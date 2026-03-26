Οι-άνθρωποι-είναι-μαζί-με-τους-σκύλους-για-τουλάχιστον-15.800-χρόνια,-η-ανακάλυψη-στην-Τουρκία-που-αλλάζει-τα-δεδομένα

Ένα θηλυκό κουτάβι που έζησε πριν από περίπου 15.800 χρόνια στη σημερινή Τουρκία είναι ο αρχαιότερος σκύλος που έχει ανακαλυφθεί. Τα λείψανα του κουταβιού που βρέθηκαν στο Πιναρμπασί, είναι 5.000 χρόνια παλαιότερα από αυτά του σκύλου που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ως ο αρχαιότερος.

Ερευνητές βρήκαν ένα κομμάτι του κρανίου του σκύλου στο Πιναρμπασί, ένα βραχώδες καταφύγιο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι κυνηγοί-συλλέκτες. Εξετάζοντάς το και αναλύοντας το DNA, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το κουτάβι ήταν «μερικών μηνών» και πιθανώς έμοιαζε με μικρό λύκο, σύμφωνα με τον Λωράν Φραντς του Πανεπιστήμιου Λουδοβίκου και Μαξιμιλιανού του Μονάχου, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Ο Φραντς είναι ένας από τους συγγραφείς μιας μελέτης που εξετάζει την κατανομή των σκύλων στην Ευρώπη και την Ασία κατά την Παλαιολιθική Εποχή, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Ο ερευνητής ανέφερε ότι δεν είναι απολύτως σαφές ποιος ήταν ο ρόλος των σκύλων στη ζωή των ανθρώπων εκείνη την εποχή. Ωστόσο, αν και η σχέση μεταξύ των αρχαίων ανθρώπων και των σκύλων τους μπορεί να μην ήταν η ίδια με τη σύγχρονη, «τα παιδιά θα έπαιζαν ούτως ή άλλως με τα κουτάβια», πρόσθεσε.

Άνθρωποι και σκύλοι που θάφτηκαν μαζί

Ο γενετιστής Άντερς Μπέργκστρομ του πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης του Nature και κύριος συγγραφέας μιας άλλης μελέτης που εστιάζει στη γονιδιωματική ιστορία των σκύλων στην Ευρώπη, συμφώνησε ότι «οι σκύλοι δεν έχουν πάντα πολύ σαφώς καθορισμένους ρόλους ή σκοπούς για τους ανθρώπους».

«Ίσως ο πρωταρχικός τους ρόλος να είναι συχνά απλώς να παρέχουν συντροφιά», είπε. Τα ευρήματα της ανθρώπινης κοινότητας στο Πιναρμπασί προσφέρουν πληροφορίες για την ανθρώπινη ιστορία κατά τη διάρκεια της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, η οποία έληξε πριν από περίπου 10.000 χρόνια.

Ο Γουίλιαμ Μαρς, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο αρχαίας γενετικής του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ στο Λονδίνο, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ των δύο ειδών στον τοποθεσία της Τουρκίας.

«Στο Πιναρμπασί, έχουμε τόσο ανθρώπινες όσο και σκυλίσιες ταφές, με σκύλους να έχουν ταφεί δίπλα σε ανθρώπους», είπε ο Μαρς.

Υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι οι κυνηγοί-συλλέκτες στο Πιναρμπασί τάιζαν τα σκυλιά τους με ψάρια.

Η χαμένη σύνδεση σκύλων και λύκων

Πιστεύεται ότι οι σκύλοι εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Προέρχονται από τους λύκους, αλλά οι ομοιότητες μεταξύ των δύο ειδών δυσκολεύουν τους επιστήμονες να διακρίνουν τα απομεινάρια τους. Παρά την αβεβαιότητα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πληθυσμοί των σκύλων και των λύκων διαχωρίστηκαν πριν από τουλάχιστον 24.000 χρόνια, δήλωσε ο Γουίλιαμ Μαρς.

Ο Μπέργκστρομ και οι συνεργάτες του είχαν επίσης εντοπίσει τον παλαιότερο σκύλο στην Ευρώπη, εξετάζοντας λείψανα ηλικίας 14.200 ετών από το Kesslerloch της Ελβετίας.

Ταυτόχρονα, οι αρχαίοι ευρωπαϊκοί σκύλοι φαίνεται να είχαν κοινούς προγόνους με σκύλους στην Ασία, υποδηλώνοντας μία ενιαία εξημέρωση.

Ωστόσο, ο Μπέργκστρομ λέει πως τα ερωτήματα «πότε, πού και γιατί οι άνθρωποι εξημέρωσαν τα σκυλιά» παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα.