Ο-πόλεμος-βάζει-«φρένο»-στις-τουριστικές-κρατήσεις

«Πάγωμα» κρατήσεων όχι μόνο για το Πάσχα αλλά συνολικότερα για τη φετινή τουριστική θερινή σεζόν έχει επιφέρει η νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Αν και δεν υπάρχουν – τουλάχιστον όχι ακόμη – ακυρώσεις κρατήσεων που είχαν γίνει πριν την έναρξη του πολέμου το «φρένο» στις νέες κρατήσεις είναι σαφές και προκαλεί έντονη ανησυχία στους ξενοδόχους και του τουριστικούς πράκτορες.

Στη «βασίλισσα» της πασχαλινής τουριστικής κίνησης Κέρκυρα, σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Κώστα Μέριανο, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία του κέντρου και πέριξ αυτού για το Πάσχα είναι της τάξης του 80%. Ακυρώσεις δεν υπάρχουν λόγω του πολέμου, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός για το αν θα υπάρξουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Πέραν δε της περιόδου του Πάσχα και όσον αφορά το σύνολο της φετινής τουριστικής περιόδου, πριν το ξέσπασμα του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή υπήρχε πολύ ικανοποιητική ροή κρατήσεων, με την κίνηση στα επίπεδα του 2024, η οποία όμως πλέον έχει «φρενάρει» και η επιστροφή στην κανονικότητα εκτιμάται ότι θα είναι συνάρτηση του πόσο θα διαρκέσει ο νέος πόλεμος.

«Ήδη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι αεροπορικές εταιρείες μετακινούν τις τιμές των εισιτηρίων προς τα επάνω και αυτό θα είναι δίκοπο μαχαίρι», σημειώνει ο πρόεδρος των Κερκυραίων ξενοδόχων. Πάντως το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων παρά μόνο «φρένο» στις νέες κρατήσεις αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι ο κόσμος-πελάτες αναμένει τις εξελίξεις, αλλά αν αυτό συνεχιστεί επί μακρόν τότε εκτιμάται ότι θα έρθουν και οι ακυρώσεις.

Πληθωριστικές πιέσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος των ξενοδόχων της Σαντορίνης, από τους κορυφαίους πασχαλινούς επίσης προορισμούς της χώρας μας, επισημαίνει ότι για όλη τη χώρα υπάρχει «παγωμένο ξεκίνημα της σεζόν» και προσθέτει: «Ευελπιστούμε η στροφή που έχει κάνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ να ευδοκιμήσει και σύντομα να βρεθεί λύση αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ακρίβεια είναι κάτι που θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Ήδη ο πληθωρισμός εκτοξεύεται, ήδη υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν λ.χ. κάποιος ερχόταν από Αμερική σε bussiness θέση με 2.000 ευρώ έως 2.500 και τώρα έρχεται με 8.000 ευρώ η κατάσταση είναι δύσκολη. Η δε εσωτερική αγορά ευελπιστούμε ότι θα πάει άλλη μια χρονιά καλά. Πάντα πάει καλά».

H Celine Spataro, διευθύνουσα σύμβουλος της SK Hospitality, η οποία εξειδικεύεται στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ μεγάλων ξενοδοχείων στη Χαλκιδική, την Μύκονο, την Κρήτη και τη Ρόδο, διαπιστώνει από την πλευρά της ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Για την Κρήτη υπάρχουν πολύ καλές προκρατήσεις και η κίνηση για το Πάσχα είναι μεν πολύ καλή αλλά λόγω κρατήσεων που είχαν γίνει πριν την έναρξη του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή από γερμανική αγορά και από Σκανδιναβία και Αγγλία.

Το καλό, όπως σημειώνει, είναι ότι αυτές δεν έχουν ακυρωθεί και οι επισκέπτες από αυτές τις χώρες θα έρθουν για το δικό τους Καθολικό Πάσχα που πέφτει φέτος μία εβδομάδα πριν το Ορθόδοξο, αλλά δεν υπάρχουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα ξενοδοχεία που δεν είχαν καλές προκρατήσεις προ του νέου πολέμου και το «πάγωμα» των νέων κρατήσεων αφορά όχι μόνο την περίοδο του Πάσχα αλλά όλο τον Απρίλιο και τον Μάιο.

«Αν όλο αυτό πάει πιο πέτρα από τις 10 Απριλίου θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τη φετινή σεζόν, διότι στο εξωτερικό0 βλέπουν την Ελλάδα ως ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή κοντά στην εμπόλεμη περιοχή, ενώ αντίθετα βλέπ9υν την Ισπανία και την Πορτογαλία ως δυτική Μεσόγειο άρα μακριά από τον πόλεμο. Αυτό συζητούσα προ μερικών ημερών με την JET2, ότι βλέπουν πολύ καλές ροές για την Ισπανία αλλά για την Ελλάδα υπάρχει θέμα».

Η ζήτηση για το εξωτερικό

Όπως τονίζει, εξάλλου, και ο ταμίας της Ένωσης Τουρι8στικλων Γραφείων Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κουράκος, υπάρχει θέμα με τις εκδρομές στο εξωτερικό για την περίοδο του Πάσχα, έχουν μειωθεί οι σχετικές κρατήσεις, ενώ όσον αφορά την εσωτερική αγορά υπάρχει μεν κινητικότητα αλλά και αυτή πιο φειδωλή σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές και είναι ξεκάθαρο ότι έχει πέσει η ζήτηση συνολικότερα. Η όποια ζήτηση αφορά κυρίως Βαρκελώνη, Ρουμανία, Πράγα και Βουδαπέστη ενώ για Λονδίνο και Παρίσι είναι πολύ μειωμένη. Στον αντίποδα καλή είναι η ζήτηση για προορισμούς στην Ιταλία.

Σύμφωνα, τέλος, και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέα Μανδρίνο, υπάρχει «φρενάρισμα» κρατήσεων στη Θεσσαλονίκη τόσο για το Πάσχα όσο και συνολικότερα για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που έχει επιφέρει ανά την υφήλιο η νέα πολεμική εστία.