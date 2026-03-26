Σε ΦΕΚ η ΠΝΠ για την ακρίβεια – Τα ψιλά γράμματα των μέτρων στήριξης

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ και παίρνει τον δρόμο προς τη Βουλή για κύρωση η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια πώς θα εφαρμοστούν τα 4 νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε εχθές ο πρωθυπουργός, για την αναχαίτηση της ακρίβειας σε καύσιμα, κόστος παραγωγής και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η ΠΝΠ ξεκαθαρίζει πολλά πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν όπως, μεταξύ άλλων:

πότε και πώς δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση οι ιδιοκτήτες ΙΧ αλλά και οι αγρότες για τις αγορές λιπασμάτων, προκειμένου να επιδοτηθούν.

ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα δουν μεγαλύτερη επιδότηση και ποιοι μικρότερη

πού θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης οι δικαιούχοι και πώς θα ελέγχεται η χρήση

πότε και πώς θα διαγράφεται το ποσό της επιδότησης αν δε καταναλωθεί άμεσα.

Αναλυτικά:

Επιδότηση Καυσίμων (Fuel Pass)

Eνίσχυση με τη μορφή ψηφιακής κάρτας (fuel pass) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 130 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Στόχος είναι να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός, είπε ο κ. Πετραλιάς.

Επιδότηση diesel κίνησης στην αντλία

Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Κόστος: 51 – 106 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση αγοράς λιπασμάτων σε αγρότες

Επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων των επόμενων δύο μηνών. Κόστος: 15 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Θεσπίζεται αποζημίωση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν. Κόστος: 56 εκατ. ευρώ

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.