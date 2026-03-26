Σκάνδαλο-με-deepfake-πορνό-συγκλονίζει-τη-Γερμανία:-Διάσημη-ηθοποιός-καταγγέλλει-τον-πρώην-της-ως-διακινητή-του-υλικού

Ένα σκάνδαλο με deepfake πορνό και σεξουαλική βία συγκλονίζει τη Γερμανία, ενώ λαμβάνει διαστάσεις κινήματος. Η υπόθεση δεν είναι απλώς ένα ακόμη σκάνδαλο από τον λαμπερό, κατά τ’ άλλα, κόσμο των διασήμων. Είναι και ένα τεστ για τα όρια και τις προτεραιότητες του γερμανικού ποινικού δικαίου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Κολίν Φερνάντες (Jerks, Traumschiff), κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της, Κρίστιαν Ούλμεν, επίσης γνωστό Γερμανό ηθοποιό (Jerks, Berlin Blues, Herr Lehmann), ότι δημιούργησε και διέδωσε στο διαδίκτυο deepfake πορνό με την ίδια. Επίσης, φέρεται να συνομιλούσε με άλλους άνδρες, προσποιούμενος την ίδια, μεταξύ αυτών και με συναδέλφους της. Στις κατηγορίες συμπεριλαμβάνεται και εκείνη της άσκησης σωματικής βίας εναντίον της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel και προκάλεσε αμέσως πολιτική κινητοποίηση στο Βερολίνο, με την υπουργό Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ να ανακοινώνει πρόθεση αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα deepfakes.

Ενδιαφέρον προκαλεί ότι η ηθοποιός, όπως ανέφερε στο Spiegel, γνώριζε εδώ και καιρό ότι στο ίντερνετ κυκλοφορούσαν deepfakes με την ίδια. Ωστόσο, το ότι ο πρώην σύζυγός της είναι ο φερόμενος εμπνευστής και δημιουργός τους, είναι κάτι που της έγινε σαφές πρόσφατα.

The allegations of German actress Collien Fernandes of digital sexualized abuse against her ex‑husband have ignited a nationwide political debate — pushing lawmakers to fast‑track a new law criminalizing digital violence, such as sexualized AI deepfakes. pic.twitter.com/v92NK3a9lD — DW Politics (@dw_politics) March 23, 2026

Η Φερνάντες απευθύνθηκε στις ισπανικές και όχι στις γερμανικές αρχές

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Φερνάντες δεν απευθύνθηκε στις γερμανικές αρχές, αλλά στις ισπανικές, όπου διατηρεί τη δεύτερη κατοικία της. Γιατί; Η απάντηση είναι αποκαλυπτική: στην Ισπανία, πράξεις που στη Γερμανία παραμένουν εν μέρει ατιμώρητες διώκονται ποινικά. Η επιλογή της δεν έχει μόνο νομικούς λόγους, όμως είναι και πολιτική: δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στο γερμανικό σύστημα.

Στη Γερμανία, η δημιουργία και διανομή ψεύτικου πορνογραφικού υλικού μέσω ΑΙ δεν καλύπτεται επαρκώς από το ποινικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για την ψηφιακή κλοπή ταυτότητας, όταν εκείνη δεν συνδέεται με οικονομική απάτη. Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχει οικονομική ζημία, η κρατική μηχανή παραμένει συχνά αδρανής. Αυτή κινητοποιείται άμεσα όταν απειλείται το χρήμα, διστάζει, ωστόσο, όταν η υπόθεση αφορά «απλώς» την αξιοπρέπεια, ιδίως των γυναικών.

Η υπόθεση Φερνάντες ήταν η αφορμή για να «ανάψει» η πολιτική συζήτηση για ένα πρόβλημα που ήταν γνωστό εδώ και χρόνια: τα deepfakes. Ήδη, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Spiegel, τα κοινωνικά δίκτυα κατακλύζονται από σχόλια, τοποθετήσεις και ανάλογες εμπειρίες γυναικών – στο επίκεντρο πάντα και η αδυναμία (και η αδιαφορία) των γερμανικών αρχών στο ζήτημα. Στο Βερολίνο μάλιστα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση την Κυριακή, κατά της σεξουαλικής βίας στο διαδίκτυο, με τους διοργανωτές της κινητοποίησης να κάνουν λόγο για συμμετοχή 13.000 διαδηλωτών.

Ο Ούλμεν αρνείται τις κατηγορίες

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τον Κρίστιαν Ούλμεν. Η Κολίν Φερνάντες έχει καταθέσει μήνυση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε απευθυνθεί ήδη εδώ και μήνες στις αρχές στη Μαγιόρκα, όπου ζούσε με τον πρώην σύζυγό της. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ έχει προαναγγείλει ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του περιοδικού Der Spiegel, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «μονόπλευρη» και «απαράδεκτη δημοσιογραφία».