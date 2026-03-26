    Ένωση-Σούπερ-Μάρκετ-Ελλάδας-για-πλαφόν:-Στο-1,29%-ο-μέσος-όρος-του-πληθωρισμού-στα-σούπερ-μάρκετ-το-2025
    Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για πλαφόν: Στο 1,29% ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ το 2025

    Πληθωρισμός: Ποιος έχει Δίκιο — Κρατικές δαπάνες ή σοκ προσφοράς;

    Ο Μεγάλος Πληθωρισμός: Φταίνε οι Κρατικές Δαπάνες;
    Ο Μεγάλος Πληθωρισμός:
    Φταίνε οι Κρατικές Δαπάνες;

    Demand-Pull vs. Cost-Push · Summers, Weber, Furman & η Μεγάλη Αντιπαράθεση 2021–2024
    01
    Τα Γεγονότα

    Από το Μηδέν στο 9%: Ο Πληθωρισμός που Κανείς δεν Περίμενε

    Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε από 1,4% (Ιανουάριος 2021) σε 9,1% (Ιούνιος 2022) — το υψηλότερο επίπεδο σε 40 χρόνια. Η Ευρωζώνη έφτασε 10,6% τον Οκτώβριο 2022. Ποιος φταίει;

    9,1%Peak ΗΠΑ · Ιούν. 2022
    10,6%Peak Ευρωζώνη · Οκτ. 2022
    $4,9 τρισ.Δαπάνες ΗΠΑ Covid 2020–21
    40 χρόνιαΧρόνος από τελευταίο ανάλογο επίπεδο
    — ✦ —

    Στα τέλη του 2020 και κατά τη διάρκεια του 2021, οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης άντλησαν τεράστια ποσά για να στηρίξουν οικονομίες παγωμένες από την πανδημία. Οι ΗΠΑ μόνο ξόδεψαν περίπου 4,9 τρισ. δολάρια σε έκτακτα πακέτα — CARES Act ($2,2 τρισ.), American Rescue Plan ($1,9 τρισ.) και άλλα. Η ΕΕ ενεργοποίησε το Next Generation EU ($800 δισ.) και εθνικά σχέδια στήριξης.

    Το 2022, για πρώτη φορά από το 1982, ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 9% στις ΗΠΑ και το 10% στην Ευρωζώνη

    Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομία υπέστη ισχυρούς κλυδωνισμούς από την πλευρά της προσφοράς: διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, κλειστά λιμάνια, έλλειψη ημιαγωγών, και αργότερα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που εκτόξευσε ενέργεια και σιτηρά. Η ερώτηση που διχάζει ακόμη τους οικονομολόγους: ήταν ο πληθωρισμός αποτέλεσμα της υπερβολικής ζήτησης που δημιούργησαν οι κρατικές δαπάνες ή αποτέλεσμα της συμπίεσης της προσφοράς;

    Πίνακας 1 · Πληθωρισμός ΗΠΑ & Ευρωζώνης 2020–2024 (ετήσια μέση τιμή, %)
    Έτος ΗΠΑ (CPI) Ευρωζώνη (HICP) Ελλάδα (HICP) Κορύφωση ΗΠΑ (μηνιαία) Κύρια Αιτία
    20201,2%0,3%−1,3%Αποπληθωριστικές πιέσεις
    20214,7%2,6%0,6%7,0% (Δεκ.)Ζήτηση + αρχές Supply shock
    20228,0%8,4%9,3%9,1% (Ιούν.) — 40ετές υψηλόSupply shock + Ενέργεια + Ζήτηση
    20234,1%5,4%3,5%Αποκλιμάκωση · Ενέργεια ↓
    20242,9%2,4%2,9%Νομισματική σύσφιξη
    Πορεία Πληθωρισμού ΗΠΑ, Ευρωζώνης & Ελλάδας, 2020–2024 (%)
    Πίνακας 2 · Κρατικές Δαπάνες Covid (2020–2021) — Κύρια Πακέτα ΗΠΑ
    Νομοθέτημα / Πακέτο Ημερομηνία Ποσό (δισ. $) Κύριο Περιεχόμενο
    CARES ActΜάρτ. 20202.200Επιταγές πολιτών, ανεργία, επιχειρήσεις
    Consolidated Appropriations ActΔεκ. 2020900Επέκταση παροχών, μικρές επιχειρήσεις
    American Rescue PlanΜάρτ. 20211.900Επιταγές $1.400, εκπαίδευση, υγεία
    Infrastructure BillΝοεμ. 2021550Υποδομές · μεσοπρόθεσμο
    Σύνολο 2020–2021~5.550~25% του ΑΕΠ ΗΠΑ
    02
    Demand-Pull

