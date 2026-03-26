ΟΟΣΑ: Καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία λόγω Μέσης Ανατολής – Προς τα πάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, ανέφερε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην Ενδιάμεση Οικονομική του Έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαρτίου.

Οι προοπτικές περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα και αντανακλούν την αλληλεπίδραση δύο αντίθετων δυνάμεων, ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την ισχυρή δυναμική των επενδύσεων και της παραγωγής που σχετίζονται με την τεχνολογία, τους χαμηλότερους δασμολογικούς συντελεστές από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως και τη μεταφορά από τα ισχυρά αποτελέσματα του 2025.

Από την άλλη πλευρά, η διακοπή των μεταφορών μέσω του Στενού του Ορμούζ και το κλείσιμο και η ζημιά ορισμένων ενεργειακών υποδομών έχουν προκαλέσει αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχουν διαταράξει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και άλλων σημαντικών βασικών προϊόντων, όπως τα λιπάσματα. Αυτό αυξάνει το κόστος, επιβαρύνει τη ζήτηση και εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή στο 2,9% το 2026, προτού ενισχυθεί στο 3,0% το 2027, υποστηριζόμενη από ισχυρές επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία και σταδιακά χαμηλότερους πραγματικούς δασμολογικούς συντελεστές.

«Ωστόσο, η εξελισσόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα γύρω από την παγκόσμια ζήτηση», ανέφερε ο ΟΟΣΑ. «Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι η τρέχουσα αναστάτωση στην αγορά ενέργειας είναι προσωρινή, με τις τιμές να υποχωρούν από τα μέσα του 2026 και μετά».

Οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με τον πληθωρισμό της G20 να αναμένεται πλέον να είναι υψηλότερος το 2026 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αντανακλώντας την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Αναθεώρηση για τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες της G20 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,0% το 2026, 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027 καθώς οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας υποχωρούν.

Ο δομικός πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες της G20 αναμένεται να αποδυναμωθεί, από 2,6% το 2026 σε 2,3% το 2027.

Οι προσδοκίες της αγοράς υποδηλώνουν σταδιακή μείωση των τιμών της ενέργειας, μια υπόθεση στην οποία βασίζονται οι τρέχουσες προβλέψεις.

«Ωστόσο, μια παρατεταμένη διακοπή των αποστολών μέσω του Στενού του Ορμούζ ή ένα παρατεταμένο κλείσιμο εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα», αναφέρει η έκθεση.

«Οι προσομοιώσεις στην έκθεση διερευνούν ένα σενάριο όπου οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται πολύ πάνω από τις βασικές προβλέψεις – κατά περίπου ένα τέταρτο κατά το πρώτο έτος και παραμένοντας υψηλές στη συνέχεια – σε συνδυασμό με αυστηρότερες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.»

Σε αυτήν την περίπτωση, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι περίπου 0,5% χαμηλότερο μέχρι το δεύτερο έτος, ενώ ο πληθωρισμός θα ήταν υψηλότερος κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο έτος και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το δεύτερο, ανέφερε ο ΟΟΣΑ.