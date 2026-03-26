Ταμείο-Ανάκαμψης:-«Πράσινο-φως»-για-την-εκταμίευση-της-7ης-δόσης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκταμίευση 1,17 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά και από την έγκριση από την Κομισιόν του 7ου αιτήματος που είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2025. Από το ποσό αυτό, 883,9 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 293,8 εκατ. ευρώ δάνεια.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποστήριξη του αιτήματός της, η Ελλάδα παρείχε επαρκή αιτιολόγηση για την ικανοποιητική εκπλήρωση των 22 οροσήμων και στόχων που αντιστοιχούν στην 7η δόση από το σκέλος των επιδοτήσεων και των 4 οροσήμων και στόχων της 6ης δόσης των δανείων. Για τρία ορόσημα και στόχους που καλύπτουν μεγάλο αριθμό δικαιούχων, πέρα από τα συνοπτικά έγγραφα και τους επίσημους καταλόγους που παρείχε η Ελλάδα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολόγησαν ένα σημαντικό στατιστικό δείγμα επιμέρους φακέλων. Όπως τονίζεται, η Ελλάδα επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα που σχετίζονται με προηγουμένως ικανοποιητικά εκπληρωμένα ορόσημα και στόχους δεν έχουν ανατραπεί.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που αξιολογήθηκαν θετικά στο πλαίσιο αυτού του αιτήματος πληρωμής καταδεικνύουν σημαντικά βήματα στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αναδεικνύουν τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής δυναμικής σε βασικούς τομείς πολιτικής.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μητρώων, συστημάτων και υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εθνικών δημόσιων οργανισμών,

την ενίσχυση του συστήματος μαθητείας,

τη θεσμική μεταρρύθμιση στον τομέα των σιδηροδρόμων,

τη μεταρρύθμιση των παθητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας που υποστηρίζουν τη μετάβαση στην απασχόληση,

τη θέσπιση του νομικού πλαισίου για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση άνθρακα, καθώς και

την απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα ορόσημα και οι στόχοι επιβεβαιώνουν επίσης «την πρόοδο προς την ολοκλήρωση επενδυτικών έργων που σχετίζονται με την ανακαίνιση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομείων, τον εκσυγχρονισμό των κέντρων εξυπηρέτησης μιας στάσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στον στεγαστικό τομέα της Ελλάδας και τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ με την εκταμίευση του πρόσφατου αιτήματος το ποσό θα ανέλθει σε 24,62 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 68% του συνολικού ποσού που μπορεί να λάβει η Ελλάδα. Ταυτόχρονα η χώρα μας ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις για την υποβολή του 8ου αιτήματος και 9ου αιτήματος έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα, προβλέπει ότι το 8ο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 1,7 δισ. ευρώ θα συνοδεύεται από το 7ο αίτημα από το σκέλος των δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ και αναμένεται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου. Το 9ο και τελευταίο αίτημα επιχορηγήσεων ύψους 4,4 δισ. ευρώ θα συνοδεύεται κι από το 8ο αίτημα δανείων 5,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή συνολικό ποσό ύψους 9,6 δισ. ευρώ και θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο.