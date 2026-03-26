Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Δεν βοηθούν οι αινιγματικές δηλώσεις των ΗΠΑ για το μέλλον του Ιράν

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη (26/3), χάνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,2%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται αρνητικά.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX αποδυναμώθηκε κατά 1,49% στις 22.598,49 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,31% στις 9.974,27 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,98% στις 7.769,31.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με ζημιές 1,21% στις 16.962,90 μονάδες, ο ιταλικός MIB αποδυναμώθηκε κατά 0,72% στις 43.694,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές του στο -19% με 8.997,09 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές του εξορυκτικού και του τεχνολογικού κλάδου, οι οποίες σημείωσαν πτώση 3,4% και 2,3% αντίστοιχα, καθώς επανήλθε το κλίμα αποφυγής ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασε αρνητικά την επενδυτική ψυχολογία, οδηγώντας σε ευρύτερες πιέσεις.

Σε εταιρικό επίπεδο, η βρετανική εταιρεία λιανικής Next plc ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το σύνολο του έτους και αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να περιορίσει την ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές της, εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η μετοχή της σημείωσε άνοδο 4,2%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον δείκτη FTSE 100. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επεσήμανε ότι η κρίση πιθανότατα θα επηρεάσει το κόστος, τις τιμές πώλησης και τη ζήτηση των καταναλωτών.

Αντίθετα, η σουηδική εταιρεία ένδυσης Hennes & Mauritz ανακοίνωσε υποτονικές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αναλυτές της Citi χαρακτήρισαν την εμπορική της επίδοση «ελαφρώς ασθενέστερη των προσδοκιών», γεγονός που οδήγησε τη μετοχή της σε πτώση άνω του 2%.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές επηρεάζονται έντονα από τις αντιφατικές δηλώσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι υπάρχουν επαφές για μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται άμεσες διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι εξετάζεται αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά τόνισε πως η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών δεν συνιστά επίσημες συνομιλίες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η χώρα σκοπεύει να απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός των ΗΠΑ, προτείνοντας αντ’ αυτού ένα δικό της σχέδιο πέντε σημείων, το οποίο περιλαμβάνει έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα εντείνει τη μεταβλητότητα στις αγορές και διατηρεί επιφυλακτικούς τους επενδυτές, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.