    «Είπαμε ότι θα γίνει»: Summers, Furman & η Σχολή της Υπερβολικής Ζήτησης

    Ο Larry Summers προειδοποίησε δημόσια τον Φεβρουάριο 2021 — ενώ οι τιμές ήταν ακόμη ήρεμες — ότι το American Rescue Plan θα πυροδοτήσει πληθωρισμό που δεν έχουμε δει σε γενιές.

    Larry Summers
    Πρώην Υπ. Οικονομικών ΗΠΑ · Harvard
    Demand-Pull

    «Ο ARP ενεργοποιεί δυνάμεις που δεν έχουμε δει σε γενιές. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερθέρμανσης.» — Φεβρ. 2021

    Jason Furman
    Πρώην Επικεφαλής ΟΕΕ Ομπάμα · Harvard
    Demand-Pull

    «Ανησυχώ ότι ρίχνουμε στην οικονομία περισσότερα από όσα μπορεί να απορροφήσει.» — Μάρτ. 2021

    John Cochrane
    Hoover Institution · Fiscal Theory of the Price Level
    Δημοσιονομικός Πληθωρισμός

    «Ο πληθωρισμός είναι κυρίως δημοσιονομικό φαινόμενο. Όταν αυξάνεται το χρέος χωρίς αξιόπιστη εξυπηρέτηση, οι τιμές ανεβαίνουν.»

    Olivier Blanchard
    Πρώην Chief Economist ΔΝΤ · MIT
    Demand-Pull (μερικώς)

    «Το $1,9 τρισ. ήταν υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το “output gap” της εποχής.» — Φεβρ. 2021

    Η λογική της σχολής αυτής είναι κλασσική Κεϋνσιανή αντιστροφή: όταν η κυβέρνηση «ρίχνει» στην οικονομία περισσότερη αγοραστική δύναμη από ό,τι μπορεί η παραγωγή να απορροφήσει, οι τιμές ανεβαίνουν. Ο Summers υπολόγιζε ότι το «output gap» των ΗΠΑ ήταν περίπου $700 δισ. — αλλά το ARP έριχνε $1,9 τρισ., δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο της ανάγκης.

    “The macroeconomic stimulus on a scale closer to World War II levels than normal recession levels” — Larry Summers, Feb. 2021

    Ο Furman πρόσθεσε μία διάσταση: ο πληθωρισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος στις υπηρεσίες (ενοίκια, εστίαση, υγεία), όχι μόνο στα εμπορεύματα — κάτι που δύσκολα εξηγείται μόνο από τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ζήτηση που δημιουργήθηκε από τις κρατικές επιταγές ($1.400 ανά άτομο) υπήρξε, κατά τη γνώμη τους, ο πρωταρχικός κινητήριος μηχανισμός.

    Δημοσιονομική Επέκταση (% ΑΕΠ) vs. Πληθωρισμός — ΗΠΑ 2020–2024
    Πίνακας 3 · Output Gap ΗΠΑ vs Δημοσιονομική Τόνωση (εκτιμήσεις 2021)
    Μέγεθος Εκτίμηση (δισ. $) % ΑΕΠ Σχόλιο
    Output Gap (αγοραία εκτίμηση)~700~3,2%Εκτίμηση Summers / Furman
    American Rescue Plan1.9008,7%Ψηφίστηκε Μάρτ. 2021
    Υπέρβαση τόνωσης vs Gap~1.200~5,5%«Εκπυρσοκρότηση» κατά Summers
    Αποταμίευση νοικοκυριών (surplus)~2.300~10,5%Ανεξόδευτη ρευστότητα → ζήτηση
    Συνολική δημοσιονομ. επέκταση 2020–21~5.550~25%Ιστορικά αδύνατο χωρίς πόλεμο
    03
    Cost-Push / Supply

    «Φταίει η Προσφορά»: Weber, Krugman & η Θεωρία του Greedflation

    Η Isabella Weber (UMass Amherst) και άλλοι επέμεναν ότι ο πληθωρισμός ήταν κυρίως αποτέλεσμα «σοκ» στην προσφορά — ενέργεια, logistics, κέρδη εταιρειών — και όχι υπέρμετρης ζήτησης.

