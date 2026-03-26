Ο-ΟΟΣΑ-αναθεωρεί-καθοδικά-την-ανάπτυξη-στην-Ευρωζώνη-το-2026

Μικρότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό το 2026 στην Ευρωζώνη λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Ενδιάμεσο Οικονομικό Outlook με τίτλο «Δοκιμάζοντας την Ανθεκτικότητα», σημειώνοντας ότι η παρατεταμένη διάρκεια της σύρραξης μπορεί να επιδεινώσει τον οικονομικό αντίκτυπο.

Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω κατά 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας, στο 0,8%, την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη, με λιγότερο αισιόδοξες προοπτικές για τις βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία (-0,2 της μονάδας στο 0,8% για την καθεμία).

Αναλυτικότερα, ο Οργανισμός προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, από 1,4% το 2025, στο 0,8% το 2026, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λειτουργούν επιβαρυντικά για την οικονομική δραστηριότητα, προτού ο ρυθμός επιταχυνθεί στο 1,2% το 2027. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι, ενώ η δημοσιονομική επέκταση στη Γερμανία θα στηρίξει την ανάπτυξη, η πιο περιοριστική δημοσιονομική πολιτική θα είναι εμπόδιο στην Ιταλία και τη Γαλλία.

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,7%, στο 2,6%, ενώ η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,9% φέτος.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τις βασικές προβλέψεις. Η αναμενόμενη μείωση των τιμών της ενέργειας στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, η οποία χρησιμοποιείται για τις προβλέψεις, απηχεί την άποψη ότι οι τρέχουσες διαταραχές αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου και να περιοριστούν το 2027. Το κλείσιμο εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή για μεγαλύτερη διάρκεια με ζημιές σε κρίσιμες υποδομές ή οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι πιθανό να έχει σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες από ό,τι προεξοφλείται σήμερα στις παγκόσμιες αγορές. Οι πιθανές διαταραχές εφοδιασμού

θα μπορούσαν να επιδεινωθούν από το τρέχον σχετικά χαμηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου και τις δυσκολίες στην εξαγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας της παγκόσμιας εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας αργού πετρελαίου, η οποία βρίσκεται κυρίως στη Σαουδική Αραβία. Εκτός από μια περαιτέρω αύξηση των τιμών, οι ενεργειακές ελλείψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα σε κάποιες οικονομίες, ειδικά στους καθαρούς εισαγωγείς», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Ασθενέστερες οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας δοκιμάζεται από την εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα.

Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν σταθερή στον δρόμο προς το 2026, βρίσκοντας στήριξη στην ισχυρή παραγωγή που σχετίζεται με την τεχνολογία, τους χαμηλότερους πραγματικούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ και τη δυναμική που μεταφέρθηκε από το 2025. Το σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη, ασκώντας παράλληλα νέα ανοδική πίεση στον πληθωρισμό.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, το report προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 2,9% το 2026 και 3,0% το 2027. Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αβέβαιη και θέτει σημαντικούς κινδύνους για αυτές τις βασικές προβλέψεις. Μια πιο μακροχρόνια διαταραχή, με τις τιμές ενέργειας να παραμένουν υψηλές πέραν των μέσων του 2026, θα μείωνε περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η αύξηση του ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται στο 2,0% το 2026, πριν μετριαστεί σε 1,7% το 2027. Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027. Η ανάπτυξη της Κίνας προβλέπεται να επιβραδυνθεί σε 4,4% το 2026 και 4,3% το 2027.

Οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με τον πληθωρισμό να αναμένεται πλέον να είναι υψηλότερος το 2026 από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αντανακλώντας την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Ο γενικός πληθωρισμός στις χώρες της G20 προβλέπεται να είναι 4,0% το 2026, υποχωρώντας στο 2,7% το 2027.