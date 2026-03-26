Το-«τελικό-χτύπημα»:-Τα-τέσσερα-σενάρια-που-εξετάζει-ο-Λευκός-Οίκος-αν-οι-διαπραγματεύσεις-με-Ιράν-«βρουν-τοίχο»

Εναλλακτικές στρατιωτικές επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποφασιστική κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, επεξεργάζεται το Πεντάγωνο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, τις οποίες επικαλείται το Axios. Τα σχέδια φέρονται να περιλαμβάνουν συνδυασμό χερσαίων επιχειρήσεων και εκτεταμένης αεροπορικής εκστρατείας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίδειξη ισχύος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον ή να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει την έκβαση της σύγκρουσης ως νίκη. Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι η τελική εξέλιξη της σύγκρουσης θα εξαρτηθεί και από τις κινήσεις της Τεχεράνης, με αρκετά από τα εξεταζόμενα σενάρια να ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω παρατεταμένων εχθροπραξιών.

Οι τέσσερις βασικές επιλογές

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios, εξετάζονται τέσσερις βασικές επιλογές για το λεγόμενο «τελικό χτύπημα». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εισβολή ή ο αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, το οποίο αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πιθανότητα στρατιωτικής επιχείρησης στο νησί Λαράκ, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, καθώς φιλοξενεί ραντάρ, οχυρώσεις και μέσα επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων.

Άλλο σενάριο αφορά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας νησιού Αμπού Μούσα, καθώς και δύο μικρότερων νησίδων κοντά στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ, περιοχές που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, εξετάζεται η παρεμπόδιση ή κατάληψη πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης εκπονήσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται σε υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, μια τέτοια επιχείρηση θεωρείται ιδιαίτερα περίπλοκη και επικίνδυνη, γεγονός που καθιστά πιθανότερη την επιλογή εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών με στόχο την καταστροφή των εγκαταστάσεων και την αποτροπή πρόσβασης της Τεχεράνης στο πυρηνικό υλικό.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση ακόμα

Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την υλοποίηση κάποιου από τα παραπάνω σενάρια, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν υποθετικό το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να κλιμακώσει τη στρατιωτική πίεση εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σε πρώτο στάδιο, δεν αποκλείεται να προχωρήσει στην υλοποίηση της απειλής του για βομβαρδισμό ενεργειακών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει προειδοποιήσει για εκτεταμένα αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει «πιο σκληρά από ποτέ» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. «Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά. Οποιαδήποτε περαιτέρω βία θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, αναμένονται ενισχύσεις αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με την ανάπτυξη επιπλέον μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών. Μία εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών αναμένεται να φτάσει άμεσα στην περιοχή, ενώ μία δεύτερη βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ανάπτυξης. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή το διοικητικό επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Οι επιφυλάξεις της Τεχεράνης και ο ρόλος των ΗΑΕ

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι ενδέχεται να αποτελούν πρόσχημα για αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας εκτιμούν πως «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη κράτους της περιοχής, προετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά της χώρας».

Η αναφορά θεωρείται ότι σχετίζεται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεκδίκησή τους στο νησί Αμπού Μούσα. «Όλες οι κινήσεις του εχθρού βρίσκονται υπό την επιτήρηση των ενόπλων δυνάμεών μας. Αν υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια, όλες οι ζωτικές υποδομές της χώρας αυτής θα αποτελέσουν στόχο αδιάκοπων επιθέσεων χωρίς περιορισμούς», πρόσθεσε.