Πληθωρισμός: Ποιος έχει Δίκιο — Κρατικές δαπάνες ή σοκ προσφοράς;

01 Τα Γεγονότα Από το Μηδέν στο 9%: Ο Πληθωρισμός που Κανείς δεν Περίμενε Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε από 1,4% (Ιανουάριος 2021) σε 9,1% (Ιούνιος 2022) — το υψηλότερο επίπεδο σε 40 χρόνια. Η Ευρωζώνη έφτασε 10,6% τον Οκτώβριο 2022. Ποιος φταίει; 9,1% Peak ΗΠΑ · Ιούν. 2022 10,6% Peak Ευρωζώνη · Οκτ. 2022 $4,9 τρισ. Δαπάνες ΗΠΑ Covid 2020–21 40 χρόνια Χρόνος από τελευταίο ανάλογο επίπεδο — ✦ — Στα τέλη του 2020 και κατά τη διάρκεια του 2021, οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης άντλησαν τεράστια ποσά για να στηρίξουν οικονομίες παγωμένες από την πανδημία. Οι ΗΠΑ μόνο ξόδεψαν περίπου 4,9 τρισ. δολάρια σε έκτακτα πακέτα — CARES Act ($2,2 τρισ.), American Rescue Plan ($1,9 τρισ.) και άλλα. Η ΕΕ ενεργοποίησε το Next Generation EU ($800 δισ.) και εθνικά σχέδια στήριξης. Το 2022, για πρώτη φορά από το 1982, ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 9% στις ΗΠΑ και το 10% στην Ευρωζώνη Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομία υπέστη ισχυρούς κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς: διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, κλειστά λιμάνια, έλλειψη ημιαγωγών, και αργότερα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που εκτόξευσε ενέργεια και σιτηρά. Η ερώτηση που διχάζει ακόμη τους οικονομολόγους: ήταν ο πληθωρισμός αποτέλεσμα της υπερβολικής ζήτησης που δημιούργησαν οι κρατικές δαπάνες ή αποτέλεσμα της συμπίεσης της προσφοράς; Πίνακας 1 · Πληθωρισμός ΗΠΑ & Ευρωζώνης 2020–2024 (ετήσια μέση τιμή, %) Έτος ΗΠΑ (CPI) Ευρωζώνη (HICP) Ελλάδα (HICP) Κορύφωση ΗΠΑ (μηνιαία) Κύρια Αιτία 2020 1,2% 0,3% −1,3% — Αποπληθωριστικές πιέσεις 2021 4,7% 2,6% 0,6% 7,0% (Δεκ.) Ζήτηση + αρχές Supply shock 2022 8,0% 8,4% 9,3% 9,1% (Ιούν.) — 40ετές υψηλό Supply shock + Ενέργεια + Ζήτηση 2023 4,1% 5,4% 3,5% — Αποκλιμάκωση · Ενέργεια ↓ 2024 2,9% 2,4% 2,9% — Νομισματική σύσφιξη Πορεία Πληθωρισμού ΗΠΑ, Ευρωζώνης & Ελλάδας, 2020–2024 (%) Πίνακας 2 · Κρατικές Δαπάνες Covid (2020–2021) — Κύρια Πακέτα ΗΠΑ Νομοθέτημα / Πακέτο Ημερομηνία Ποσό (δισ. $) Κύριο Περιεχόμενο CARES Act Μάρτ. 2020 2.200 Επιταγές πολιτών, ανεργία, επιχειρήσεις Consolidated Appropriations Act Δεκ. 2020 900 Επέκταση παροχών, μικρές επιχειρήσεις American Rescue Plan Μάρτ. 2021 1.900 Επιταγές $1.400, εκπαίδευση, υγεία Infrastructure Bill Νοεμ. 2021 550 Υποδομές · μεσοπρόθεσμο Σύνολο 2020–2021 — ~5.550 ~25% του ΑΕΠ ΗΠΑ

