Πάσχα στα νησιά: Έως και 741 ευρώ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Η πιο φθηνή επιλογή

Καθώς πλησιάζει το Πάσχα του 2026, πολλοί Έλληνες αρχίζουν να σχεδιάζουν την παραδοσιακή πασχαλινή έξοδο προς τα νησιά και τα χωριά.

Ωστόσο, το φετινό ταξίδι για αρκετές οικογένειες φαίνεται πιο απαιτητικό οικονομικά, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών στα καύσιμα έχουν επηρεάσει συνολικά το κόστος μετακίνησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον προορισμό, την απόσταση αλλά και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για μια τριμελή οικογένεια – δύο ενήλικες και ένα παιδί – που ταξιδεύει με αυτοκίνητο και επιλέγει οικονομική θέση, το κόστος για εισιτήρια μετ’ επιστροφής μπορεί να κυμαίνεται από περίπου 125 ευρώ έως και πάνω από 700 ευρώ.

Οι πιο οικονομικοί προορισμοί

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές βρίσκεται η Κέρκυρα, με το ταξίδι από την Ηγουμενίτσα να κοστίζει περίπου 125,30 ευρώ με επιστροφή για μια οικογένεια με αυτοκίνητο.

Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινείται και το ταξίδι από τον Βόλο προς την Σκιάθο, όπου το συνολικό κόστος φτάνει τα 327,50 ευρώ.

Για ένα ταξίδι από τη Ραφήνα προς την Τήνο, μια τριμελής οικογένεια με αυτοκίνητο θα χρειαστεί περίπου 309 ευρώ για εισιτήρια μετ’ επιστροφής.

Οι ακριβότερες επιλογές

Το κόστος αυξάνεται σημαντικά όσο μεγαλώνει η απόσταση του ταξιδιού. Για παράδειγμα, η διαδρομή από τον Πειραιά προς τα Χανιά διαμορφώνεται περίπου στα 405,50 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερο είναι το κόστος για τη Μυτιλήνη, όπου το ταξίδι για μια οικογένεια με αυτοκίνητο φτάνει τα 519 ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρόδος, καθώς η διαδρομή από τον Πειραιά για τρία άτομα με όχημα μπορεί να αγγίξει τα 741 ευρώ για εισιτήρια μετ’ επιστροφής.

Ραφήνα – Τήνος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 309.00 ευρώ

Βόλος – Σκιάθος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 327.50 ευρώ

Πειραιάς – Χανιά μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 405.50 ευρώ

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 125.30 ευρώ

Πειραιάς – Ρόδος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 741.00 ευρώ

Πειραιάς – Μυτιλήνη μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 519.00 ευρώ