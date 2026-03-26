«Ολυμπία-Οδός»:-«Ψήνεται»-επιστροφή-κεφαλαίου-σε-ΑΒΑΞ,-aktor,-ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ,-vinci;

Σε σταδιακή (έως τα μέσα 2028) μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 70 εκατ. ευρώ που παραπέμπει (ή έστω αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο) και σε ισόποση επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της, φαίνεται να προχωρά η παραχωρησιούχος κοινοπραξία «Ολυμπία Οδός», που έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται / εκμεταλλεύεται τον οδικό άξονα «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα» (πλέον, έως και τον Πύργο συνολικά από τα τέλη 2025). Ως γωστόν, μέτοχοι του σχήματος είναι οι ελληνικοί όμιλοι ΑΒΑΞ, AKTOR, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η γαλλική Vinci.

Όπως προκύπτει, η «Ολυμπία Οδός» κάνοντας χρήση άρθρων της σύμβασης παραχώρησης αιτήθηκε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από το Δημόσιο, με το τελευταίο να συναινεί και να δίνει την έγκρισή του, μέσω του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση για τα συμφέροντά του.

Έτσι κι αλλιώς, για να γίνει μια τέτοια κίνηση (ή άλλες όπως π.χ. αναδιάρθρωση δανεισμού κ.λπ.) χρειάζεται το «πράσινο φως» του δημοσίου ή και των πιστωτριών τραπεζών που ελέγχουν αν επηρεάζεται το χρηματοοικονομικό μοντέλο και άλλες παράμετροι της σύμβασης παραχώρησης, με την συγκεκριμένη να θεωρείται ώριμη και να επιτρέπει τέτοιες κινήσεις από τους μετόχους της.

Μέτοχοι στην κοινοπραξία είναι οι Vinci Concessions S.A.S. με ποσοστό 36,03%, η Άβαξ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 23,01% (όμιλος ΑΒΑΞ), η Άκτωρ Παραχωρήσεις με μερίδιο 20,48% (όμιλος AKTOR) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επίσης με 20,48%, καθώς, όπως είχε προ ετών αποκαλύψει το - και εν συνεχεία πραγματοποιηθεί, αποχώρησε η Hochtief από το σχήμα. Εφόσον ενεργοποιηθεί η επιστροφή του ποσού στους μετόχους, τότε λογικά θα λάβουν μερίδιο βάσει της συμμετοχής τους (αναλογικά).

Βέβαια, το ποσό των 70 εκατ., που ίσως προσεχώς αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, δεν είναι ανάλογο του τριπλάσιου σχεδόν σε ύψος bonus που έλαβαν οι μέτοχοι της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» (Vinci, Hochtief, ΑΒΑΞ, AKTOR), με άλλο όμως μοντέλο και μέσω αναδιάρθρωσης δανείων, κίνηση που επίσης είχε αποκαλύψει το - ότι «ετοιμάζονταν».

Τμηματική μείωση και «παράθυρο» για νέα

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, σε σχετικό έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται από το υπουργείο το αίτημα της «Ολυμπίας Οδού», η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (και επομένως και της Δεσμευτικής Επένδυσης) του Παραχωρησιούχου «έχει συμπεριληφθεί στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο κλεισίματος του Πάτρα-Πύργος , το οποίο είναι εγκεκριμένο από πλευράς Δημοσίου, στο οποίο περιλαμβάνονται επιστροφές του Μετοχικού Κεφαλαίου». Η μείωση κατά 70 εκατ. θα γίνει σταδιακά – τμηματικά, ενώ θα πρέπει να παραμένει ως «βάση» το (ελάχιστο) ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Εσχάτως, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνονταν στα 110 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται από το υπ. Υποδομών, «αποδεχόμαστε την προτεινόμενη σταδιακή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο του Έργου, κατά το ποσό των 70 εκ. Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής: α) Έως την 01/06/2026 μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως τα 80 εκ. Ευρώ. β) Έως την 01/06/2027 μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως τα 60 εκ Ευρώ. γ) Έως την 01/06/2028 μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως τα 40 εκατ. Ευρώ».

Επίσης, υπάρχει «παράθυρο» για περαιτέρω ενέργεια, εφόσον για κάποιον λόγο το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει υψηλότερο κάποιου επιπέδου, καθώς, όπως σημειώνεται, «μετά την 01/06/2028 και εφόσον το εναπομένον Μετοχικό Κεφάλαιο υπερβαίνει τα 40 εκ Ευρώ είναι δυνατή, οποτεδήποτε, η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως τα 40 εκατ. Ευρώ».

Η «Ολυμπία Οδός»

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα σημαντικό εθνικό έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. συστάθηκε το 2008 ως εταιρία ειδικού σκοπού προκειμένου να υλοποιήσει τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα. Ως Παραχωρησιούχος του Έργου είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου για μια περίοδο 30 ετών.

Τον Δεκέμβριο που μας πέρασε ολοκληρώθηκε και το τελευταίο τμήμα του Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους σχεδόν 75 χλμ., με τη «σφραγίδα» των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ. Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων πλέον ανοιχτό στην κυκλοφορία, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.

Το μετοχικό κεφάλαιο και η μη επιβάρυνση του Δημοσίου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης το Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, ως τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης ορίστηκε στο ποσό των 100.000.000 ευρώ το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Ομοίως καταβλήθηκε ολοσχερώς και το Ομολογιακό Δάνειο των Μετόχων (Δευτερογενές Χρέος κατά την ορολογία της Σύμβασης Παραχώρησης), το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Έργου Παραχώρησης που ανέρχεται στο ύψος των 100.140.973,00 ευρώ.

«Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα ανέρχεται στο ύψος των 110.000.000,00€ λόγω της προσαύξησής του κατά 10.000.000,00 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7.1Α της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως ισχύει με το άρθρο 82 του Ν.4876/2021 «Κύρωση της από 15/12/2021 Συμφωνίας Τροποποίησης διατάξεων της από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της «Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα» και αφορά την επανένταξη του τμήματος Πάτρα-Πύργος στο Έργο Παραχώρησης», σημειώνεται.

Σύμφωνα με έκθεση από χρηματοοικονομικό σύμβουλο στον οποίο απευθύνθηκε το δημόσιο, δεν προκύπτει ζημία για αυτό, αντιθέτως, όπως αναφέρεται,

«με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση οι Πληρωμές προς το Δημόσιο (Μηχανισμός Ανακύκλωσης) σε ονομαστικές τιμές αυξάνονται κατά 657 χιλ. Ευρώ και σε παρούσα αξία (30.06.2025 επιτόκιο 3,70%) κατά 558 χιλ. Ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος του Παραχωρησιούχου, αυξάνεται σε ονομαστικές τιμές κατά 5.935 χιλ. Ευρώ και σε παρούσα αξία (30.06.2025 επιτόκιο 3,70%) μειώνεται κατά 197 χιλ. Ευρώ».