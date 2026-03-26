Σε-αρνητικό-έδαφος-οι-Ευρωαγορές-με-το-βλέμμα-στα-αντικρουόμενα-μηνύματα-ΗΠΑ-Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη (26/3), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,8% κινούμενος στις 582,86 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται πτωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει πτώση 0,87% στις 10,018.50 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,13% στις 22,681.00 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει επίσης απώλειες 0,71% στις 7,790.84 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,52% στις 17,080.95 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB σημειώνει απώλειες 0,74% στις 43,685.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών και της τεχνολογίας ηγούνται των απωλειών, με τους συγκεκριμένους κλάδους να καταγράφουν πτώση 3% και 1,2% αντίστοιχα, ανατρέποντας τα κέρδη της Τετάρτης, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα ασταθές.

Οι παγκόσμιες αγορές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τις αντιφατικές δηλώσεις από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη τις τελευταίες 48 ώρες σχετικά με την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για ένα προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε άμεση επαφή με την Ουάσινγκτον για το ζήτημα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι αξιωματούχοι εξετάζουν μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με το Reuters.

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν την Τετάρτη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα απορρίψει μια αμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός και αντ’ αυτού θα προτείνει το δικό της πεντασέλιδο σχέδιο, το οποίο θα δίνει στην Τεχεράνη τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι ευρωπαϊκές αγορές θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 που πραγματοποιείται στη Γαλλία την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας, ενώ αντιπροσωπείες από τη Σαουδική Αραβία, τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ουκρανία θα συμμετάσχουν επίσης.

Κλείνοντας, στην Ευρώπη αναμένονται σήμερα εταιρικά αποτελέσματα από τις Hennes & Mauritz, Hapag-Lloyd και Next, ενώ θα ανακοινωθούν επίσης στοιχεία για την επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.