Πλεόνασμα μαμούθ το 2025 – Τι σημαίνει για τα μέτρα στήριξης

Μεγαλύτερες δυνατότητες για μέτρα στήριξης, απέναντι στην κρίση δίνει – υπό προϋποθέσεις – το γεγονός ότι η οικονομία, συνέχισε να υπεραποδίδει το 2025, διαμορφώνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ, έναντι της πρόβλεψης του ΥΠΕΘΟ για πλεόνασμα 3, 6% του ΑΕΠ.

Την εξέλιξη αυτή, αναφέρει στην έκθεσή του με βάση το άρθρο IV, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σημειώνοντας μάλιστα ότι και φέτος, πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει το 3,8% του ΑΕΠ έναντι επίσημης πρόβλεψης της Αθήνας, για πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ. Θεωρητικά, ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,4% του ΑΕΠ ( περίπου 10,8 δις ευρώ) θα μπορούσε να υποστηρίξει νέα μέτρα στήριξης για όσο χρειαστεί χωρίς να απειληθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού, αν δεν υπήρχαν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Ο κανόνας των οροφών αύξησης των δαπανών , οι οποίοι συμφωνήθηκαν από το 2024 με την Κομισιόν , για την περίοδο 2025 -2028 , δυσκολεύει τα πράγματα . Η Ελλάδα (όπως και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ), λόγω και της φορολογικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζει από την αρχή του χρόνου, έχει φτάσει την αύξηση των δαπανών, στα όριά τους. Συνεπώς, ακόμη και αν έχει του πόρους δεν μπορεί να δαπανήσει περισσότερα χρήματα αν δεν περικόψει τις δαπάνες για το 2027 και το 2028, ώστε σε μέσα επίπεδα η χώρα να είναι συμβατή, με τις οροφές δαπανών που έχει συμφωνήσει.

Προς το παρόν, η μόνη λύση ώστε να στηριχτούν τα νοικοκυριά σε μια μεγάλη αύξηση των τροφίμων (όπως όλου φοβούνται σήμερα), είναι να ληφθεί μια απόφαση στις Βρυξέλλες για το σύνολο των καρτών μελών, οι έκτακτες δαπάνες που δίνονται και αυτές που θα δοθούν το επόμενο διάστημα, δεν να υπολογιστούν στις οροφές δαπανών και στο έλλειμμα. Για όσες χώρες έχουν δημοσιονομικό πρόβλημα, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ισοδύναμα μέτρα ή – το χειρότερο – περικοπές, ώστε στο τέλος του 2028, να τηρήσουν τον στόχο των δαπανών για την 4ετία 2025 -2028.

Το θέμα αυτό, αναμένεται να τεθεί και να συζητηθεί κατά το έκτακτο Eurogroup που θα έχουμε την Παρασκευή, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα αναζητηθεί κοινός τόπος ανάμεσα στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. για μια κοινή στάση στην Ευρώπη, για την αντιμετώπιση της κρίσης όσο αυτή διαρκέσει. Σε λίγες ημέρες κλείνει ο πρώτος μήνας του πολέμου ο οποίος έδειξε ότι παρά τις εξάρσεις ορισμένων ημερών η τωρινή ενεργειακή κρίση, προς το παρόν, είναι ηπιότερη από αυτή του 2022, αν κρίνει κανείς από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Συνεπώς, τα μέτρα στήριξης, θα είναι πιο περιορισμένα σε κόστος, από αυτά της προηγούμενης κρίσης. Ωστόσο, αν διακοπούν απότομα λόγω δημοσιονομικών κανόνων, πολλές οικονομίες μπορούν να κλείσουν το χρόνο με ύφεση.

Η Ελλάδα είναι αποδεδειγμένα , πολύ καλύτερα σε ότι αφορά την δημοσιονομική της κατάσταση, σε σύγκριση πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο στο ΥΠΕΘΟ, υπάρχει μια άλλη ανησυχία. Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία σε κεντρικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει συνέχεια στα μέτρα στήριξης το οικονομικό επιτελείο θα μπει σε ένα κρίσιμο δίλημμα: Είτε να διακόψει τα μέτρα στήριξης, είτε να ξανασχεδιάσει και φυσικά να μειώσει τις πάγιες ελαφρύνσεις, τις οποίες αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο η μόνη εναλλακτική, είναι να σταματήσει ο πόλεμος μέχρι και το τέλος του μήνα.