Πληθωρισμός: Ποιος έχει Δίκιο — Κρατικές δαπάνες ή σοκ προσφοράς;

Ο Μεγάλος Πληθωρισμός:
Φταίνε οι Κρατικές Δαπάνες;
Από το Μηδέν στο 9%: Ο Πληθωρισμός που Κανείς δεν Περίμενε
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε από 1,4% (Ιανουάριος 2021) σε 9,1% (Ιούνιος 2022) — το υψηλότερο επίπεδο σε 40 χρόνια. Η Ευρωζώνη έφτασε 10,6% τον Οκτώβριο 2022. Ποιος φταίει;
Στα τέλη του 2020 και κατά τη διάρκεια του 2021, οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης άντλησαν τεράστια ποσά για να στηρίξουν οικονομίες παγωμένες από την πανδημία. Οι ΗΠΑ μόνο ξόδεψαν περίπου 4,9 τρισ. δολάρια σε έκτακτα πακέτα — CARES Act ($2,2 τρισ.), American Rescue Plan ($1,9 τρισ.) και άλλα. Η ΕΕ ενεργοποίησε το Next Generation EU ($800 δισ.) και εθνικά σχέδια στήριξης.
Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομία υπέστη ισχυρούς κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς: διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, κλειστά λιμάνια, έλλειψη ημιαγωγών, και αργότερα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που εκτόξευσε ενέργεια και σιτηρά. Η ερώτηση που διχάζει ακόμη τους οικονομολόγους: ήταν ο πληθωρισμός αποτέλεσμα της υπερβολικής ζήτησης που δημιούργησαν οι κρατικές δαπάνες ή αποτέλεσμα της συμπίεσης της προσφοράς;
|Έτος
|ΗΠΑ (CPI)
|Ευρωζώνη (HICP)
|Ελλάδα (HICP)
|Κορύφωση ΗΠΑ (μηνιαία)
|Κύρια Αιτία
|2020
|1,2%
|0,3%
|−1,3%
|—
|Αποπληθωριστικές πιέσεις
|2021
|4,7%
|2,6%
|0,6%
|7,0% (Δεκ.)
|Ζήτηση + αρχές Supply shock
|2022
|8,0%
|8,4%
|9,3%
|9,1% (Ιούν.) — 40ετές υψηλό
|Supply shock + Ενέργεια + Ζήτηση
|2023
|4,1%
|5,4%
|3,5%
|—
|Αποκλιμάκωση · Ενέργεια ↓
|2024
|2,9%
|2,4%
|2,9%
|—
|Νομισματική σύσφιξη
|Νομοθέτημα / Πακέτο
|Ημερομηνία
|Ποσό (δισ. $)
|Κύριο Περιεχόμενο
|CARES Act
|Μάρτ. 2020
|2.200
|Επιταγές πολιτών, ανεργία, επιχειρήσεις
|Consolidated Appropriations Act
|Δεκ. 2020
|900
|Επέκταση παροχών, μικρές επιχειρήσεις
|American Rescue Plan
|Μάρτ. 2021
|1.900
|Επιταγές $1.400, εκπαίδευση, υγεία
|Infrastructure Bill
|Νοεμ. 2021
|550
|Υποδομές · μεσοπρόθεσμο
|Σύνολο 2020–2021
|—
|~5.550
|~25% του ΑΕΠ ΗΠΑ
«Είπαμε ότι θα γίνει»: Summers, Furman & η Σχολή της Υπερβολικής Ζήτησης
Ο Larry Summers προειδοποίησε δημόσια τον Φεβρουάριο 2021 — ενώ οι τιμές ήταν ακόμη ήρεμες — ότι το American Rescue Plan θα πυροδοτήσει πληθωρισμό που δεν έχουμε δει σε γενιές.
