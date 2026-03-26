Πτώση-στις-αγορές-Ασίας-Ειρηνικού-καθώς-το-Ιράν-απορρίπτει-άμεσες-συνομιλίες-με-τις-ΗΠΑ

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Πέμπτη (26/3), αφού το Ιράν έστειλε μήνυμα ότι δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που η Τεχεράνη εξετάζει μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», όπως μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα, την Τετάρτη (25/3), ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η χώρα θα απορρίψει μια αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ότι έχει διατυπώσει τους δικούς της όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group, δήλωσε ότι δεν επίκειται άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Αντιθέτως, είναι πιθανή μια εντατικοποίηση της στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ, καθώς προσπαθούν να ωθήσουν το Ιράν να προχωρήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, πριν οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις αποδώσουν, ενδεχομένως στα μέσα Απριλίου», ανέφερε ο Wizman.

«Ο πόλεμος ενδέχεται πλέον να εισέλθει στην τρίτη φάση του, του “μιλάμε και πολεμάμε”, αντί για διεξαγωγή μόνο διαπραγματεύσεων ή μόνο συγκρούσεων», έγραψε σε σημείωμά του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,1% στις 8.525,7 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,48% στις 53.489.00 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,22% στις 3.642,8 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε πτώση άνω του 3% στις 5.460,46 μονάδες και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 1,98% στις 1.136,64 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 2,07% στις 24,811.50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 υποχώρησε πάνω από 1% στις 4.477,53 μονάδες.

Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκε ο Nifty της Ινδίας σημείωνοντας κέρδη 1,73% στις 23,309.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 0,72% στα 91 δολάρια το βαρέλι.