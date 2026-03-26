Ρωσία:-«Ουρά»-Ασιατικών-χωρών-για-το-ρωσικό-πετρέλαιο

Ουρά για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, σχηματίζουν ασιατικές χώρες μεταξύ των οποίων το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία και η Σρι Λάνκα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εμποδίζει τις προμήθειες, αυξάνοντας την πιθανότητα η ζήτηση να υπερβεί την προσφορά, δήλωσαν διάφορες πηγές περιλαμβανομένων ρωσικών.

Αφότου ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε Ευρωπαίους καταναλωτές –που ήταν κάποτε οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και αερίου– να εγκαταλείψουν τη Μόσχα, η Ινδία και η Κίνα αποτελούν περίπου το 80% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου. Η Τουρκία είναι επίσης σημαντικός αγοραστής.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες, πληθώρα χωρών σχηματίζουν ουρά, σύμφωνα με διάφορες πηγές μεταξύ των οποίων ΜΜΕ και η Ρωσία.

«Η ζήτηση είναι υψηλή, ιδιαίτερα για εναλλακτικούς προορισμούς. Ως αποτέλεσμα, ένα σημείο μπορεί να έρθει όταν γίνεται δύσκολη η ανταπόκριση σε επιπρόσθετη ζήτηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση για τη ζήτηση ρωσικού πετρελαίου.

Το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου εμποδίζεται ουσιαστικά από το να φθάσει στην αγορά λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το οποίο ΄χει σταματήσει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και την 30ήμερη εξαίρεση από κυρώσεις από τις ΗΠΑ για αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρονται διά θαλάσσης.

Τα πετρελαϊκά έσοδα και οι πωλήσεις φυσικού αερίου παράγουν περίπου το ένα τέταρτο των κρατικών εσόδων της χώρας.

Η ικανότητα της Ρωσίας να αυξάνει τις πετρελαϊκές εξαγωγές είναι, ωστόσο, περιορισμένη, εν μέρει λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones που έχουν ουσιαστικά οδηγήσει στο κλείσιμο τουλάχιστον του 40% της ικανότητας εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Οι Φιλιππίνες αγόρασαν δύο φορτία ρωσικού αργού ESPO-blend (πετρελαίου που εξάγεται μέσω του αγωγού Ανατολικής Σιβηρίας-Ειρηνικού Ωκεανού) περίπου 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών, επαναλαμβάνοντας τις αγορές ρωσικού πετρελαίου για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια, σύμφωνα με δεδομένα του LSEG (London Stock Exchange Group).

Τα δεξαμενόπλοια Sara Sky και Tiger Wings μετέφεραν πετρέλαιο στο λιμάνο Λιμάι της χώρας, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός για το διυλιστήριο Μπατάαν.

Η Ταϊλάνδη είχε επίσης συζητήσεις με τη Ρωσία για ενδεχόμενες αγορές αργού, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Πιπάτ Ρατσακιτπρακάρν.

Μέσα ενημέρωσης της Σρι Λάνκα ανέφεραν πως διεξάγονται συζητήσεις για προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και στη Σρι Λάνκα.

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μιν Τσιν επισκέφθηκε τη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα, ζητώντας από τη ρωσική εταιρία πετρελαίου και αερίου Zarubezhneft να αυξήσει τις επενδύσεις της στο Βιετνάμ και να προμηθεύσει αργό τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας σε μακροπρόθεσμη βάση.