    Isabella Weber
    UMass Amherst · Seller’s Inflation
    Cost-Push / Seller’s Inflation

    «Οι εταιρείες με αγοραία δύναμη εκμεταλλεύτηκαν τα σοκ για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Ο πληθωρισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό “greedflation”.»

    Paul Krugman
    The New York Times · Nobel 2008
    Αρχικά Supply · Μετά Ισορροπημένος

    «Αρχικά θεωρούσα ότι ήταν παροδικός. Αναθεώρησα — αλλά ακόμη πιστεύω ότι η Fed υπερέβαλε στη σύσφιξη.» — 2023

    Janelle Jones / EPI
    Economic Policy Institute
    Εταιρικά Κέρδη

    «Τα εταιρικά κέρδη αντιπροσωπεύουν ~54% του πληθωρισμού στις ΗΠΑ — αριθμός που δεν είδαμε ποτέ σε προηγούμενο επεισόδιο.»

    ECB / Προοδευτικοί Σύμβουλοι
    Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αρχικά)
    Ενέργεια & Προσφορά

    «Ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός οδηγείται από την ενέργεια και τα τρόφιμα — η νομισματική σύσφιξη μόνο θα βλάψει.» — 2022

    Η Weber εισήγαγε την έννοια του «seller’s inflation»: σε αγορές με ολιγοπωλιακή δομή (ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές), οι εταιρείες χρησιμοποίησαν ως «κάλυψη» τα σοκ της πανδημίας και του πολέμου για να αυξήσουν τα κέρδη τους πολύ πέρα από το κόστος. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με αύξηση επιτοκίων — που πλήττει τους μισθωτούς — αλλά με ρύθμιση των αγορών.

    «Τα εταιρικά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά ενώ ο πληθωρισμός «έτρεχε» — Weber, 2023»

    Το επιχείρημα ενισχύεται από την Ευρώπη: η Ευρωζώνη δεν υλοποίησε αντίστοιχες άμεσες χρηματικές μεταβιβάσεις στους πολίτες, αλλά έφτασε σε ανάλογα επίπεδα πληθωρισμού. Αν η ζήτηση ήταν η κύρια αιτία, πώς εξηγείται ο πληθωρισμός 10,6% στην Ευρωζώνη, όπου τα «helicopter money» ήταν κατά τι πιο συγκρατημένα; Η απάντηση των supply-siders: η Ευρώπη εξαρτιόταν κατά πολύ περισσότερο από το ρωσικό αέριο.

    Πίνακας 4 · Εκτιμώμενη Συνεισφορά Παραγόντων στον Πληθωρισμό ΗΠΑ 2021–2022 (%)
    Παράγοντας Εκτιμ. Συνεισφορά Κατηγορία Βάση
    Ενέργεια (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)+2,0 – 2,5 μ.μ.Cost-PushBLS, Fed SF
    Τρόφιμα & Εμπορεύματα+1,5 – 2,0 μ.μ.Cost-Push / SupplyBLS
    Διαταραχές εφοδιαστικών αλυσίδων+1,0 – 1,5 μ.μ.Cost-PushNY Fed GScPI
    Εταιρικά κέρδη / Greedflation~1,5 μ.μ. (EPI)Market PowerEPI / Konczal
    Ζήτηση (δαπάνες / αποταμιεύσεις)+2,0 – 3,0 μ.μ.Demand-PullFed, IMF, CBO
    Αγορά εργασίας / Μισθοί+0,5 – 1,0 μ.μ.Wage-PushFed Atlanta
    Σύνολο (peak ~9%)~8,5 – 11,5 μ.μ.Μικτή Αιτιολογία
    Πληθωρισμός ΗΠΑ vs Ευρωζώνης — Μηνιαία Δεδομένα 2021–2024 (%)
    04
    Χρονολόγιο

    Ο Πόλεμος των Οικονομολόγων: Από την Πρόβλεψη ως την Αναθεώρηση

    Τέσσερα χρόνια αντιπαράθεσης, δημόσιων πολεμίων και τελικών «ήξεων αφήξεων» — ποιος είχε δίκιο και πότε.

