Πτωτικές τάσεις στη Wall Street – Ρυθμιστικός παράγοντας οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Υποχωρούν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη (26/3), επηρεασμένοι από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,13% στις 46.491,37 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,33% στις 6.570,16 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,58% στις 21.803,56 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Τα συμβόλαια Brent καταγράφουν άνοδο άνω του 4%, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια West Texas Intermediate ενισχύονται άνω του 3%, φτάνοντας πάνω από τα 93 δολάρια.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πρόεδρος Ντόναλντ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και δεν θα είναι όμορφο». Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «πολύ διαφορετικούς» και «παράξενους», υποστηρίζοντας ότι «ικέτευαν» τις ΗΠΑ να συνάψουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό έρχεται μετά από δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν την Τετάρτη (25/3) σε κρατικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η ηγεσία της χώρας εξετάζει αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, χώρες του Κόλπου εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη, καταδικάζοντας τα «εγκληματικά» πλήγματα του Ιράν στις ενεργειακές τους υποδομές, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στο μέλλον.

«Ενώ εκτιμούμε τις αδελφικές μας σχέσεις με τη Δημοκρατία του Ιράκ, καλούμε την ιρακινή κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις … προς γειτονικές χώρες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια θετική συνεδρίαση, με τους βασικούς δείκτες να βρίσκονται σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών, παρά τις αντικρουόμενες δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Tobin Marcus, επικεφαλής πολιτικής στρατηγικής στις ΗΠΑ στη Wolfe Research, εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς δείχνουν πως οι επενδυτές ποντάρουν στο ότι το Ιράν ίσως «μην λέει την αλήθεια».

«Οι αγορές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το αρνητικό δημόσιο μήνυμα του Ιράν μπορεί να αποτελεί προπέτασμα καπνού για μια πιο διαλλακτική στάση στο παρασκήνιο», έγραψε σε σημείωμά του. «Δεν είμαστε τόσο σίγουροι, και αυτή η ασάφεια δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ, δεδομένου του τελεσιγράφου πέντε ημερών του Τραμπ για συνομιλίες».