«Ο ARP ενεργοποιεί δυνάμεις που δεν έχουμε δει σε γενιές. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης.» — Φεβρ. 2021
«Ανησυχώ ότι ρίχνουμε στην οικονομία περισσότερα από όσα μπορεί να απορροφήσει.» — Μάρτ. 2021
«Ο πληθωρισμός είναι κυρίως δημοσιονομικό φαινόμενο. Όταν αυξάνεται το χρέος χωρίς αξιόπιστη εξυπηρέτηση, οι τιμές ανεβαίνουν.»
«Το $1,9 τρισ. ήταν υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το “output gap” της εποχής.» — Φεβρ. 2021
Η λογική της σχολής αυτής είναι κλασσική Κεϋνσιανή αντιστροφή: όταν η κυβέρνηση «ρίχνει» στην οικονομία περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι μπορεί η παραγωγή να απορροφήσει, οι τιμές ανεβαίνουν. Ο Summers υπολόγιζε ότι το «output gap» των ΗΠΑ ήταν περίπου $700 δισ. — αλλά το ARP έριχνε $1,9 τρισ., δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο της ανάγκης.
Ο Furman πρόσθεσε μία διάσταση: ο πληθωρισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στις υπηρεσίες (ενοίκια, εστίαση, υγεία), όχι μόνο στα εμπορεύματα — κάτι που δύσκολα εξηγείται μόνο από τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ζήτηση που δημιουργήθηκε από τις κρατικές επιταγές ($1.400 ανά άτομο) υπήρξε, κατά τη γνώμη τους, ο πρωταρχικός κινητήριος μηχανισμός.
|Μέγεθος
|Εκτίμηση (δισ. $)
|% ΑΕΠ
|Σχόλιο
|Output Gap (αγοραία εκτίμηση)
|~700
|~3,2%
|Εκτίμηση Summers / Furman
|American Rescue Plan
|1.900
|8,7%
|Ψηφίστηκε Μάρτ. 2021
|Υπέρβαση τόνωσης vs Gap
|~1.200
|~5,5%
|«Εκπυρσοκρότηση» κατά Summers
|Αποταμίευση νοικοκυριών (surplus)
|~2.300
|~10,5%
|Ανεξόδευτη ρευστότητα → ζήτηση
|Συνολική δημοσιονομ. επέκταση 2020–21
|~5.550
|~25%
|Ιστορικά αδύνατο χωρίς πόλεμο
«Φταίει η Προσφορά»: Weber, Krugman & η Θεωρία του Greedflation
Η Isabella Weber (UMass Amherst) και άλλοι επέμεναν ότι ο πληθωρισμός ήταν κυρίως αποτέλεσμα «σοκ» στην προσφορά — ενέργεια, logistics, κέρδη εταιρειών — και όχι υπέρμετρης ζήτησης.
«Οι εταιρείες με αγοραία δύναμη εκμεταλλεύτηκαν τα σοκ για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Ο πληθωρισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό “greedflation”.»
«Αρχικά θεωρούσα ότι ήταν παροδικός. Αναθεώρησα — αλλά ακόμη πιστεύω ότι η Fed υπερέβαλε στη σύσφιξη.» — 2023
«Τα εταιρικά κέρδη αντιπροσωπεύουν ~54% του πληθωρισμού στις ΗΠΑ — αριθμός που δεν είδαμε ποτέ σε προηγούμενο επεισόδιο.»
«Ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός οδηγείται από την ενέργεια και τα τρόφιμα — η νομισματική σύσφιξη μόνο θα βλάψει.» — 2022
Η Weber εισήγαγε την έννοια του «seller’s inflation»: σε αγορές με ολιγοπωλιακή δομή (ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές), οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ως «κάλυψη» τα σοκ της πανδημίας και του πολέμου για να αυξήσουν τα κέρδη τους πολύ πέρα από το κόστος. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με αύξηση επιτοκίων — που πλήττει τους μισθωτούς — αλλά με ρύθμιση των αγορών.
