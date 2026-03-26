Πόσο-επηρεάζει-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-το-τουριστικό-ενδιαφέρον-ενόψει-καλοκαιριού-σε-Κύπρο-και-Ελλάδα;

Η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί αύξηση στις ακυρώσεις τουριστικών πτήσεων και μείωση στις νέες κρατήσεις στην Κύπρο και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους καλοκαιρινούς επισκέπτες.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου άνοιγε ξανά μετά τον χειμώνα. Στη συνέχεια, στις 2 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά από αντεπιθέσεις, ένα drone χτύπησε μια βρετανική ναυτική βάση στο νησί, πυροδοτώντας ένα κύμα ακυρώσεων τουριστών.

Η πτώση των κρατήσεων είναι το τελευταίο σημάδι των ευρέων επιπτώσεων του πολέμου, από τις διαταραγμένες ροές πετρελαίου έως τις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών παγκοσμίως.

Τα ημερήσια ποσοστά ακυρώσεων για βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση σε ακόμη και 100% τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας AirDNA, η οποία παρακολουθεί τέτοιες κρατήσεις. Το ποσοστό αυτό έχει έκτοτε μειωθεί, αλλά παρέμεινε περίπου στο 45% μέχρι τις 21 Μαρτίου. Η Ελλάδα και η Τουρκία κατέγραψαν επίσης μικρές αυξήσεις στα ποσοστά ακυρώσεων.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κύπρου κατέγραψε πτώση σχεδόν 40% στις κρατήσεις του Μαρτίου και παρόμοια μείωση τον Απρίλιο, δήλωσε στο Reuters ο γενικός διευθυντής του συνδέσμου, Χρήστος Αγγελίδης.

«Από την 1η Μαρτίου… έχουμε πολλές ακυρώσεις», δήλωσε ο Νικόλας Αριστού, εμπορικός διευθυντής της Muskita Hotels στη Λεμεσό, η οποία διαχειρίζεται δύο πολυτελή ξενοδοχεία.

Ελπίζει ότι η επιβράδυνση δεν θα συνεχιστεί και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι τουριστικές επισκέψεις συνήθως αυξάνονται.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους μήνες υψηλής περιόδου για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα μέχρι να έρθει ο Μάιος, διαφορετικά ο προορισμός θα αντιμετωπίσει προβλήματα».

Πιθανές επιπτώσεις και στην Ελλάδα, μείωση στις προκρατήσεις

Ο πόλεμος πλήττει τις προσδοκίες ανάπτυξης της Κύπρου. Αυτή την εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μείωσε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη του 2026 στο 2,7% από 3,0%, βασιζόμενη στην υπόθεση ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η EasyJet και η Jet2 αναφέρουν ότι η ζήτηση για Κύπρο και Τουρκία έχει μειωθεί και ότι η ζήτηση έχει μετατοπιστεί σε προορισμούς της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ισπανία.

Ο Σάββας Ορφανός, ιδιοκτήτης καταστήματος με σουβενίρ στην κεντρική συνοικία του Αγίου Ανδρέα στη Λεμεσό, καθόταν μόνος του ανάμεσα σε μια σειρά από κεραμικά και μαγνητάκια ψυγείου. Όταν το Reuters επισκέφθηκε, μια νεροποντή επιδείνωσε μια ήδη αργή περίοδο. «Δυστυχώς, όπως μπορείτε να δείτε, η περιοχή μας είναι άδεια από τουρίστες», είπε.

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομία βασίζεται στους καλοκαιρινούς επισκέπτες, ο αντίκτυπος γίνεται επίσης αισθητός.

Η Aegean Airlines, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας, έχει δει διψήφια πτώση στις καλοκαιρινές κρατήσεις από το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου προς την Ελλάδα από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος την Πέμπτη.

Ο Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμματέας του ελληνικού τουριστικού συνομοσπονδίας ΣΕΤΕ, δήλωσε ότι υπήρξε επιβράδυνση στις προκρατήσεις, αν και αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βιασύνη για κρατήσεις πτήσεων πριν οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου επηρεάσουν το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Είπε ότι υπήρξε μείωση της ζήτησης από τις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας στη βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής», δήλωσε στο Reuters. «Υπάρχει μια συγκράτηση, αλλά η χρονιά εξακολουθεί να κυλάει θετικά, επίσης επειδή η δυναμική ήταν αρκετά υψηλή πριν από την έναρξη του πολέμου».

- Reuters