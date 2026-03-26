Σκλαβενίτης:-Η-«πρεμιέρα»-στα-έτοιμα-γεύματα-και-οι-big-business-που-έπονται

Πώς προχωρούν τα μεγάλα project του ομίλου Σκλαβενίτης.

Ανοίγει σήμερα 26 Μαρτίου τις πύλες του το πρώτο κατάστημα «Σκλαβενίτης Food to Go» στο Σύνταγμα, σε μια κίνηση – ματ που αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμα του μεγαλύτερου λιανεμπορικού ομίλου της χώρας στον κλάδο του έτοιμου φαγητού. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, σχεδιασμένο, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, να εξυπηρετεί τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 21.00 και το Σάββατο 08:00 – 20:00.

Στα «Σκλαβενίτης Food to Go» οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν ποικιλία έτοιμων γευμάτων καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά, επιδόρπια, όλα σε ατομικές συσκευασίες και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Τα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το περασμένο καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του. Το νέο concept βρέθηκε και είναι έτοιμο, σήμερα, να συστηθεί εκ νέου στο καταναλωτικό κοινό.

Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project. Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Το επενδυτικό μπαράζ σε έργα και υποδομές

Πέραν της ενίσχυσης της θέσης του στον κλάδο του έτοιμου φαγητού, ο όμιλος Σκλαβενίτης δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις σε έργα και υποδομές, εστιάζοντας στην ίδρυση 15 νέων καταστημάτων, τις ανακαινίσεις 60 υφιστάμενων καταστημάτων, καθώς και στην τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα. Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.

Ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, δρομολογεί επίσης την ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα, παραπλεύρως του Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το νέο Κέντρο Διανομής αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2027.

Την ίδια στιγμή, σε φάση κατασκευής βρίσκεται το Food Hall στον Ρέντη, το φιλόδοξο project του ομίλου Σκλαβενίτης που αφορά σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027. Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών. «Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», σχολίαζαν πρόσφατα πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Παράλληλα, σχεδιάζει την ανάπτυξη μιας μεγάλης υπεραγοράς τροφίμων και στη Θεσσαλονίκη και δη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Για την κατασκευή του εν λόγω φιλόδοξου project η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Τα νέα καταστήματα

Ταυτόχρονα, ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για επέκταση του δικτύου καταστημάτων του.

Τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο κατάστημα στη Γλυφάδα, σε μια απόπειρα ισχυροποίησης του δικτύου στα νότια προάστια της Αθήνας. Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί των οδών Γρ. Λαμπράκη 46 και Αγ. Νικολάου 49, διαθέτει εκθεσιακούς χώρους περίπου 500 τ.μ. και απασχολεί 35 εργαζομένους.

Νωρίτερα, ο όμιλος άνοιξε ένα νέο κατάστημα στην Ήπειρο. Ο λόγος για την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων και δη επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά 51, εντός του εμπορικού κέντρου «The Lake Center». Το νέο κατάστημα του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων έχει εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, ενώ πρόκειται για το 12ο κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα.