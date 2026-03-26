Το-Ευρωκοινοβούλιο-λέει-«ναι»-στην-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ,-αλλά-υπό-όρους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει με ευρεία πλειοψηφία δύο ξεχωριστά κείμενα για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, με τροπολογίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης της συμφωνίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, οι νομοθέτες υποστήριξαν τα μέτρα — για την κατάργηση των δασμών της ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ — με ευρεία πλειοψηφία.

Οι διαπραγματευτές του κοινοβουλίου πιθανότατα θα συναντηθούν ήδη στις 13 Απριλίου με εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία που θα μπορούσε στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ.

Τα μέτρα χωρίζονται επίσημα σε δύο διαφορετικά κείμενα. Το ένα μειώνει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ενώ το άλλο αναστέλλει την εφαρμογή αυτών. Το πρώτο υποστηρίχθηκε με 417 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 71 αποχές. Το δεύτερο είχε 437 ψήφους υπέρ, 144 κατά και 60 αποχές.

Οι νομοθέτες εισήγαγαν μια ρήτρα για την αναστολή της συμφωνίας εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλήσει την εδαφική κυριαρχία της ΕΕ, όπως έκανε νωρίτερα φέτος όταν πίεσε για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Τα κείμενα που υποστηρίζονται από τους ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν επίσης τροπολογίες που επιδιώκουν να συνδέσουν την εφαρμογή της συμφωνίας με την άρση των δασμών στα παράγωγα χάλυβα, σε μια λεγόμενη ρήτρα sunrise. Υπάρχει επίσης μια «ρήτρα sunset» που προβλέπει ότι η συμφωνία θα λήξει τον Μάρτιο του 2028.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, κάλεσε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει επιτέλους την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο θέρετρο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι ευρωβουλευτές είχαν επιβραδύνει τη διαδικασία αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα απέρριψε την αρχική ατζέντα δασμών του Τραμπ. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Turnberry αρχικά όριζε δασμολογικό ανώτατο όριο 15% για τις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ. Πλέον ισχύει ένας προσωρινός δασμός 10% των ΗΠΑ .

Μέτσολα: Παροχή σταθερότητας στη διατλαντική μας εταιρική σχέση

Απαντώντας σε ερώτηση του EurActiv σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με την οδηγία κατά της διαφθοράς, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μεστόλα δήλωσε τα εξής σχετικά με την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ:

«Νομίζω ότι το μήνυμα σήμερα είναι ότι το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στην ευθύνη του για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Η θέση του Κοινοβουλίου στην ολομέλεια σχετικά με τη συμφωνία έλαβε πολύ ευρεία υποστήριξη για την προσθήκη ισχυρών διασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας λήξης. Ενεργούμε με βάση την κατανόηση ότι οι δασμοί 15% στα περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα είναι το ανώτατο όριο και δεν θα ισχύουν πρόσθετοι δασμοί πάνω από αυτό το επίπεδο.

Θα προχωρήσουμε τώρα απευθείας σε τριμερείς διαλόγους και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό, τις επόμενες εβδομάδες.

Βλέπουμε αυτή τη συμφωνία ως παροχή σταθερότητας στη διατλαντική μας εταιρική σχέση και την πολύ αναγκαία, θα έλεγα, προβλεψιμότητα και νομίζω ότι έτσι αντικατοπτρίστηκε στο αποτέλεσμα, στην ψηφοφορία, στις επιχειρήσεις μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να ευχαριστήσω πραγματικά την ομάδα διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου που συγκέντρωσε όλες αυτές τις ανησυχίες των πολιτών μας στη θέση του Κοινοβουλίου.

Δεν θα σχολιάσω σχετικά με το ποιος ψήφισε υπέρ ή ποιος ψήφισε κατά, αλλά αυτό που μπορείτε να δείτε είναι ισχυρή δουλειά στο κέντρο αυτού του Σώματος που θα ωθήσει το θεσμικό όργανο να προχωρήσει σε κάτι τόσο σημαντικό και στο οποίο το Κοινοβούλιο πραγματικά χρειαζόταν να υλοποιήσει.