02 Demand-Pull «Είπαμε ότι θα γίνει»: Summers, Furman & η Σχολή της Υπερβολικής Ζήτησης Ο Larry Summers προειδοποίησε δημόσια τον Φεβρουάριο 2021 — ενώ οι τιμές ήταν ακόμη ήρεμες — ότι το American Rescue Plan θα πυροδοτήσει πληθωρισμό που δεν έχουμε δει σε γενιές. Larry Summers Πρώην Υπ. Οικονομικών ΗΠΑ · Harvard Demand-Pull «Ο ARP ενεργοποιεί δυνάμεις που δεν έχουμε δει σε γενιές. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης.» — Φεβρ. 2021 Jason Furman Πρώην Επικεφαλής ΟΕΕ Ομπάμα · Harvard Demand-Pull «Ανησυχώ ότι ρίχνουμε στην οικονομία περισσότερα από όσα μπορεί να απορροφήσει.» — Μάρτ. 2021 John Cochrane Hoover Institution · Fiscal Theory of the Price Level Δημοσιονομικός Πληθωρισμός «Ο πληθωρισμός είναι κυρίως δημοσιονομικό φαινόμενο. Όταν αυξάνεται το χρέος χωρίς αξιόπιστη εξυπηρέτηση, οι τιμές ανεβαίνουν.» Olivier Blanchard Πρώην Chief Economist ΔΝΤ · MIT Demand-Pull (μερικώς) «Το $1,9 τρισ. ήταν υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το “output gap” της εποχής.» — Φεβρ. 2021 Η λογική της σχολής αυτής είναι κλασσική Κεϋνσιανή αντιστροφή: όταν η κυβέρνηση «ρίχνει» στην οικονομία περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι μπορεί η παραγωγή να απορροφήσει, οι τιμές ανεβαίνουν. Ο Summers υπολόγιζε ότι το «output gap» των ΗΠΑ ήταν περίπου $700 δισ. — αλλά το ARP έριχνε $1,9 τρισ., δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο της ανάγκης. “The macroeconomic stimulus on a scale closer to World War II levels than normal recession levels” — Larry Summers, Feb. 2021 Ο Furman πρόσθεσε μία διάσταση: ο πληθωρισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στις υπηρεσίες (ενοίκια, εστίαση, υγεία), όχι μόνο στα εμπορεύματα — κάτι που δύσκολα εξηγείται μόνο από τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ζήτηση που δημιουργήθηκε από τις κρατικές επιταγές ($1.400 ανά άτομο) υπήρξε, κατά τη γνώμη τους, ο πρωταρχικός κινητήριος μηχανισμός. Δημοσιονομική Επέκταση (% ΑΕΠ) vs. Πληθωρισμός — ΗΠΑ 2020–2024 Πίνακας 3 · Output Gap ΗΠΑ vs Δημοσιονομική Τόνωση (εκτιμήσεις 2021) Μέγεθος Εκτίμηση (δισ. $) % ΑΕΠ Σχόλιο Output Gap (αγοραία εκτίμηση) ~700 ~3,2% Εκτίμηση Summers / Furman American Rescue Plan 1.900 8,7% Ψηφίστηκε Μάρτ. 2021 Υπέρβαση τόνωσης vs Gap ~1.200 ~5,5% «Εκπυρσοκρότηση» κατά Summers Αποταμίευση νοικοκυριών (surplus) ~2.300 ~10,5% Ανεξόδευτη ρευστότητα → ζήτηση Συνολική δημοσιονομ. επέκταση 2020–21 ~5.550 ~25% Ιστορικά αδύνατο χωρίς πόλεμο

03 Cost-Push / Supply «Φταίει η Προσφορά»: Weber, Krugman & η Θεωρία του Greedflation Η Isabella Weber (UMass Amherst) και άλλοι επέμεναν ότι ο πληθωρισμός ήταν κυρίως αποτέλεσμα «σοκ» στην προσφορά — ενέργεια, logistics, κέρδη εταιρειών — και όχι υπέρμετρης ζήτησης. Isabella Weber UMass Amherst · Seller’s Inflation Cost-Push / Seller’s Inflation «Οι εταιρείες με αγοραία δύναμη εκμεταλλεύτηκαν τα σοκ για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Ο πληθωρισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό “greedflation”.» Paul Krugman The New York Times · Nobel 2008 Αρχικά Supply · Μετά Ισορροπημένος «Αρχικά θεωρούσα ότι ήταν παροδικός. Αναθεώρησα — αλλά ακόμη πιστεύω ότι η Fed υπερέβαλε στη σύσφιξη.» — 2023 Janelle Jones / EPI Economic Policy Institute Εταιρικά Κέρδη «Τα εταιρικά κέρδη αντιπροσωπεύουν ~54% του πληθωρισμού στις ΗΠΑ — αριθμός που δεν είδαμε ποτέ σε προηγούμενο επεισόδιο.» ECB / Προοδευτικοί Σύμβουλοι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αρχικά) Ενέργεια & Προσφορά «Ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός οδηγείται από την ενέργεια και τα τρόφιμα — η νομισματική σύσφιξη μόνο θα βλάψει.» — 2022 Η Weber εισήγαγε την έννοια του «seller’s inflation»: σε αγορές με ολιγοπωλιακή δομή (ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές), οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ως «κάλυψη» τα σοκ της πανδημίας και του πολέμου για να αυξήσουν τα κέρδη τους πολύ πέρα από το κόστος. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με αύξηση επιτοκίων — που πλήττει τους μισθωτούς — αλλά με ρύθμιση των αγορών. «Τα εταιρικά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά ενώ ο πληθωρισμός «έτρεχε» — Weber, 2023» Το επιχείρημα ενισχύεται από την Ευρώπη: η Ευρωζώνη δεν υλοποίησε αντίστοιχες άμεσες χρηματικές μεταβιβάσεις στους πολίτες, αλλά έφτασε σε ανάλογα επίπεδα πληθωρισμού. Αν η ζήτηση ήταν η κύρια αιτία, πώς εξηγείται ο πληθωρισμός 10,6% στην Ευρωζώνη, όπου τα «helicopter money» ήταν κατά τι πιο συγκρατημένα; Η απάντηση των supply-siders: η Ευρώπη εξαρτιόταν κατά πολύ περισσότερο από το ρωσικό αέριο. Πίνακας 4 · Εκτιμώμενη Συνεισφορά Παραγόντων στον Πληθωρισμό ΗΠΑ 2021–2022 (%) Παράγοντας Εκτιμ. Συνεισφορά Κατηγορία Βάση Ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) +2,0 – 2,5 μ.μ. Cost-Push BLS, Fed SF Τρόφιμα & Εμπορεύματα +1,5 – 2,0 μ.μ. Cost-Push / Supply BLS Διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων +1,0 – 1,5 μ.μ. Cost-Push NY Fed GScPI Εταιρικά κέρδη / Greedflation ~1,5 μ.μ. (EPI) Market Power EPI / Konczal Ζήτηση (δαπάνες / αποταμιεύσεις) +2,0 – 3,0 μ.μ. Demand-Pull Fed, IMF, CBO Αγορά εργασίας / Μισθοί +0,5 – 1,0 μ.μ. Wage-Push Fed Atlanta Σύνολο (peak ~9%) ~8,5 – 11,5 μ.μ. Μικτή Αιτιολογία — Πληθωρισμός ΗΠΑ vs Ευρωζώνης — Μηνιαία Δεδομένα 2021–2024 (%)

04 Χρονολόγιο Ο Πόλεμος των Οικονομολόγων: Από την Πρόβλεψη ως την Αναθεώρηση Τέσσερα χρόνια αντιπαράθεσης, δημόσιων πολεμίων και τελικών «ήξεων αφήξεων» — ποιος είχε δίκιο και πότε. Summers & Furman προειδοποιούν δημόσια για υπερθέρμανση λόγω ARP. Η κυβέρνηση Biden και η Fed τους αγνοούν. Η Yellen χαρακτηρίζει τον κίνδυνο «διαχειρίσιμο». Η Fed επίσης «παροδικός»: Ο Powell παρουσιάζει τον πληθωρισμό ως «transitory» — αποτέλεσμα ειδικών παραγόντων που θα φύγουν μόνοι τους. Πληθωρισμός 7,5%. Ο Powell αρχίζει να αλλάζει γλώσσα. Η Fed εγκαταλείπει το «transitory». Ο Summers δηλώνει «δεν χρειάζεται να πω ότι είχα δίκιο». Peak 9,1%. Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (Φεβρ. 2022) ανεβάζει πετρέλαιο/αέριο. Η Weber επισημαίνει ότι τα εταιρικά κέρδη είναι στο υψηλότερο ποσοστό ΑΕΠ από τη δεκαετία του ’50. Fed: 11 αυξήσεις επιτοκίων — από 0,25% σε 5,25–5,50%. Η πιο επιθετική νομισματική σύσφιξη από το 1980. Αποκλιμάκωση χωρίς ύφεση. Ο πληθωρισμός πέφτει σε ~3% χωρίς επίσημη ύφεση — το «soft landing». Και οι δύο πλευρές διεκδικούν τη νίκη. Πίνακας 5 · Ποιος Είχε Δίκιο; Αποτίμηση Θεωριών (2024) Πρόβλεψη / Θέση Εκπρόσωπος Αποτέλεσμα Βαθμός Επαλήθευσης Ο ARP θα φέρει υπερθέρμανση Summers (2021) Πληθωρισμός 9% — επαληθεύτηκε ✓ Σε μεγάλο βαθμό Ο πληθωρισμός είναι «παροδικός» Powell / Yellen Διήρκεσε 2+ χρόνια ✗ Λανθασμένο Greedflation: εταιρικά κέρδη η αιτία Weber / EPI Κέρδη +54% του πληθ. — μερικώς επαληθεύτηκε ✓ Μερικώς Supply shock (ενέργεια) κύρια αιτία ΕΖ ECB (αρχικά) / Krugman Αεριο & ενέργεια +100% — επαληθεύτηκε ✓ Για Ευρώπη Soft landing — χωρίς ύφεση Yellen / Fed (2023) Αποκλιμάκωση χωρίς ύφεση ΗΠΑ ✓ Επαληθεύτηκε Η σύσφιξη της Fed θα «σπάσει» την αγορά Κριτικοί Fed Ήπια ύφεση κλάδων · Τράπεζες SVB/CS ✓ Μερικώς

05 Ελλάδα & Ευρώπη Στην Ευρώπη: Τα Hawks της ΕΚΤ & η Ιδιαιτερότητα της Ελλάδας Στην Ευρωζώνη η συζήτηση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα: ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν ενεργειακός, αλλά τα γερμανικά «hawks» επέμειναν στη νομισματική σύσφιξη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ χωρίστηκαν με σαφή γεωγραφική λογική. Ο Γερμανός Jens Weidmann (πρώην Bundesbank) και ο Αυστριακός Robert Holzmann ζητούσαν επιθετική σύσφιξη από το 2021. Οι νότιες χώρες — συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας — ανησυχούσαν περισσότερο για τα spreads ομολόγων. Η Ελλάδα παρουσίασε ιδιόμορφη εικόνα: ο πληθωρισμός της 9,3% το 2022 ήταν σχεδόν ο μέσος της Ευρωζώνης, παρότι η ελληνική οικονομία είχε πολύ μικρότερες δημοσιονομικές δαπάνες σε σχέση με ΗΠΑ ή Γερμανία. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ερμηνεία της «εισαγόμενης» — cost-push — πληθωριστικής πίεσης. Πίνακας 6 · Πληθωρισμός & Δημοσιονομικά Ελλάδας 2020–2024 Έτος ΔΤΚ (εθν. %) Εναρμ. ΔΤΚ % Δαπάνες Γεν. Κυβ. (% ΑΕΠ) Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 2020 −1,2% −1,3% 59,3% −9,6% 2021 0,6% 0,6% 56,7% −7,2% 2022 9,1% 9,3% 53,1% −2,6% 2023 3,6% 3,5% 49,6% −1,4% 2024 2,9% 2,9% 48,2% +1,2% Παράδοξο: το 2022, οι ελληνικές κρατικές δαπάνες μειώνονταν (από 56,7% σε 53,1% του ΑΕΠ), ενώ ο πληθωρισμός εκτοξευόταν στο 9,1%. Εάν οι δαπάνες ήταν η κύρια αιτία, θα αναμέναμε το αντίθετο. Αυτό ενισχύει σαφώς την ερμηνεία ότι για την Ελλάδα — και γενικότερα την Ευρώπη — ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν εισαγόμενος μέσω ενέργειας και τροφίμων. Ελλάδα: Πληθωρισμός vs Κρατικές Δαπάνες (% ΑΕΠ) — 2020–2024