Το-Ιράν-απειλεί-με-νέο-μέτωπο-στο-στρατηγικό-στενό-Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ-σε-περίπτωση-χερσαίας-εισβολής-των-ΗΠΑ

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέο μέτωπο» στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής ή περαιτέρω στρατιωτικής πίεσης. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη θεωρεί ότι διαθέτει τη δυνατότητα να απειλήσει σοβαρά μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Η στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί «ένα από τα πιο στρατηγικά στενά στον κόσμο» και υποχρεωτικό πέρασμα προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Όπως υποστήριξε, το Ιράν «έχει τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσει μια απόλυτα αξιόπιστη απειλή εναντίον του».

Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι εάν υπάρξει χερσαία επίθεση κατά ιρανικών νησιών ή άλλων περιοχών της χώρας, ή εάν ασκηθεί στρατιωτική πίεση μέσω ναυτικών κινήσεων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, η Τεχεράνη θα ανοίξει επιπλέον μέτωπα «ως έκπληξη».

Ανησυχία για πιθανή επίθεση σε νησί του Ιράν

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι «εχθροί» της Ισλαμικής Δημοκρατίας προετοιμάζονται για επιχείρηση κατάληψης ιρανικού νησιού στον Κόλπο.

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι εχθροί του Ιράν προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα από τα νησιά του με την υποστήριξη ενός περιφερειακού κράτους», έγραψε στην πλατφόρμα X, χωρίς να κατονομάσει τη χώρα.

Όπως προειδοποίησε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «το σύνολο των ζωτικής σημασίας υποδομών αυτού του περιφερειακού κράτους θα γίνει στόχος συνεχών επιθέσεων».

براساس برخی داده‌ها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.

تمام تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای مسلح ماست. اگر قدم از قدم بردارند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت، هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

Στο επίκεντρο το νησί Χαργκ και το Στενό του Ορμούζ

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιχείρησης κατάληψης του ιρανικού νησιού Χαργκ, απ’ όπου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Στόχος ενός τέτοιου σχεδίου θα ήταν να πιεστεί η Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «εξουδετερώσει» το νησί Χαργκ «οποτεδήποτε εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή».

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την αποστολή χιλιάδων επιπλέον αλεξιπτωτιστών και πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, καθώς μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε φόβους για νέο πετρελαϊκό σοκ, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο ρόλος των Χούθι και η σημασία της Ερυθράς Θάλασσας

Το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το οποίο απειλεί να στοχοποιήσει η Τεχεράνη, αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς διεθνώς, καθώς χωρίζει την αφρικανική ήπειρο από την Αραβική Χερσόνησο και ειδικότερα από την Υεμένη.

Μεγάλο μέρος της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Αν και δεν συμμετέχουν άμεσα στις τρέχουσες εχθροπραξίες, οι Χούθι διαθέτουν θέσεις στη βόρεια Υεμένη που επιτρέπουν την επιτήρηση της Ερυθράς Θάλασσας και ενδεχομένως επιθέσεις κατά πλοίων.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι επιβράδυναν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Σουέζ εξαπολύοντας επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Οι ενέργειες αυτές αύξησαν σημαντικά το κόστος ασφάλισης των πλοίων, οδηγώντας πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του νότιου άκρου της Αφρικής.