Το επιχείρημα ενισχύεται από την Ευρώπη: η Ευρωζώνη δεν υλοποίησε αντίστοιχες άμεσες χρηματικές μεταβιβάσεις στους πολίτες, αλλά έφτασε σε ανάλογα επίπεδα πληθωρισμού. Αν η ζήτηση ήταν η κύρια αιτία, πώς εξηγείται ο πληθωρισμός 10,6% στην Ευρωζώνη, όπου τα «helicopter money» ήταν κατά τι πιο συγκρατημένα; Η απάντηση των supply-siders: η Ευρώπη εξαρτιόταν κατά πολύ περισσότερο από το ρωσικό αέριο.
|Παράγοντας
|Εκτιμ. Συνεισφορά
|Κατηγορία
|Βάση
|Ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
|+2,0 – 2,5 μ.μ.
|Cost-Push
|BLS, Fed SF
|Τρόφιμα & Εμπορεύματα
|+1,5 – 2,0 μ.μ.
|Cost-Push / Supply
|BLS
|Διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων
|+1,0 – 1,5 μ.μ.
|Cost-Push
|NY Fed GScPI
|Εταιρικά κέρδη / Greedflation
|~1,5 μ.μ. (EPI)
|Market Power
|EPI / Konczal
|Ζήτηση (δαπάνες / αποταμιεύσεις)
|+2,0 – 3,0 μ.μ.
|Demand-Pull
|Fed, IMF, CBO
|Αγορά εργασίας / Μισθοί
|+0,5 – 1,0 μ.μ.
|Wage-Push
|Fed Atlanta
|Σύνολο (peak ~9%)
|~8,5 – 11,5 μ.μ.
|Μικτή Αιτιολογία
|—
Ο Πόλεμος των Οικονομολόγων: Από την Πρόβλεψη ως την Αναθεώρηση
Τέσσερα χρόνια αντιπαράθεσης, δημόσιων πολεμίων και τελικών «ήξεων αφήξεων» — ποιος είχε δίκιο και πότε.
|Πρόβλεψη / Θέση
|Εκπρόσωπος
|Αποτέλεσμα
|Βαθμός Επαλήθευσης
|Ο ARP θα φέρει υπερθέρμανση
|Summers (2021)
|Πληθωρισμός 9% — επαληθεύτηκε
|✓ Σε μεγάλο βαθμό
|Ο πληθωρισμός είναι «παροδικός»
|Powell / Yellen
|Διήρκεσε 2+ χρόνια
|✗ Λανθασμένο
|Greedflation: εταιρικά κέρδη η αιτία
|Weber / EPI
|Κέρδη +54% του πληθ. — μερικώς επαληθεύτηκε
|✓ Μερικώς
|Supply shock (ενέργεια) κύρια αιτία ΕΖ
|ECB (αρχικά) / Krugman
|Αεριο & ενέργεια +100% — επαληθεύτηκε
|✓ Για Ευρώπη
|Soft landing — χωρίς ύφεση
|Yellen / Fed (2023)
|Αποκλιμάκωση χωρίς ύφεση ΗΠΑ
|✓ Επαληθεύτηκε
|Η σύσφιξη της Fed θα «σπάσει» την αγορά
|Κριτικοί Fed
|Ήπια ύφεση κλάδων · Τράπεζες SVB/CS
|✓ Μερικώς
Στην Ευρώπη: Τα Hawks της ΕΚΤ & η Ιδιαιτερότητα της Ελλάδας
Στην Ευρωζώνη η συζήτηση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα: ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν ενεργειακός, αλλά τα γερμανικά «hawks» επέμειναν στη νομισματική σύσφιξη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ χωρίστηκαν με σαφή γεωγραφική λογική. Ο Γερμανός Jens Weidmann (πρώην Bundesbank) και ο Αυστριακός Robert Holzmann ζητούσαν επιθετική σύσφιξη από το 2021. Οι νότιες χώρες — συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας — ανησυχούσαν περισσότερο για τα spreads ομολόγων.
