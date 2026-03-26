Ο-Καναδάς-επιβάλλει-πρόσθετες-κυρώσεις-κατά-επιχειρηματιών-και-εταιρειών-του-Ιράν

Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα πρόσθετες κυρώσεις κατά επιχειρηματιών και εταιρειών του Ιράν που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν.

Τα πέντε πρόσωπα και οι τέσσερις οντότητες που αποτελούν στόχο των κυρώσεων κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν «μη κρατικές πολιτοφυλακές και τρομοκρατικές οργανώσεις που ευθυγραμμίζονται με την Τεχεράνη, και τους προμηθεύουν όπλα και τεχνολογίες που συμμετέχουν στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο Καναδάς θα επιβάλει συνέπειες σε αυτούς που συμβάλλουν στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες του Ιράν», αναφέρεται στη δήλωση στην οποία διευκρινίζεται ότι η χώρα επιβάλλει στο εξής κυρώσεις σε 227 πρόσωπα και σε 260 οντότητες του Ιράν.

Αντιθέτως, και με την ελπίδα να σταματήσει η μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν την περασμένη Παρασκευή τις κυρώσεις τους κατά του ιρανικού πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ υπογράμμισε σήμερα ότι η χώρα πέτυχε νωρίτερα τον στόχο του ΝΑΤΟ να διαθέσει το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε στρατιωτικές δαπάνες, «πέντε χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα».

«Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο των αμυντικών δαπανών μας σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας μας, από τότε που έπεσε το τείχος του Βερολίνου», δήλωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ από μια στρατιωτική βάση στο Χάλιφαξ, στον ανατολικό Καναδά.

Επιβεβαιώνοντας μια παραδειγματική αλλαγή στη χώρα αυτή, η οποία κατά παράδοση είναι γνωστή για τις ειρηνευτικές της αποστολές, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο Καναδάς θα «αποδεσμεύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια (361 δισ. δολάρια ΗΠΑ) τα επόμενα δέκα χρόνια για να αυξήσει τις αμυντικές του ικανότητες, από υποβρύχια και αεροσκάφη μέχρι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αισθητήρες και συστήματα ραντάρ».

- – ΜΠΕ