    Μάρτιος 2021
    Summers & Furman προειδοποιούν δημόσια για υπερθέρμανση λόγω ARP. Η κυβέρνηση Biden και η Fed τους αγνοούν. Η Yellen χαρακτηρίζει τον κίνδυνο «διαχειρίσιμο».
    Ιούλιος 2021
    Η Fed επίσης «παροδικός»: Ο Powell παρουσιάζει τον πληθωρισμό ως «transitory» — αποτέλεσμα ειδικών παραγόντων που θα φύγουν μόνοι τους.
    Ιανουάριος 2022
    Πληθωρισμός 7,5%. Ο Powell αρχίζει να αλλάζει γλώσσα. Η Fed εγκαταλείπει το «transitory». Ο Summers δηλώνει «δεν χρειάζεται να πω ότι είχα δίκιο».
    Ιούνιος 2022
    Peak 9,1%. Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (Φεβρ. 2022) ανεβάζει πετρέλαιο/αέριο. Η Weber επισημαίνει ότι τα εταιρικά κέρδη είναι στο υψηλότερο ποσοστό ΑΕΠ από τη δεκαετία του ’50.
    Μάρτιος 2022 – Ιούλιος 2023
    Fed: 11 αυξήσεις επιτοκίων — από 0,25% σε 5,25–5,50%. Η πιο επιθετική νομισματική σύσφιξη από το 1980.
    2023–2024
    Αποκλιμάκωση χωρίς ύφεση. Ο πληθωρισμός πέφτει σε ~3% χωρίς επίσημη ύφεση — το «soft landing». Και οι δύο πλευρές διεκδικούν τη νίκη.
    Πίνακας 5 · Ποιος Είχε Δίκιο; Αποτίμηση Θεωριών (2024)
    Πρόβλεψη / Θέση Εκπρόσωπος Αποτέλεσμα Βαθμός Επαλήθευσης
    Ο ARP θα φέρει υπερθέρμανσηSummers (2021)Πληθωρισμός 9% — επαληθεύτηκε✓ Σε μεγάλο βαθμό
    Ο πληθωρισμός είναι «παροδικός»Powell / YellenΔιήρκεσε 2+ χρόνια✗ Λανθασμένο
    Greedflation: εταιρικά κέρδη η αιτίαWeber / EPIΚέρδη +54% του πληθ. — μερικώς επαληθεύτηκε✓ Μερικώς
    Supply shock (ενέργεια) κύρια αιτία ΕΖECB (αρχικά) / KrugmanΑεριο & ενέργεια +100% — επαληθεύτηκε✓ Για Ευρώπη
    Soft landing — χωρίς ύφεσηYellen / Fed (2023)Αποκλιμάκωση χωρίς ύφεση ΗΠΑ✓ Επαληθεύτηκε
    Η σύσφιξη της Fed θα «σπάσει» την αγοράΚριτικοί FedΉπια ύφεση κλάδων · Τράπεζες SVB/CS✓ Μερικώς
    05
    Ελλάδα & Ευρώπη

    Στην Ευρώπη: Τα Hawks της ΕΚΤ & η Ιδιαιτερότητα της Ελλάδας

    Στην Ευρωζώνη η συζήτηση είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα: ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν ενεργειακός, αλλά τα γερμανικά «hawks» επέμειναν στη νομισματική σύσφιξη.

    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ χωρίστηκαν με σαφή γεωγραφική λογική. Ο Γερμανός Jens Weidmann (πρώην Bundesbank) και ο Αυστριακός Robert Holzmann ζητούσαν επιθετική σύσφιξη από το 2021. Οι νότιες χώρες — συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας — ανησυχούσαν περισσότερο για τα spreads ομολόγων.

    Η Ελλάδα παρουσίασε ιδιόμορφη εικόνα: ο πληθωρισμός της 9,3% το 2022 ήταν σχεδόν ο μέσος της Ευρωζώνης, παρότι η ελληνική οικονομία είχε πολύ μικρότερες δημοσιονομικές δαπάνες σε σχέση με ΗΠΑ ή Γερμανία. Αυτό το εύρημα ενισχύει την ερμηνεία της «εισαγόμενης» — cost-push — πληθωριστικής πίεσης.