Η Ελλάδα παρουσίασε ιδιόμορφη εικόνα: ο πληθωρισμός της 9,3% το 2022 ήταν σχεδόν ο μέσος της Ευρωζώνης, παρότι η ελληνική οικονομία είχε πολύ μικρότερες δημοσιονομικές δαπάνες σε σχέση με ΗΠΑ ή Γερμανία. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ερμηνεία της «εισαγόμενης» — cost-push — πληθωριστικής πίεσης.
|Έτος
|ΔΤΚ (εθν. %)
|Εναρμ. ΔΤΚ %
|Δαπάνες Γεν. Κυβ. (% ΑΕΠ)
|Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
|2020
|−1,2%
|−1,3%
|59,3%
|−9,6%
|2021
|0,6%
|0,6%
|56,7%
|−7,2%
|2022
|9,1%
|9,3%
|53,1%
|−2,6%
|2023
|3,6%
|3,5%
|49,6%
|−1,4%
|2024
|2,9%
|2,9%
|48,2%
|+1,2%
Παράδοξο: το 2022, οι ελληνικές κρατικές δαπάνες μειώνονταν (από 56,7% σε 53,1% του ΑΕΠ), ενώ ο πληθωρισμός εκτοξευόταν στο 9,1%. Εάν οι δαπάνες ήταν η κύρια αιτία, θα αναμέναμε το αντίθετο. Αυτό ενισχύει σαφώς την ερμηνεία ότι για την Ελλάδα — και γενικότερα την Ευρώπη — ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν εισαγόμενος μέσω ενέργειας και τροφίμων.
Η Ετυμηγορία: Και τα Δύο — αλλά όχι εξίσου
Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει συγκλίνει σε μια σύνθετη απάντηση: ο πληθωρισμός 2021–2023 ήταν πολυπαραγοντικός, με διαφορετικές αναλογίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
«Ο Summers είχε δίκιο για τις ΗΠΑ — αλλά η Weber είχε δίκιο για την Ευρώπη. Και οι δύο παρέβλεψαν ότι οι δύο ηπείρους έζησαν διαφορετικούς πληθωρισμούς.»
|Κριτήριο
|ΗΠΑ
|Ευρωζώνη
|Άμεσες χρηματικές μεταβιβάσεις
|Τεράστιες ($1.400/ά.)
|Περιορισμένες
|Εξάρτηση από ρωσικό αέριο
|Ελάχιστη
|Υψηλή (40%+)
|Peak πληθωρισμός
|9,1% (Ιούν. 2022)
|10,6% (Οκτ. 2022)
|Κυρίαρχος παράγοντας
|Demand-Pull + Supply
|Supply (Ενέργεια) + Demand
|Πληθωρισμός υπηρεσιών
|Υψηλός (ζήτηση)
|Μέτριος
|Αποκλιμάκωση
|Ταχύτερη (2023)
|Πιο αργή (2023–24)
|Κόστος νομισματικής σύσφιξης
|Μέτριο (soft landing)
|Υψηλότερο (ύφεση Γερμανίας)
Το τελικό συμπέρασμα της ακαδημαϊκής κοινότητας (IMF WEO 2023, Fed Brookings 2024) είναι πολυπαραγοντικό: ~30–40% demand-pull (κυρίως ΗΠΑ), ~35–45% cost-push/supply (ενέργεια, αλυσίδες), και ~15–20% εταιρικά κέρδη. Για την Ευρώπη, τα ποσοστά μετακινούνται ακόμη περισσότερο προς supply side.
Το μάθημα πολιτικής είναι σαφές: ένα ενιαίο εργαλείο — αύξηση επιτοκίων — δεν αντιμετωπίζει εξίσου αποτελεσματικά και τους δύο τύπους πληθωρισμού. Όταν το πρόβλημα είναι supply, η νομισματική σύσφιξη μεταφέρει το βάρος στους εργαζόμενους χωρίς να λύσει την αιτία. Όταν είναι demand, είναι το σωστό φάρμακο — αλλά η δόση έχει σημασία.
Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι σαφής: ο πληθωρισμός του 2022 ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό εισαγόμενος — ενεργειακός και εμπορευματικός — και δεν συνδεόταν με υπερβολικές εγχώριες δαπάνες. Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μάλιστα μειώνονταν συστηματικά αυτή την περίοδο.