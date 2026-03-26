Ο-καφές-με-πρωτεϊνη-κερδίζει-έδαφος-στις-ΗΠΑ:-Ειδικά-τα-πρωινά-της-Παρασκευής

Ο καφές με πρωτεΐνη και τα σχετικά ροφήματα αναδεικνύονται σε βασικό στοιχείο της προσπάθειας ανάκαμψης της Starbucks αλλά αποδεικνύουν και μία νέα τάση στην αμερικανική αγορά

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ζήτηση για καφέ με πρωτεϊνη εκτοξεύεται τα πρωινά της Παρασκευής. Ειδικά γύρω στις 8 π.μ. Και στελέχη της εταιρίας δηλώνουν ότι τα ροφήματα με πρωτεΐνη συμβάλλουν στη βελτίωση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων.

Από κει και πέρα αρχίζει μία σειρά σχετικών προϊόντων όπως το Vanilla Protein Latte (το πιο δημοφιλές ρόφημα πρωτεΐνης της Starbucks) ή ο αφρός με πρωτεΐνη (protein cold foam) το πιο δημοφιλές πρόσθετο, με περίπου 15 γραμμάρια έξτρα πρωτεΐνης.

Οι επιλογές πρωτεΐνης είναι πλέον διαθέσιμες σχεδόν στο 90% των ροφημάτων της Starbucks.

«Από τότε που εισαγάγαμε την πρωτεΐνη στο μενού μας τον Σεπτέμβριο του 2025, οι πελάτες μπορούν να μετατρέψουν τα αγαπημένα τους ροφήματα Starbucks σε λειτουργικό “καύσιμο”», εκτιμά πιστεύει η Έριν Σίλβοϊ, αντιπρόεδρος παγκόσμιου μάρκετινγκ και ανάπτυξης της εταιρίας.

Η άνοδος του καφέ με πρωτεΐνη αντικατοπτρίζει ευρύτερες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, με τα παραδοσιακά γεύματα να γίνονται λιγότερο σαφώς καθορισμένα.

Η πρωτεΐνη έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα σε δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη — τάση που ενισχύεται και από την άνοδο των φαρμάκων απώλειας βάρους.

Υπόθεση 1 δισ.

Και βέβαια αυτά τα λίγα έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνης σε συνδυασμό με την εξατομίκευση (customization) του προϊόντος αποτελεί μία υπόθεση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη Starbucks.

Και έπεται συνέχεια καθώς ο άλλες αλυσίδες καφέ, όπως η Dunkin’ και η Dutch Bros, προσθέτουν επίσης πρωτεΐνη στα ροφήματά τους, εντείνοντας τον ανταγωνισμό.

– Με πληροφορίες από Αxios