαντικά και το 2026, με ρυθμό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

● Η αύξηση των επενδύσεων σηματοδοτεί αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

3. Ανεργία / Απασχόληση

● Ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας παραμένει σταθερός – βρίσκεται σε χαμηλό 18ετίας (7,7% για τον Ιανουάριο

2025).

● Δημιουργήθηκαν 77.074 νέες θέσεις εργασίας εντός του 2025.

● Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει φτάσει το 62,9% ενώ συνολικά βρισκόμαστε στο 71%.

● Η αύξηση της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι καθόλου δεδομένη, όπως φαίνεται στα τελευταία

τριμηνιαία δεδομένα της Eurostat.

● Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα στα άτομα 15–24

ετών και στις γυναίκες (κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα να λαμβάνουν αμοιβή

ίση με τον κατώτατο μισθό).

4. Πληθωρισμός

● Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% για την Ελλάδα.

● Οι προβλέψεις για το 2026 είναι ότι θα κυμανθεί στο 2,2%.

● Τα αυξανόμενα κόστη ενέργειας, στέγασης και διατροφής πλήττουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά που

βρίσκονται χαμηλότερα στην εισοδηματική κατανομή.