    Πίνακας 6 · Πληθωρισμός & Δημοσιονομικά Ελλάδας 2020–2024
    Έτος ΔΤΚ (εθν. %) Εναρμ. ΔΤΚ % Δαπάνες Γεν. Κυβ. (% ΑΕΠ) Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
    2020−1,2%−1,3%59,3%−9,6%
    20210,6%0,6%56,7%−7,2%
    20229,1%9,3%53,1%−2,6%
    20233,6%3,5%49,6%−1,4%
    20242,9%2,9%48,2%+1,2%

    Παράδοξο: το 2022, οι ελληνικές κρατικές δαπάνες μειώνονταν (από 56,7% σε 53,1% του ΑΕΠ), ενώ ο πληθωρισμός εκτοξευόταν στο 9,1%. Εάν οι δαπάνες ήταν η κύρια αιτία, θα αναμέναμε το αντίθετο. Αυτό ενισχύει σαφώς την ερμηνεία ότι για την Ελλάδα — και γενικότερα την Ευρώπη — ο πληθωρισμός ήταν κατεξοχήν εισαγόμενος μέσω ενέργειας και τροφίμων.

    Ελλάδα: Πληθωρισμός vs Κρατικές Δαπάνες (% ΑΕΠ) — 2020–2024
    06
    Αποτίμηση

    Η Ετυμηγορία: Και τα Δύο — αλλά όχι εξίσου

    Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει συγκλίνει σε μια σύνθετη απάντηση: ο πληθωρισμός 2021–2023 ήταν πολυπαραγοντικός, με διαφορετικές αναλογίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

    «Ο Summers είχε δίκιο για τις ΗΠΑ — αλλά η Weber είχε δίκιο για την Ευρώπη. Και οι δύο παρέβλεψαν ότι οι δύο ηπείρους έζησαν διαφορετικούς πληθωρισμούς.»

    Σύνθεση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας 2023–2024
    Πίνακας 7 · ΗΠΑ vs Ευρωζώνη: Διαφορετικές Αιτίες, Ίδιο Αποτέλεσμα
    Κριτήριο ΗΠΑ Ευρωζώνη
    Άμεσες χρηματικές μεταβιβάσειςΤεράστιες ($1.400/ά.)Περιορισμένες
    Εξάρτηση από ρωσικό αέριοΕλάχιστηΥψηλή (40%+)
    Peak πληθωρισμός9,1% (Ιούν. 2022)10,6% (Οκτ. 2022)
    Κυρίαρχος παράγονταςDemand-Pull + SupplySupply (Ενέργεια) + Demand
    Πληθωρισμός υπηρεσιώνΥψηλός (ζήτηση)Μέτριος
    ΑποκλιμάκωσηΤαχύτερη (2023)Πιο αργή (2023–24)
    Κόστος νομισματικής σύσφιξηςΜέτριο (soft landing)Υψηλότερο (ύφεση Γερμανίας)
    Εκτιμώμενη Συνεισφορά Παραγόντων στον Peak Πληθωρισμό (ΗΠΑ vs ΕΖ)

    Το τελικό συμπέρασμα της ακαδημαϊκής κοινότητας (IMF WEO 2023, Fed Brookings 2024) είναι πολυπαραγοντικό: ~30–40% demand-pull (κυρίως ΗΠΑ), ~35–45% cost-push/supply (ενέργεια, αλυσίδες), και ~15–20% εταιρικά κέρδη. Για την Ευρώπη, τα ποσοστά μετακινούνται ακόμη περισσότερο προς supply side.

    Το μάθημα πολιτικής είναι σαφές: ένα ενιαίο εργαλείο — αύξηση επιτοκίων — δεν αντιμετωπίζει εξίσου αποτελεσματικά και τους δύο τύπους πληθωρισμού. Όταν το πρόβλημα είναι supply, η νομισματική σύσφιξη μεταφέρει το βάρος στους εργαζόμενους χωρίς να λύσει την αιτία. Όταν είναι demand, είναι το σωστό φάρμακο — αλλά η δόση έχει σημασία.

    Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι σαφής: ο πληθωρισμός του 2022 ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό εισαγόμενος — ενεργειακός και εμπορευματικός — και δεν συνδεόταν με υπερβολικές εγχώριες δαπάνες. Οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης μάλιστα μειώνονταν συστηματικά αυτή την περίοδο.

    ΕΛΣΤΑΤ · Δεδομένα Εθνικών Λογαριασμών 2020–2024
